Le Salon National de l'Éducation : Une opportunité unique pour les jeunes et leurs parents de découvrir les formations et les carrières de demain !

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Palais des Congrès de Montréal accueillera pour la première fois le Salon National de l'Éducation les 17 et 18 octobre 2024. Cet événement exceptionnel s'adresse aux écoles, aux jeunes au secondaire et à leurs parents, offrant une occasion unique de découvrir les différentes options de formation et de carrière disponibles au Québec et au Canada.

Un événement nécessaire dans le contexte éducatif actuel

Avec les changements rapides dans le marché du travail et l'évolution constante des besoins en compétences, il est plus important que jamais pour les jeunes de faire des choix éclairés concernant leur avenir éducatif et professionnel. Selon les récentes études, les jeunes au Québec sont confrontés à des défis uniques, notamment la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies et de se préparer à des carrières émergentes.

Dans un contexte où les choix de carrière et de formation deviennent de plus en plus complexes, les jeunes du Québec et leurs parents expriment un besoin croissant de recevoir des informations claires et complètes. Selon une récente étude, plus de 60%* des étudiants québécois au secondaire se sentent incertains quant à leurs options post-secondaires et professionnelles.

Le Salon National de l'Éducation répond à ce besoin crucial grâce à un événement où les étudiants et leurs parents peuvent explorer une multitude d'options de formation et de carrière. Cet événement vise à combler le fossé entre l'éducation traditionnelle et les exigences modernes du marché du travail.

Un programme riche et diversifié

Le Salon National de l'Éducation est structuré autour de plusieurs espaces thématiques, chacun dédié à un domaine spécifique de l'éducation et de la formation :

Espace Formation professionnelle des stands d'exposition de divers centres de formation professionnelle pour en apprendre davantage sur les programmes offerts et les perspectives de carrière.

Espace Formation collégiale des représentants de cégeps et de collèges du Grand Montréal et d'ailleurs au Québec et au Canada, seront présents pour répondre à toutes les questions sur les programmes d'études et les opportunités post-secondaires.

Espace Formation universitaire des stands d'universités du Québec et d'autres provinces canadiennes seront sur place pour donner des informations précieuses sur les programmes de premier cycle, de maîtrise et de doctorat.

Découverte des Métiers et Professions plusieurs comités sectoriel seront réunis pour mettre en lumiere différents métiers et professions, et les opportunités de carrière dans divers secteurs.

Des conférences et des présentations seront également donnée durant les deux jours de salon.

C'est une occasion unique de préparer son avenir éducatif et professionnel.

À propos du Salon National de l'Éducation

Pour sa 28eme édition le Salon National de l'Éducation passe le flambeau à L'Événement Carrières du Groupe Contex pour son organisation. Présenté pour la première fois au Palais des congrès de Montréal.

Cet événement vise à fournir aux jeunes et à leurs parents des informations complètes et actuelles sur les options de formation et de carrière. Notre mission est d'aider les étudiants à faire des choix éclairés pour leur avenir.

À propos de L'Événement Carrières du Groupe Contex

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur mesure.

L'Événement Carrières a également organisé le salon virtuel de l'étudiant en 2020 et 2021.

Depuis 2022, l'Événement Carrières fait désormais partie du Groupe Contex

