« Nous avons créé un monde virtuel complètement nouveau, qui est à la fois interactif et immersif et qui est parfaitement aligné avec la stratégie de CAE dans la création de solutions numériques et immersives pour nos clients qui conduisent leurs activités au sein de segments essentiels et complexes du marché », a déclaré Dan Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE. « CAE OneWorld est une bonne occasion pour nos clients et intervenants d'en apprendre davantage au sujet des produits innovateurs que nous mettons en marché afin de répondre aux besoins de formation et de soutien aux missions pour des opérations multi-domaines. »

Lors du lancement du salon CAE OneWorld de 2021, Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, fera un discours et s'entretiendra informellement avec Dan Gelston. Des discussions avec des leaders d'opinion ainsi que les conférences et présentations suivantes figurent au programme de CAE OneWorld :

Maximiser nos capacités sans limites par l'immersion numérique - groupe de discussion en direct avec les dirigeants de CAE

Les technologies numériques et comment elles contribuent à la science de l'apprentissage

Académie CAE Trax - Programme d'entraînement des pilotes

Groupe de discussion avec les Femmes en Défense

CAE OneWorld comprendra un espace dédié à CAE Santé où une panoplie de solutions de formation basée sur la simulation, conçues pour améliorer la sécurité des patients, seront en démonstration.

« La COVID-19 a eu de grandes répercussions sur le marché des soins de santé, et bien entendu sur la formation octroyée aux prestataires de soins de santé », a déclaré Heidi Wood, présidente de groupe de CAE Santé et vice-présidente exécutive, développement des affaires et initiatives de croissance à CAE. « Nous sommes heureux de faire la démonstration de nouvelles plateformes d'apprentissage virtuel et d'apprentissage à distance qui rendront possible la formation essentielle de n'importe où et en tout temps. »

Le salon virtuel CAE OneWorld comprendra également des démonstrations pour un large éventail de capacités et de produits offerts par CAE :

Dispositif d'entraînement aux missions en réalité virtuelle amplifiée pour l'équipage arrière CAE MAVRC MC (Mission Augmented Virtual Reality/Rear Crew Trainer)

(Mission Augmented Virtual Reality/Rear Crew Trainer) Système visuel CAE Medallion MR e-Series

Solutions de soutien aux missions et aux opérations, y compris le Soutien analytique des environnements synthétiques, la planification et la prise de décision opérationnelle

Solutions de formation pour aéronef télépiloté (ATP)

Dispositif d'entraînement partiel pour passerelle de navire de combat en zone littorale

Visite virtuelle en 3D du centre de formation CAE Dothan

Le monde virtuel de CAE OneWorld présentera des tables rondes avec les dirigeants de CAE au Canada, en Europe, en Asie Pacifique, ainsi qu'au Moyen-Orient. CAE USA mettra en lumière le Système d'information et de formation de l'armée, qui consiste en la mise en œuvre d'une solution complète de gestion des connaissances à l'échelle de ses activités de formation.

À l'aube de CAE OneWorld, CAE a diffusé un podcast intitulé « Technology Trends at CAE » aujourd'hui et vous pouvez l'écouter au : https://www.cae.com/caedefence-podcast/.

Pour conclure, CAE OneWorld 2021 comprend une section nommée La vie à CAE où l'équipe des Ressources humaines de CAE, tiendra un salon de l'emploi afin de mettre en lumière les avantages de travailler à CAE pour de potentiels candidats.

Des informations détaillées et un lien pour l'inscription gratuite à l'événement sont disponibles au https://www.caeoneworld2021.com/.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la pointe de l'immersion numérique et qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

