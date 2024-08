TORONTO, le 29 août 2024 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de la deuxième souscription pour le SEC Fonds d'infrastructures mondiales RBC (« le fonds »), obtenant des engagements de plus de 850 millions de dollars de la part de plus de 2 100 investisseurs individuels et institutionnels canadiens. Cette deuxième souscription fait suite au lancement initial réussi du fonds en mai 2023, ce qui porte le total des souscriptions à plus de 1,5 milliard de dollars depuis la création l'an dernier.

Le fonds offre aux investisseurs qualifiés un accès à un portefeuille sous-jacent d'actifs d'infrastructure détenus directement en vue de procurer des rendements attrayants corrigés du risque. Le gestionnaire du fonds identifiera des coinvestisseurs pour investir dans des actifs d'infrastructure de base et de base plus diversifiés sur le plan sectoriel, principalement dans les pays développés.

Michael Kitt, premier directeur général et chef, Marchés privés, RBC GMA Inc., a déclaré : « Nous avons élaboré le programme de placement sur les marchés privés de RBC Gestion mondiale d'actifs selon les principes de la détention directe d'actifs de première qualité, de la résilience des rendements à long terme et de la capacité de gain durable. Le SEC Fonds d'infrastructures mondiales RBC, géré par Andrew Hay et son équipe, est un excellent exemple d'exécution ciblée. Le fonds s'est rapidement ajouté à nos fonds immobiliers et hypothécaires directs, offrant aux investisseurs une gamme attrayante de stratégies complémentaires du marché privé. »

« Nous avons constaté un intérêt considérable, car nous avons nettement dépassé notre objectif d'engagement initial au cours de notre collecte de capitaux de six semaines, et nous sommes reconnaissants du soutien des investisseurs », a dit Andrew Hay, premier directeur général et chef, Investissement, Marché mondial des infrastructures, RBC GMA Inc. « Avec des engagements de plus de 900 millions de dollars à déployer, le fonds est bien placé pour tirer parti des occasions de marché et pour continuer de constituer un portefeuille de placements dans des infrastructures privées à l'échelle mondiale. »

Le gestionnaire du fonds prévoit investir la majorité du capital engagé au cours de la prochaine année, après quoi une autre période de souscription débutera. Le fonds est ouvert aux investisseurs individuels et institutionnels canadiens qualifiés.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le SEC Fonds d'infrastructures mondiales RBC.

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres, ou de participation ou d'adhésion à un service. Aucun titre n'est offert, sauf conformément aux documents de placement et aux documents de souscription correspondants, qui peuvent exclusivement être fournis aux investisseurs qualifiés. Le présent document vise à fournir de l'information générale seulement. Il ne constitue pas et n'est pas censé constituer des conseils professionnels ni une description complète d'un placement dans un fonds géré par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. S'il y a incompatibilité entre le présent document et les documents de placement correspondants, les dispositions de ces documents de placement auront préséance. Les renseignements obtenus auprès de tiers sont jugés fiables ; toutefois, aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite ni donnée par RBC GMA ou ses sociétés affiliées ni par aucune autre personne quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur bien-fondé. RBC GMA Inc. et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité à l'égard des erreurs ou des omissions.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les fonds alternatifs peuvent : i) recourir au financement par emprunt ou à d'autres pratiques de placement spéculatives qui pourraient augmenter le risque de perte sur placements ; ii) être non liquides dans une très grande mesure ; iii) ne pas être tenus de fournir de l'information périodique sur les cours ou l'évaluation aux investisseurs ; iv) ne pas être assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement offerts par voie de prospectus. Les investisseurs devraient, lorsqu'ils évaluent la pertinence de ce placement, porter une attention particulière à des facteurs personnels, notamment l'horizon temporel, les besoins de liquidité, la taille du portefeuille, le revenu, les connaissances en placement et la tolérance à la volatilité des cours. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant les fonds mentionnés dans le présent document, à savoir s'ils leur conviennent ou non.

Les placements en fonds peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire les documents de placement du fonds avant d'investir.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs à propos de facteurs économiques généraux qui ne garantissent nullement le rendement futur. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, de sorte qu'il se peut que les prédictions, les prévisions, les projections et les autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, puisqu'un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont mentionnés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives. Les opinions exprimées dans les énoncés prospectifs peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'impliquent aucune responsabilité légale.

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307