Le Salon Industriel de Québec dévoile la programmation de sa 21e édition

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est fière d'annoncer le retour du Salon Industriel de Québec (SIQ) pour une 21e édition, qui se tiendra du 8 au 10 octobre 2024 au Centre de foires de Québec. Cette année marque une étape importante alors que le Groupe Pageau, promoteur du salon, célèbre ses 40 ans d'existence.

Le SIQ sera le lieu de rencontre par excellence pour tous les donneurs d'ordres, gestionnaires et travailleurs des secteurs industriels et manufacturiers provinciaux! Plus de 500 exposants et entreprises accueilleront les plus de 6 000 visiteurs attendus provenant de partout à travers la province. L'événement sera également un lieu de réseautage et de démonstrations ayant pour but de développer des relations d'affaires, des partenariats, et de découvrir les technologies en action avec sa célèbre section machine-outil.

« C'est avec enthousiasme que j'ai accepté la présidence d'honneur du SIQ, le plus grand événement industriel et manufacturier de l'est du pays. Dans le contexte où les technologies comme l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle se développent très rapidement et proposent des façons infinies de se distinguer et d'augmenter sa productivité, j'invite les entreprises à participer en grand nombre afin de s'inspirer, de partager leurs connaissances et leur expertise. », affirme M. Carol Gilbert, vice-président - Innovation et Développement des entreprises chez Québec International et président d'honneur de la 21e édition du SIQ.

« Le SIQ offre un espace privilégié pour l'échange de pratiques gagnantes, le réseautage de haut niveau et la découverte de nouvelles technologies. Nous sommes déterminés à soutenir le dynamisme et la croissance des entreprises québécoises, en leur offrant une vitrine exceptionnelle et des opportunités d'affaires inégalées. Nous savons à quel point les entrepreneurs et employés bénéficieront de l'expertise sur place et trouveront des opportunités d'affaires qui feront prospérer nos entreprises québécoises! », mentionne M. Eric Pageau, président du Groupe Pageau et promoteur des Salons Industriels.

Dévoilement de la programmation

Pour souligner ses 40 ans, le Groupe Pageau a fait appel à des têtes d'affiche renommées pour animer les conférences, dont François Lambert, entrepreneur québécois de renom, et François Charron, communicateur et entrepreneur numérique. En plus de ces conférenciers vedettes, il y aura une grande variété d'experts dans divers domaines pour offrir un programme riche et diversifié, touchant les thèmes de l'intelligence artificielle dans le domaine industriel à l'hyper-automatisation, en passant par la décarbonation industrielle et l'utilisation de la technologie pour améliorer sa productivité.

8 octobre 2024 :

14h : IA ; écosystème et cas pratiques - Québec International

15h : Innover pour améliorer votre productivité : inspirez-vous des entreprises d'ici - Osedea

16h : Fraude web - À un clic de la catastrophe - François Charron

9 octobre 2024 :

13h : Pourquoi implanter la réalité virtuelle dans mon entreprise ? - Etherlab

14h : Le processus d'estimation grâce à l'intelligence artificielle - Explor.AI

15h : Productivité et efficience énergétique - Québec International

16h : En affaires, il n'y a pas de plan B - François Lambert

17h30 : Évolution et veille stratégique de la chaîne d'approvisionnement- Globco

18h30 : Hyper-automatisation, de la théorie à la pratique - RCEI

10 octobre 2024

11h : L'utilisation pragmatique de l'IA dans le secteur manufacturier - AXYA

12h : Le caractère pluriel de l'innovation - Québec International

13h : Décarbonation industrielle - Equans

14h : Dégager du temps et réduire votre stress comme dirigeant : comment s'en sortir? - Akronym

Le SIQ promet une édition exceptionnelle, un véritable catalyseur de l'innovation et du progrès dans le secteur industriel et manufacturier. Pour visiter l'événement et assister gratuitement aux conférences, inscrivez-vous au www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province, l'éditeur du Magazine MCI (Magazine du Circuit Industriel) et l'éditeur de Transport Magazine.

