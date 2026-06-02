SHANGHAI, le 2 juin 2026 /CNW/ - Bakery China 2026, la 28e édition du salon, s'est achevée avec succès le 23 mai au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai, renforçant son rôle de plateforme mondiale majeure pour l'industrie de la boulangerie et de la confiserie.

Organisée conjointement par l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie et Bakery China Exhibitions Co. Ltd, cette exposition de quatre jours avait pour thème « Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future ». S'étendant sur plus de 330 000 mètres carrés, l'événement a rassemblé 2 267 marques et entreprises de 79 pays et régions, qui ont présenté plus de 10 000 produits. Il a également attiré près de 400 000 visiteurs professionnels venus de 144 pays et régions.

« Bakery China continuera à favoriser un développement de haute qualité de l'industrie de la boulangerie, facilitant les rencontres d'affaires, la compréhension des tendances, l'intégration des ressources, l'amélioration des compétences, l'exposition des marques et les échanges mondiaux », a déclaré Zhang Jiukui, président de l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie.

Développer des connexions mondiales

Bakery China 2026 a encore renforcé son profil international, avec des entreprises et des marques internationales représentant plus de 20 % des participants, y compris des marques d'Allemagne, d'Italie, du Japon, de Suisse, du Danemark, des Pays-Bas, de France, des États-Unis et de Corée du Sud.

La « zone thématique de la boulangerie de la ceinture et de la route » a présenté des ingrédients et des techniques des pays participant à l'initiative, tandis que des fusions interculturelles telles que « les saveurs chinoises dans les pâtisseries de style occidental » et « les techniques occidentales dans la boulangerie traditionnelle chinoise » ont été mises en avant. Le nombre d'acheteurs étrangers a augmenté de plus de 60 %, ce qui témoigne de l'attrait croissant de l'industrie boulangère chinoise pour le marché mondial.

Soutenir les marques chinoises qui s'internationalisent

Pour la première fois, Bakery China a organisé un forum « Going Global » sur des sujets tels que la certification de conformité internationale, la certification halal, l'adaptation de la chaîne d'approvisionnement locale, le développement de canaux de distribution à l'étranger et la communication interculturelle des marques, offrant ainsi des points de référence pratiques aux entreprises chinoises de boulangerie qui se développent à l'étranger.

Présentation de l'innovation dans l'industrie

L'exposition a présenté des milliers de nouveaux produits et technologies, et le Bakery China Innovation Award a récompensé 136 produits de 122 entreprises dans les domaines des ingrédients, des équipements et de l'emballage. La Semaine de lancement de nouveaux produits a encore renforcé le rôle de l'exposition en tant que baromètre de l'innovation industrielle.

Pleins feux sur le chocolat et la fabrication intelligente

Bakery China 2026 a également inauguré Chocolate China 2026, une exposition dédiée à l'industrie du chocolat qui s'étend sur 30 000 mètres carrés et rassemble plus de 150 entreprises mondiales du secteur du cacao et du chocolat, couvrant l'ensemble de la chaîne de l'industrie du chocolat. Les principales tendances présentées comprenaient la fabrication intelligente, l'alimentation saine et l'étiquetage transparent, avec des lignes de production de boulangerie entièrement automatisées utilisant l'IA et des systèmes de contrôle de la qualité par vision artificielle qui démontrent l'évolution de l'industrie vers l'automatisation, la traçabilité et une plus grande efficacité.

« Bakery China est un salon de la boulangerie de premier plan au niveau mondial et une excellente plateforme pour comprendre les tendances du secteur, trouver l'inspiration et s'approvisionner en produits », a déclaré Cai Yi Cheng, président de l'Union malaisienne de la boulangerie et de la confiserie.

Du 27 au 29 août, les organisateurs de Bakery China lanceront également la première exposition Bakery ASEAN à Jakarta, en Indonésie. En outre, le 11e Bakery China Autumn et le 9e China Home Baking Show se tiendront du 22 au 24 octobre au Centre international des expositions de Wuhan.

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SOURCE Bakery China

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