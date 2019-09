Le SCFP est consterné par les photos et la vidéo montrant Trudeau le visage maquillé en brun et en noir

OTTAWA, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Le SCFP est consterné et extrêmement déçu par les images montrant Justin Trudeau le visage maquillé en brun et en noir. De tels gestes sont racistes car ils se moquent des autres cultures et ridiculisent les luttes historiques et actuelles des personnes racisées au Canada et ailleurs dans le monde.

Les ''brown face'' et les ''black face'' envoient le message à tous les Canadiens, notamment aux jeunes, qu'il est acceptable de ridiculiser quelqu'un en raison de la couleur de sa peau.

Ces gestes sont encore plus difficiles à accepter car ils ont été posés par un chef de parti politique qui fait fréquemment la promotion de l'égalité, de la diversité et de la justice sociale. De telles actions sont carrément inexcusables et il aurait dû le savoir.

Bien qu'il ait présenté ses excuses, les mots ne suffisent pas. Justin Trudeau doit maintenant reconnaître la peine provoquée par ses actions. De plus, il doit démontrer qu'il a vraiment appris de ses erreurs.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: Philippe Gagnon, SCFP, Conseiller aux communications, pgagnon@scfp.ca, 613-237-1590

Related Links

https://cupe.ca/