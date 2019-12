Le SCFP accueille les agents de bord de PAL Airlines

OTTAWA, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a été accrédité pour représenter les agents de bord de PAL Airlines, dont le siège social est situé à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

La compagnie aérienne est la troisième à se joindre au SCFP en 2019, après WestJet Encore en avril et Swoop en mai. Depuis juillet 2018, le SCFP a accueilli dans ses rangs des milliers d'agents de bord non syndiqués.

« Nous sommes fiers d'accueillir les agents de bord dévoués de la compagnie aérienne de Terre-Neuve-et-Labrador », a déclaré Sherry Hillier, présidente du SCFP-Terre-Neuve-et-Labrador. « Ils et elles se joignent à plus de 15 000 autres agents de bord de partout au Canada et bénéficieront de la forte représentation du plus grand syndicat du Canada. »

En tout, quarante-quatre agents de bord de PAL se joignent au SCFP à la suite de l'accréditation. Les prochaines étapes consistent à élire un dirigeant de la section locale, établir les règlements administratifs et entamer des négociations avec la compagnie aérienne.

« Nous sommes impatients de commencer la mise en place de la nouvelle section locale et de nous mettre au travail afin de négocier une solide convention collective pour les agents de bord de PAL », a déclaré Ed White, conseiller syndical du SCFP.

Le SCFP est le plus grand syndicat du Canada. Il représente plus de 700 000 travailleuses et travailleurs canadiens, notamment dans les secteurs public et privé des domaines de la santé, de l'éducation et des transports.

