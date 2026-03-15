L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), et l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, célèbrent les exploits de l'équipe paralympique canadienne à la fin des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

GATINEAU, QC, le 15 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), et l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, ont fait la déclaration suivante :

« Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 touchent à leur fin, et la population canadienne d'un océan à l'autre célèbre les exploits de l'équipe canadienne.

Les athlètes paralympiques des quatre coins du pays ont fait preuve de détermination, de force et d'un courage extraordinaire tout au long des compétitions. Leurs performances, tant sur la neige que sur la glace, reflètent leur profond engagement envers l'excellence ainsi que les années qu'ils et elles ont passées à se préparer.

Tout au long des Jeux, nous avons assisté à des compétitions remarquables et à des moments inoubliables. Les athlètes nous ont montré leur résilience, leur talent et leur motivation face à l'élite mondiale. À chaque course, à chaque partie et à chaque performance, ces personnes ont représenté le Canada avec distinction. Les athlètes paralympiques nous incitent vraiment à bâtir un monde plus accessible et inclusif, où tout le monde peut s'épanouir et poursuivre ses rêves.

Nous tenons à remercier le Comité paralympique canadien, les entraîneuses et entraîneurs, les familles et tout le personnel de mission et de soutien. Leurs conseils, leur dévouement et leur esprit d'équipe ont joué un rôle essentiel pour aider les athlètes à réaliser leurs exploits.

Félicitations à tous les membres de l'équipe paralympique canadienne pour ce parcours remarquable. Le Canada est avec vous et nous célébrons tout ce que vous avez accompli. »

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Comité paralympique canadien

SOURCE Patrimoine canadien

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