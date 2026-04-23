HAMILTON, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Nous bâtissons une économie dans laquelle la population canadienne bénéficie d'une plus grande sécurité, d'une plus grande certitude et d'un coût de la vie moins élevé.

Les conflits mondiaux et les perturbations persistantes de l'approvisionnement au Moyen-Orient font grimper le prix du carburant partout dans le monde. Afin de renforcer la sécurité énergétique du Canada et de réduire sa dépendance aux facteurs externes, notre gouvernement fait avancer de grands projets pour exploiter pleinement le potentiel du pays en matière d'énergies propres et conventionnelles. Nous investissons massivement dans l'électricité, le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'énergie nucléaire afin de fournir à la population canadienne une énergie propre, abordable et fiable. Tout en bâtissant à long terme, nous apportons une aide immédiate pour réduire les coûts des Canadiennes et des Canadiens dès maintenant, notamment en réduisant les impôts de 22 millions de Canadiennes et de Canadiens, en annulant la taxe carbone ainsi qu'en protégeant et en élargissant les programmes sociaux essentiels.

C'est dans cette optique que le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, a participé à un événement pour souligner l'annonce que le gouvernement suspendra temporairement la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le combustible diesel partout au Canada. À compter du 20 avril 2026, le nouveau gouvernement du Canada suspendra le montant total de la taxe sur l'essence et le combustible diesel jusqu'au 7 septembre 2026. Cette mesure devrait avoir pour effet de réduire la facture des Canadiens à la station‑service de 10 cents du litre sur l'essence régulière et de 4 cents du litre sur le combustible diesel. Le gouvernement suspend également temporairement la taxe d'accise fédérale sur les carburants d'aviation.

La réduction de la taxe sur l'essence et le combustible diesel jusqu'à la fête du Travail est une mesure responsable qui permettra de réduire les coûts d'exploitation des transporteurs routiers et des entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, du logement, de la construction et de la livraison. Grâce à la baisse des coûts et à une meilleure santé financière, les entreprises pourront embaucher davantage de travailleurs, construire en toute confiance et exporter plus de produits vers les marchés mondiaux.

Le secrétaire d'État Zerucelli a également souligné que les Canadiens admissibles recevront un versement supplémentaire au titre du crédit pour la TPS/TVH le 5 juin 2026. Ce dernier s'inscrit dans la transition vers l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui remplacera le crédit en juillet 2026. Grâce à cette nouvelle allocation, une famille de quatre recevra jusqu'à 1 890 $ cette année, puis plus de 1 400 $ par an pour les quatre prochaines années; pour une personne seule, ce sera jusqu'à 950 $ cette année, puis plus de 700 $ par an pour les quatre prochaines années. Cette allocation apportera un soutien financier accru à plus de 12 millions de Canadiens, compensant ainsi la hausse des dépenses alimentaires, qui ont augmenté plus rapidement que le taux d'inflation en raison de la situation mondiale.

Le gouvernement du Canada a été élu pour bâtir une économie plus résiliente - une économie qui crée de bonnes carrières, qui renforce notre souveraineté et qui permet aux Canadiens de bénéficier d'un meilleur coût de la vie. Nous prenons des mesures rapides et ambitieuses pour bâtir un pays qui offre plus de certitude, de sécurité et de prospérité à l'ensemble de notre population.

Citations

« Nous savons que la hausse des coûts a des conséquences sur le budget des familles. C'est pourquoi nous cherchons à rendre la vie plus abordable en suspendant la taxe d'accise fédérale sur l'essence et en lançant la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Ces mesures concrètes soulagent le fardeau aujourd'hui et permettent aux Canadiens de garder plus d'argent dans leurs poches, ce qui nous permet de bâtir une économie plus forte pour l'avenir. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

« Le gouvernement a pris l'engagement de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, et c'est exactement ce sur quoi il se concentre en agissant sur les éléments qu'il peut contrôler. Tout au long de l'été jusqu'à la fête du Travail, les électeurs de ma circonscription et partout au Canada bénéficieront d'un rabais de 10 cents le litre à la pompe. Cela aidera les familles à économiser lorsqu'ils visitent leurs proches, lorsqu'ils font beaucoup de route, lorsqu'ils partent en pique-nique et lorsqu'ils profitent de la belle saison. »

- Le député de Hamilton-Centre (Ontario), Aslam Rana

« La guerre au Moyen-Orient a entraîné une hausse historique du coût du pétrole. En réduisant la taxe d'accise et la taxe sur le carbone pour créer des économies de 28 cents le litre sur l'essence, nous prenons des mesures pour aider les Canadiens à payer les biens essentiels. »

- Le député de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas (Ontario), John-Paul Danko

« Les résidents de Hamilton Mountain seront soulagés de payer moins pour l'essence et l'épicerie. Le gouvernement a suspendu l'application de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et offre désormais l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Ce sont là des mesures concrètes qui représentent de l'argent dans les poches des Canadiens. »

- La députée de Hamilton Mountain (Ontario), Lisa Helfner

« C'est un privilège pour nous d'accueillir le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, à Hamilton. La suspension de la taxe fédérale d'accise sur l'essence est une mesure concrète qui vise à offrir un soulagement immédiat aux familles et aux entreprises confrontées à la hausse des coûts. Des mesures comme celle-ci aident à rendre la vie quotidienne plus abordable tout en soutenant la stabilité économique dans les communautés de tout le Canada. »

- Le propriétaire de Blue Line Transportation, Anthony Rizzuto

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux grandes mesures ci-dessous qui visent à réduire les coûts des Canadiennes et des Canadiens :

Réduire les impôts de 22 millions de Canadiens de la classe moyenne en faisant passer le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 er juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus.

en faisant passer le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus. Éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars et réduire la TPS pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur entre 1 et 1,5 million de dollars, pour que plus de Canadiennes et de Canadiens, et en particulier les jeunes familles, puissent atteindre immédiatement leur objectif d'accéder à la propriété.

d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars et réduire la TPS pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur entre 1 et 1,5 million de dollars, pour que plus de Canadiennes et de Canadiens, et en particulier les jeunes familles, puissent atteindre immédiatement leur objectif d'accéder à la propriété. Annuler la taxe fédérale sur le carbone à compter du 1er avril 2025, ce qui a directement aidé les Canadiennes et les Canadiens en les faisant épargner à la pompe. À compter de la même date, le gouvernement a aussi retiré aux provinces et aux territoires l'obligation de mettre en place une tarification carbone destinée aux consommateurs. Ainsi, le prix de l'essence a chuté de près de 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires comparativement à 2024-2025, ce qui a permis de réduire l'inflation globale.

Le Budget 2025 comprenait également des mesures concrètes pour que les Canadiennes et les Canadiens reçoivent le soutien qu'ils méritent, notamment des mesures ciblées visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer le coût de la vie des ménages :

Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin que jusqu'à 400 000 enfants puissent bénéficier de repas scolaires chaque année, ce qui permettra aux familles participantes avec deux enfants qui fréquentent une école d'épargner environ 800 $ par année en épicerie.

afin que jusqu'à 400 000 enfants puissent bénéficier de repas scolaires chaque année, ce qui permettra aux familles participantes avec deux enfants qui fréquentent une école d'épargner environ 800 $ par année en épicerie. Lancement du versement automatique des prestations fédérales à compter de l'année d'imposition 2026, pour que jusqu'à 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations et les crédits d'impôt auxquels ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, dont l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants.

à compter de l'année d'imposition 2026, pour que jusqu'à 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations et les crédits d'impôt auxquels ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, dont l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants. Réduction des coûts et augmentation de la concurrence dans les services essentiels, notamment la mise en place de mesures proconcurrence ambitieuses dans les secteurs des télécommunications et des finances pour réduire les prix, permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de changer de fournisseur plus facilement et réduire les frais bancaires et de service.

notamment la mise en place de mesures proconcurrence ambitieuses dans les secteurs des télécommunications et des finances pour réduire les prix, permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de changer de fournisseur plus facilement et réduire les frais bancaires et de service. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prévues au Budget 2025 afin de rendre la vie plus abordable, veuillez consulter cette page.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]