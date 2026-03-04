WHITEHORSE, YK, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, parlera du plan du gouvernement du Canada pour bâtir une économie plus robuste et réduire le coût de la vie pour la population canadienne.

Il mettra en valeur les plus récentes mesures annoncées par le gouvernement, dont la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que des initiatives pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Une période de questions suivra.

Date : Le jeudi 5 mars 2026

Heure : 10 h 30 (heure du Yukon)

Lieu :

Wyke's Independent Grocer

5-303, rue Ogilvie

Whitehorse (Yukon)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]