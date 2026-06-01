Le SCFP conclut une entente marquée par un important règlement en équité salariale pour les travailleuses et travailleurs du secteur aquatique de Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - La section locale 2326 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la Ville de Terrebonne ont procédé ce matin à la signature d'une nouvelle convention collective pour les employé(e)s du secteur aquatique, regroupant une soixantaine de sauveteurs-moniteurs et sauveteuses-monitrices ainsi que des préposé(e)s à l'accueil. Cette unité fait partie des trois accréditations que compte la section locale 2326.

Échue depuis le 31 décembre 2023, la précédente convention laisse maintenant place à un nouveau contrat de travail d'une durée de cinq ans, couvrant la période 2024 à 2028. Celui-ci prévoit des augmentations salariales de 3 % en 2024 et en 2025, suivies de hausses de 2,5 % en 2026 et en 2027, indexées à l'Indice des prix à la consommation jusqu'à un maximum de 3 %, puis d'une augmentation de 2,5 % en 2028 à laquelle s'ajoutera une clause de parité salariale liée aux cols blancs. De plus, un rattrapage salarial de 10,5 % est accordé au personnel travaillant à l'accueil.

L'entente de principe, entérinée par les membres en assemblée le 26 avril 2026 dernier, comprend plusieurs autres améliorations significatives aux conditions de travail, comme l'ajout de pauses aux horaires, une bonification du quantum de vacances et l'introduction d'un boni d'ancienneté pour les personnes employées permanentes à temps complet.

Mieux encore, cette entente permet de clore un important dossier en matière d'équité salariale. En effet, le retrait de la contestation de l'employeur entraîne un ajustement salarial d'environ 4 % pour la fonction de moniteur(trice), et ce, de façon rétroactive depuis 2010.

« Nous sommes très fiers de cette convention collective! Une page se tourne concernant l'équité salariale dont le litige perdurait depuis près de 15 ans. Nous tenons à remercier nos membres pour leur confiance ainsi que leur patience tout au long du processus », a déclaré le président du syndicat, Jean‑Michel Blain.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514 638-1461, [email protected]