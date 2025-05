Les portes du Salon Industriel de l'Estrie sont officiellement ouvertes!

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - La 18e édition du Salon Industriel de l'Estrie est officiellement commencée! Pour l'occasion, plus de 300 entreprises sont représentées à travers 60 000 pieds carrés d'exposition au Centre de foires de Sherbrooke. Aujourd'hui et demain, découvrez une foule de technologies en action, des démonstrations d'équipements et de nombreuses conférences d'experts!

François Leduc d’Entreprendre Sherbrooke, Olivier Gagnon d’Économie Estrie, Annie Godbout de la Ville de Sherbrooke, Éric Pageau et Michel Lemelin du Groupe Pageau, Christian Assouad de STIQ, Nancy Élément de la Maison régionale de l’industrie, Raphael Roy d’Inogech, Bruno Mecatti de la Chambre de commerce de Sherbrooke et Marc-André Leclerc de Productions Optimales. (Groupe CNW/Salons Industriels)

« Les Salons Industriels sont un moteur de croissance pour nos entreprises québécoises. Chaque édition est pensée pour offrir aux entrepreneurs, travailleurs et décideurs des solutions concrètes, des innovations de pointe et des opportunités stratégiques. Alors que l'industrie évolue à grande vitesse, notre mission est de créer un espace où les échanges, le savoir-faire et la collaboration favorisent le développement durable et la compétitivité de notre économie locale. » mentionne Éric Pageau, président du Groupe Pageau, promoteur des Salons Industriels.

De son côté, le président d'honneur du Salon Industriel de l'Estrie et directeur général d'Inogec, M. Raphael Roy, a souligné que : « Cet événement réunit des experts et des entreprises qui présenteront les toutes dernières avancées en automatisation, robotisation, intelligence artificielle, génie industriel et bien plus encore. Dans un contexte où la performance et la compétitivité sont plus cruciales que jamais, c'est une occasion unique d'élargir votre réseau, de bâtir des collaborations stratégiques et de découvrir des solutions novatrices pour propulser votre entreprise vers l'avenir. Je vous invite en grand nombre à venir échanger et façonner ensemble l'industrie de demain ! » ajoute Raphael Roy.

Le Salon Industriel de l'Estrie est le rendez-vous incontournable pour les acteurs clés des secteurs industriels et manufacturiers, incluant les donneurs d'ordres, gestionnaires et travailleurs de toute la province. Des milliers de visiteurs sont attendus, faisant de cet événement un carrefour unique pour le réseautage, l'apprentissage et la découverte des tendances qui façonnent l'avenir de l'industrie québécoise.

Ne manquez pas cette occasion! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement dès maintenant en ligne sur le site officiel www.salonsindustriels.com ou directement sur place les 13 et 14 mai 2025.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

