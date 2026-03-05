WINDSOR, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, et le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli, participeront à l'inauguration de l'installation de fabrication de batteries lithium-ion pour véhicules électriques de NextStar Energy.

Date : Le jeudi 5 mars 2026

Heure : 11 h 45 (heure de l'Est)

Lieu : Windsor (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Daniela Ferro à NextStar Energy à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Daniela Ferro, Gestionnaire des relations publiques, NextStar Energy, 519-984-1215, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]