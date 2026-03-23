SHANGHAI, 23 mars 2026 /CNW - Du 20 au 23 mai, sous le thème « Innover au-delà • Premiere Fusion • Link Future », la communauté mondiale de la pâtisserie se réunira au National Exhibition and Convention Center de Shanghai pour le Bakery China 2026, la 28e édition de l'événement. Organisé par la China Association of Bakery & Confectionery Industry and Bakery China Exhibitions, l'événement sera de retour à une échelle sans précédent, réunissant des professionnels de l'industrie pour repousser les limites de l'artisanat de boulangerie.

« Avec près de 30 ans d'histoire, notre plate-forme est devenue une pierre angulaire de l'industrie de la pâtisserie alors que nous continuons à construire un hub mondial qui fait progresser l'écosystème de la boulangerie et apporte de nouvelles idées sur le marché chaque année », a déclaré Zhang Jiukui, président de la China Association of Bakery & Confectionery Industry. « Bakery China 2026 fournira des renseignements sur les tendances du marché, les changements de consommation et les innovations émergentes, ce qui contribuera à façonner l'avenir de l'industrie », a-t-il ajouté.

L'édition de cette année augmentera considérablement en termes d'envergure et de participation, avec un espace d'exposition de plus de 330 000 mètres carrés répartis dans 13 salles. L'événement accueillera plus de 2 200 exposants de plus de 70 pays et régions, présentant des dizaines de milliers de produits et attirant près de 400 000 visites professionnelles de plus de 130 pays, y compris des marques de premier plan dans les secteurs de la boulangerie industrielle, du chocolat et d'autres chaînes de valeur alimentaire connexes.

L'exposition marque également un nouveau niveau de rayonnement mondial, les marques internationales représentant plus de 20 % des exposants. Des pavillons nationaux d'Allemagne, d'Italie et du Japon apparaîtront aux côtés de marques émergentes des pays partenaires de Belt and Road. Les pré-inscriptions des visiteurs à l'étranger ont augmenté de 30% d'une année à l'autre, renforçant encore la position de l'exposition sur le marché mondial de la pâtisserie.

Dans le cadre d'une initiative historique, Bakery China 2026 accueillera un forum inaugural soutenant l'expansion mondiale des entreprises chinoises, proposant des stratégies sur la conformité réglementaire, l'adaptation de la chaîne d'approvisionnement et la localisation des marques. L'exposition présentera également des milliers de lancements de produits dans les matières premières, les technologies de traitement et les modèles d'affaires.

Pour souligner davantage le thème, l'événement proposera une initiative d'une semaine consacrée aux lancements de nouveaux produits, notamment un concours axé sur l'innovation et le lancement du manuel de l'industrie de Bakery China. Des zones spécialisées mettant en lumière des tendances de fabrication saines, préfabriquées et intelligentes mettront en lumière les changements clés qui façonneront le secteur.

Au-delà de l'espace d'exposition, diverses activités telles que des concours professionnels, des masterclasses en direct, des visites guidées et un festival du café et de la boulangerie permettront de favoriser les échanges professionnels, d'offrir un aperçu des tendances et de créer des opportunités de réseautage. La plateforme numérique iBakeryChina mise à niveau comble désormais entièrement le fossé physique et numérique, offrant un environnement unifié et multicanal conçu pour rationaliser l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Bakery China 2026 lancera la China Chocolate Industry Exhibition aux côtés du China Chocolate Industry Forum 2026, mettant en valeur toute la chaîne de valeur, du cacao aux produits finis, avec des marques de premier plan dans l'ensemble de l'industrie du chocolat.

Du 27 au 29 août, Bakery China prendra de l'expansion à l'étranger pour la première fois avec le lancement de Bakery ASEAN à Jakarta, en Indonésie, explorant de nouvelles opportunités sur le marché régional de la boulangerie.

Informations complémentaires :

Site web : https://www.bakerychina.com/en/

Inscription des visiteurs : https://bakerychina.7-event.cn/t/fr/pr

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SOURCE Bakery China

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