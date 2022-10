Le SCFP et le SQEES-298 déposent leur cahier de demandes syndicales - Le but : améliorer le service de santé public

QUÉBEC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le SCFP et le SQEES-298, tous deux affiliés à la FTQ, déposent conjointement aujourd'hui leur cahier de demandes syndicales en vue du renouvellement des conventions collectives des salarié(e)s du secteur public.

« Nous sommes plus que jamais engagé(e)s à offrir à la population québécoise un service de santé public et universel, mais la seule façon d'y arriver, c'est en ayant des conditions de travail décentes pour garder les travailleuses et travailleurs en poste. Nous pouvons avoir le meilleur système de santé au monde, mais ça passe par le respect des personnes qui livrent les services », de déclarer d'une même voix les deux représentants syndicaux, Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP, et Sylvie Nelson, présidente du SQEES-298.

Cette négociation permettra l'implantation de conditions de travail plus intéressantes en réglant les problèmes récurrents d'attraction et de rétention du personnel.

Ce dépôt de demandes découle d'une vaste consultation auprès des personnes salariées travaillant dans tous les secteurs du réseau de la santé et des services sociaux de toutes les régions assujettis à la convention collective.

« Nos membres ont pu exprimer leurs préoccupations et suggérer des améliorations à la convention collective. Nous souhaitons que la pénurie de main-d'œuvre fasse comprendre à l'employeur la nécessité de s'adapter aux nouvelles réalités du monde du travail », déclarent les représentants syndicaux.

Les syndiqué(e)s veulent rappeler qu'il est maintenant temps pour le gouvernement de passer de la parole aux actes et enfin de redevenir un employeur de choix.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

