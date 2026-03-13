OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Holmenkollen (Norvège)

13 h 30 Le premier ministre rencontrera des athlètes canadiens qui participent à la Coupe du monde de ski nordique de la Fédération internationale de ski.





Note à l'intention des médias :

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Oslo (Norvège)

18 h 00 Le premier ministre assistera à un dîner de travail tenu par le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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