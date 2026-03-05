WHITEHORSE, YT, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En conséquence, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable. Les pressions liées à l'abordabilité, surtout celles associées à l'alimentation, nécessitent un soutien immédiat pour la population canadienne.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a rencontré des membres de la communauté à Whitehorse pour souligner le travail réalisé par le gouvernement visant à remettre plus d'argent dans les poches des personnes les plus touchées par la hausse des prix des aliments et à lutter contre l'insécurité alimentaire à plusieurs égards.

Le 26 janvier, le premier ministre Carney a annoncé de nouvelles mesures pour rendre le panier d'épicerie et d'autres produits essentiels plus abordables pour les Canadiennes et les Canadiens, dont la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, à compter du printemps 2026. Cette mesure offrira un soutien à plus de 12 millions de personnes à revenu faible et modeste, dont environ 10 000 personnes au Yukon, afin de les aider à se procurer les produits essentiels dont ils ont besoin au quotidien.

La législation habilitant la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels a été adoptée le 12 février. Le projet de loi C-19, la Loi sur l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, a obtenu la sanction royale, ce qui permettra :

le versement d'un supplément unique, dès que possible au printemps et au plus tard en juin 2026, correspondant à une hausse de 50 % de la valeur annuelle du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) en 2025-2026. Cette mesure apportera une aide supplémentaire immédiate de 3,1 milliards de dollars aux particuliers et aux familles qui reçoivent le crédit pour la TPS;

l'augmentation de la valeur de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 25 % pendant cinq ans, à compter de juillet 2026. Cette augmentation représente une aide supplémentaire de 8,6 milliards de dollars de 2026-2027 à 2030-2031, y compris pour 500 000 nouveaux particuliers et nouvelles familles.

Au total, ces mesures permettront de verser jusqu'à 402 $ supplémentaires à une personne seule sans enfants, 527 $ à un couple et 805 $ à un couple ayant deux enfants. Grâce à celles-ci, le gouvernement compensera la hausse du coût du panier d'épicerie qui dépasse le taux d'inflation global depuis la pandémie.

Le gouvernement a aussi annoncé une série de mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire, soutenir les producteurs et renforcer les chaînes d'approvisionnement, qui comprennent entre autres ce qui suit :

Réserver 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Créer un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Instaurer la passation en charges immédiate pour les serres afin de réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire qui nous permettra non seulement de nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire, mais aussi de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs. Cette stratégie comprendra aussi des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des produits à l'unité et à soutenir le travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« Nous savons fort bien que la facture d'épicerie est élevée dans le Nord canadien. Notre gouvernement multiplie les efforts pour fournir plus de choix à nos concitoyens et pour rendre la vie plus abordable. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels se traduira par des économies concrètes pour la population des régions nordiques et éloignées, aidant les aînés, les familles et les travailleurs qui ont le plus besoin d'un coup de pouce pour boucler leur budget. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« De nombreux foyers yukonnais subissent les effets de l'augmentation de leurs dépenses quotidiennes. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels représente un soutien financier ciblé et efficace pour alléger ces pressions, fournissant un soutien immédiat aux personnes qui en ont besoin. Cette mesure s'inscrit dans le plan d'ensemble du gouvernement pour soutenir une économie stable et résiliente, alimentée par une croissance responsable qui profite à l'ensemble de la population. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député de Yukon, Brendan Hanley

Faits en bref

Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels : une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevra un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevra 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément); un couple ayant deux enfants et dont le revenu net est de 40 000 $ recevra un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevra 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément).

Après le versement du supplément unique au printemps 2026, les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers bonifiés dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à partir de juillet 2026.

Cette allocation sera versée au début de chaque trimestre afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]