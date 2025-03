Le Salon Industriel de l'Estrie 2025 dévoile sa programmation

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est fière d'annoncer la 18e édition du Salon Industriel de l'Estrie (SIE), les 13 et 14 mai 2025 au Centre de foires de Sherbrooke. Véritable rendez-vous incontournable du secteur manufacturier, l'événement rassemblera plus de 300 exposants et accueillera près de 2 000 visiteurs provenant de partout au Québec. Pendant deux jours, Sherbrooke deviendra le centre névralgique de l'innovation industrielle, offrant une plateforme d'échanges sur les dernières avancées technologiques et les meilleures pratiques du secteur.

Un président d'honneur engagé

C'est avec enthousiasme que Raphaël Roy, propriétaire et directeur général d'Inogec, a accepté la présidence d'honneur du SIE 2025. Diplômé en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, il est un entrepreneur passionné par l'innovation manufacturière. Cofondateur d'Inogec, il développe des solutions sur mesure en automatisation, robotisation et véhicules autonomes AGV. Avec son approche avant-gardiste, il transforme les défis industriels en opportunités et met à profit son expertise pour inspirer et encourager l'innovation dans le secteur manufacturier.

Un programme riche et varié

Le Salon Industriel de l'Estrie 2025 propose une programmation de conférences enrichissantes, animées par des experts reconnus. Parmi eux, Rafael Jacob, politologue et conférencier de renom, ainsi que Marc-André Ferron, expert en gestion de la SST. De nombreux spécialistes interviendront également sur des sujets clés tels que l'intelligence artificielle, les ressources humaines, l'innovation, l'efficacité énergétique et la productivité.

Mardi 13 mai 2025

13h00 - Développez l'expertise de votre équipe en optimisation de processus pour réussir votre transformation numérique - Transition Services Conseils inc.

14h00 - Fabriquer des équipes performantes en 3 étapes - Team Factory

15h00 - Cas d'usage de l'intelligence artificielle pour le secteur industriel - Innovobot

16h00 - Gérer la SST… 20% d'efforts… 80% de résultats - Marc-André Ferron

17h30 - Panel : L'innovation et l'IA pour relever les défis de la productivité dans le secteur manufacturier - Présenté par Airudi et la Maison régionale de l'industrie

Mercredi 14 mai 2025

10h30 - L'efficacité énergétique : vers une utilisation durable des ressources - Altanergy Groupe

11h30 - Le retour de Trump : Quel impact pour le Canada et le monde ? - Rafael Jacob

12h30 - Défi de productivité : les "Quickwins" pour agir maintenant - Talan

13h30 - L'efficacité énergétique : une opportunité à saisir - Hydro-Québec avec la participation de Comairco

14h30 - Digitalisation manufacturière : Une transformation progressive et efficace - Premier Tech Digital

Le SIE 2025 promet d'être un catalyseur d'innovation et de progrès pour le secteur industriel et manufacturier. L'inscription est gratuite et vous permet d'accéder à toutes les conférences et activités. Réservez votre place dès aujourd'hui en visitant www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

