SHANGHAI, 20 mai 2026 /CNW/ -- La 28e édition du salon Bakery China 2026 ouvrira ses portes du 20 au 23 mai au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai.

Co-organisé par l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie et Bakery China Exhibitions Co., Ltd., le salon de cette année sous le thème "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" s'étendra sur plus de 330 000 mètres carrés et utilisera 13 salles d'exposition, ce qui en fera l'un des salons professionnels de la boulangerie les plus importants et les plus influents au monde en termes d'envergure.

Stimuler l'innovation : Bakery China comme plateforme mondiale de lancement

En tant que plaque tournante pour le lancement de nouveaux produits et d'innovations dans le secteur mondial de la boulangerie, Bakery China interprétera pleinement le cœur de l'innovation alors que des dizaines de milliers de nouveaux produits, technologies, modèles d'affaires et formats industriels feront leurs débuts.

Une série d'événements, dont le Prix de l'innovation de Bakery China, la conférence sur l'innovation de Bakery China et la nouvelle initiative d'une semaine consacrée aux lancements de nouveaux produits, mettront collectivement en valeur les pratiques d'innovation de l'industrie, mettant l'accent sur des tendances en vogue comme la cuisson saine, les aliments à faible IG, l'homologie des aliments et des médicaments, l'utilisation d'ingrédients régionaux, les applications de l'IA et la fabrication intelligente.

Notamment, l'événement Chocolate China 2026 se tiendra en même temps que Bakery China 2026 pour la première fois. Couvrant 30 000 mètres carrés, l'événement attirera plus de 200 entreprises nationales et internationales renommées de l'industrie du chocolat. Parmi les activités simultanées, mentionnons le China Chocolate Industry Forum 2026, qui présente toute la chaîne de valeur, du cacao aux produits finis, avec des marques de premier plan dans l'ensemble de l'industrie du chocolat.

Connecter l'avenir : Poursuivre l'internationalisation et l'essor des secteurs de niche

Bakery China 2026 rassemble plus de 2 200 entreprises de la chaîne d'approvisionnement de la boulangerie de plus de 70 pays et compte près de 400 000 visiteurs venus de 130 pays, les marques internationales représentant plus de 20 % des participants. Les préinscriptions de l'étranger ont augmenté de 30 % sur un an, avec plus de 10 000 acheteurs couvrant les pays de la Ceinture et de la Route et des régions clés, y compris l'Asie du Sud-est, l'Asie-Pacifique, l'Asie centrale, l'Europe et les États-Unis.

En se concentrant sur cinq scénarios clés -- chaînes de magasins, propriétaires de marques, boulangeries de supermarché, boulangerie industrielle et expansion internationale des boulangeries -- Bakery China 2026 organisera plus de 100 événements intégrés couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, avec des compétitions professionnelles, des classes de maître en direct, des visites guidées et un festival du café et du pain. Les points forts incluent la toute première compétition de boulangerie de supermarché « Namchow Cup », ainsi que des forums consacrés à l'internationalisation, à la boulangerie industrielle, à la fabrication intelligente, à la boulangerie à faible indice glycémique (IG) / saine et aux ingrédients régionaux, en parallèle d'une compétition nationale de compétences en café. Ces initiatives visent à accélérer des segments émergents et à permettre aux marques de boulangerie chinoises de s'engager à l'échelle mondiale.

« Après près de trois décennies de développement, Bakery China est devenue une référence mondiale pour l'industrie de la boulangerie. Cette année, le salon favorisera davantage le développement de l'industrie de haute qualité et ouvrira un nouveau chapitre avec des professionnels de la boulangerie du monde entier », a déclaré Zhang Jiukui, président de l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie.

Du 27 au 29 août, Bakery China lancera son premier salon international de la boulangerie de l'ASEAN (Bakery ASEAN) à Jakarta, prolongeant l'élan de « synergie de lancement » en Asie du Sud-est.

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SOURCE Bakery China

Jing Zhang, [email protected], +86-010-84556580