Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
13 mars, 2026, 12:04 ET
OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Holmenkollen (Norvège)
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13 h 30
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Le premier ministre rencontrera des athlètes canadiens qui participent à la Coupe du monde de ski nordique de la Fédération internationale de ski.
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Note à l'intention des médias :
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Oslo (Norvège)
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18 h 00
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Le premier ministre assistera à un dîner de travail tenu par le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.
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Fermé aux médias
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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