Rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an de 1,9 %.

Rendement inférieur à celui de l'indice de référence de 8,7 %, entraînant une plus-value négative de 15,8 G$.

Rendement net total de la caisse annualisé de 7,6 % sur 10 ans et rendement de 9,3 % depuis la création du régime.

Maintien d'un excédent de capitalisation préliminaire de 19,1 G$ et régime entièrement capitalisé pour une 11 e année consécutive.

année consécutive. Réduction du volume d'émissions de carbone du portefeuille de 39 % par rapport au niveau de référence de 2019 et de 10 % par rapport à 2022.

de 10 % par rapport à 2022. Annonce de la mise sur pied d'un groupe interne de gestion des biens immobiliers.

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an de 1,9 % pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 20231. Le rendement net de 2023 est principalement attribuable aux solides rendements des actions de sociétés ouvertes et des titres de créance, qui ont été contrebalancés par les pertes dans les infrastructures et les biens immobiliers. L'actif net a atteint 247,5 milliards de dollars, poursuivant sa progression vers l'objectif stratégique d'atteindre un actif net de 300 milliards d'ici 2030. Les revenus de placement de 5,5 milliards de dollars et les cotisations de 3,3 milliards pour l'exercice ont été largement contrebalancés par les prestations versées de 7,6 milliards de dollars et les frais d'administration de 0,9 milliard.

Le rendement généré était de 6,8 % inférieur à celui de l'indice de référence de 8,7 %, ce qui correspond à une plus-value négative de 15,8 milliards de dollars2. En 2022, le rendement net de l'ensemble de la caisse se chiffrait à 4,0 %, surpassant le rendement de l'indice de référence de 1,8 %, soit une plus-value de 4,4 milliards de dollars.

Ce rendement inférieur à celui de l'indice de référence s'explique par plusieurs facteurs, dont la pondération relativement faible des actions cotées en bourse, qui ont affiché un rendement élevé tout au long de l'année, ainsi que les rajustements d'évaluation dans les portefeuilles d'infrastructures et de biens immobiliers en raison des taux d'intérêt élevés et d'événements propres aux actifs qui ont eu une incidence négative sur certains placements.

Le régime est entièrement capitalisé au 1er janvier 2024, affichant un excédent de capitalisation préliminaire de 19,1 milliards de dollars. Il s'agit de la 11e année consécutive où le RREO est entièrement capitalisé (c'est-à-dire que l'actif du régime excède le passif futur), ce qui met en évidence sa santé financière et sa stabilité à long terme.

« Bien que nous ayons réalisé des progrès dans d'importants domaines stratégiques en 2023, nos placements n'ont pas généré les rendements voulus. Cette situation s'explique en grande partie par le positionnement du portefeuille en vue d'un contexte économique plus difficile que ce que nous avons fini par connaître, la pondération relativement faible des actions de sociétés ouvertes et les rajustements d'évaluation de certains biens immobiliers et actifs d'infrastructures », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Cela dit, le régime demeure entièrement capitalisé et nous avons enregistré un rendement positif, deux paramètres financiers importants pour les participants. En tant que régime de retraite ayant des obligations multigénérationnelles, notre stratégie de placement est volontairement conçue dans le but de générer des rendements stables à long terme. »

___________________________ 1 Tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2023 et sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. 2 La plus-value correspond au montant du rendement supérieur (inférieur) aux indices de référence, après déduction des frais de gestion, des coûts de transaction et des frais d'administration imputés aux programmes de gestion active (comprend les primes annuelles, mais non les incitatifs à long terme).

Rendement des placements

Puisque le passif du régime s'étend sur plusieurs décennies, les résultats à long terme sont particulièrement importants. Le RREO a enregistré un rendement net annualisé de l'ensemble de la caisse de 9,3 % depuis sa création en 1990 et un rendement net annualisé de l'ensemble de la caisse de 7,2 % et de 7,6 % sur 5 ans et sur 10 ans, respectivement.

Période Un an Cinq ans Dix ans Depuis la création Rendement net de l'ensemble de la caisse 1,9 % 7,2 % 7,6 % 9,3 %

Le tableau ci-dessous présente le rendement des placements du RREO et des indices de référence connexes par catégorie d'actifs pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.

Rendement du portefeuille par catégorie d'actifs (chiffres au 31 décembre)



2023 2022 Rendements de la caisse (%)3 Valeurs

réelles Indice de

référence Valeurs

réelles Indice de

référence Actions







Titres de sociétés ouvertes 20,0 20,3 (12,5) (10,2) Titres de sociétés fermées 3,6 16,3 6,1 (3,9) Croissance audacieuse4 (0,7) 12,8 (12,1) (12,1)

7,4 17,1 0,1 (5,9) Titres à revenu fixe







Obligations 0,6 0,6 (5,9) (5,9) Titres à taux réels 7,3 7,3 7,3 7,3

1,2 1,2 (3,5) (3,5) Placements sensibles à l'inflation







Marchandises (0,5) (0,5) 19,5 19,5 Ressources naturelles 0,2 3,3 29,6 28,2 Protection contre l'inflation (3,0) (3,0) 9,2 9,2

(1,0) (0,2) 19,2 18,7 Actifs réels







Biens immobiliers (5,9) 2,0 (3,5) 6,7 Infrastructures (2,8) 7,6 18,7 15,1

(4,1) 5,3 8,3 11,1 Titres de créance 9,1 9,6 3,6 0,0 Rendement net de l'ensemble de la caisse 1,9 8,7 4,0 2,3

_____________________________ 3 Le rendement net de l'ensemble de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d'administration des placements. Les rendements par catégorie d'actifs sont calculés avant déduction des frais d'administration des placements. 4 Depuis le 1er janvier 2023, la catégorie des actifs d'innovation fait partie de la catégorie des actions - Croissance audacieuse et est comparée à un indice de référence actif. Auparavant, la catégorie Croissance audacieuse était comparée à son rendement réel au cours d'une période d'incubation initiale.

Le tableau ci-dessous présente la composition du portefeuille du RREO par catégorie d'actifs pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.

Composition détaillée du portefeuille (tous les chiffres au 31 décembre)



2023 2022 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 25,4 10 % 21,9 9 % Titres de sociétés fermées 58,5 24 % 58,3 24 % Croissance audacieuse5 7,5 3 % 7,3 3 %

91,4 37 % 87,5 36 % Titres à revenu fixe







Obligations 85,9 35 % 76,2 31 % Titres à taux réels 9,9 4 % 9,8 4 %

95,8 39 % 86,0 35 % Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 22,2 9 % 25,0 10 % Ressources naturelles 11,4 5 % 10,1 4 % Protection contre l'inflation 11,8 5 % 12,7 5 %

45,4 19 % 47,8 19 % Actifs réels







Biens immobiliers 28,2 12 % 28,1 12 % Infrastructures 39,2 16 % 39,8 16 %

67,4 28 % 67,9 28 %









Titres de créance 38,6 16 % 35,2 14 % Stratégies de rendement absolu 19,5 8 % 18,7 8 % Capitalisation et autres6 (114,2) (47 %) (98,8) (40 %) Placements nets7 243,9 100 % 244,1 $ 100 %

_________________________________ 5 Depuis le 1er janvier 2023, des placements de 7 438 M$ auparavant inclus dans la catégorie d'actifs d'innovation font maintenant partie des catégories des actions - Croissance audacieuse (7 331 M$) et des titres de créance (107 M$). 6 Comprend la capitalisation des placements (les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité) et les stratégies de gestion spécifique du risque de change pour l'ensemble de la caisse. 7 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 247,5 G$ au 31 décembre 2023 (2022 : 247,2 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 3,6 G$ (2022 : 3,1 G$).

Effet de change sur les rendements

En 2023, la caisse a connu une perte de change de 2,2 milliards de dollars, car les actifs libellés en devises ont perdu de la valeur lorsqu'ils ont été convertis en dollars canadiens. Cela correspond à un effet de change négatif sur le rendement net de l'ensemble de la caisse de 0,8 %.

Cette perte était principalement attribuable à la baisse du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le risque de change net de la caisse sur les actifs en dollars américains est beaucoup plus élevé qu'il ne l'est dans toute autre devise.

Gestion de la volatilité

Nous accordons une attention considérable à la gestion de la volatilité des rendements parallèlement à d'autres paramètres de croissance. La volatilité est un moyen courant de mesurer le risque ou l'incertitude. CEM Benchmarking, un chef de file du marché dans l'analyse des données de rendement et de coût, mesure les rendements ajustés au risque de 289 régimes de retraite du monde entier. Selon CEM, le RREO se trouve au premier rang en ce qui a trait au rendement ajusté au risque sur une période de 10 ans se terminant le 31 décembre 20228, ce qui nous place dans le 100e centile comparativement à un groupe composé de 18 régimes canadiens et mondiaux suggérés par CEM comme étant de taille semblable au RREO9.

Le ratio de Sharpe du RREO depuis les 10 dernières années est de 2,01, alors que le ratio médian du groupe de régimes comparables est de 0,80. Un ratio de Sharpe plus élevé lors de la comparaison de portefeuilles signifie des rendements plus élevés et une volatilité plus faible.

Faits saillants sur les placements

Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active partout dans le monde. Voici quelques faits saillants concernant les placements en 2023 :

Actions

Nous avons acquis une participation majoritaire dans Sevana Bioenergy LLC et nous nous sommes engagés à investir dans le développement de projets de gaz naturel renouvelable partout en Amérique du Nord.

Nous avons investi dans 7IM, un important gestionnaire de patrimoine au Royaume-Uni qui excelle dans les solutions de gestion des placements et du patrimoine axées sur la technologie.

Nous avons aidé BroadStreet Partners Inc. à faire l'acquisition de Westland Insurance, l'un des plus importants courtiers d'assurance indépendants au Canada .

. Nous avons conclu une entente visant à vendre une participation en capital dans SeaCube Container Leasing Ltd., l'une des plus importantes sociétés de location-exploitation de conteneurs intermodaux au monde.

Nous avons conclu une entente définitive visant la vente de Shearer's Foods, un important fabricant en sous-traitance et fournisseur de produits de marque de distributeur de l'industrie nord-américaine des grignotines.

___________________________ 8 L'étude de CEM Benchmarking est datée du 31 décembre 2022. Une telle date est nécessaire pour inclure des données comparables pour tous les régimes de 2022, la dernière année pour laquelle toutes les données sur le rendement sont disponibles puisque les régimes produisent leur rapport selon différentes dates de fin d'exercice. 9 CEM Benchmarking se sert du ratio de Sharpe pour évaluer le rendement ajusté au risque, lequel est calculé à partir du rendement net sur 10 ans moins le taux sans risque sur 10 ans divisé par l'écart-type du rendement excédentaire. Le ratio de Sharpe est une méthode couramment utilisée pour comparer le rendement d'un placement et le risque qui y est associé.

Infrastructures et ressources naturelles

Nous avons acquis une participation considérable dans Diamond Communications, l'une des plus importantes plateformes privées d'infrastructures de communications sans fil aux États-Unis.

Nous avons acquis une participation de 25 % dans Sweetwater Royalties, une société à redevances sur les métaux de base, les minéraux industriels et l'énergie renouvelable.

Nous avons acquis une participation majoritaire considérable dans GreenCollar, une importante plateforme australienne de marchés environnementaux.

Biens immobiliers

Nous avons acquis une participation sous contrôle conjoint dans Compass Datacenters, une société qui conçoit et construit des centres de traitement de données pour certains des plus importants fournisseurs de services infonuagiques et à très grande échelle.

Nous avons acquis une participation majoritaire considérable dans la division résidentielle de Lincoln Property Company afin de soutenir les immeubles multilogements aux États-Unis et d'en augmenter le nombre. La société a par la suite été renommée Willow Bridge Property Company.

Par l'entremise de notre coentreprise immobilière avec Boreal IM, nous avons acquis des actifs logistiques en France , en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Croissance audacieuse RREO

Nous avons investi dans Xpressbees, une plateforme de services logistiques de bout en bout de premier plan connaissant une croissance parmi les plus rapides de l'Inde.

Nous avons participé au dernier tour de financement de Databricks, la plus importante plateforme infonuagique de lac et d'entrepôt de données au monde qui combine les données, l'analyse et l'intelligence artificielle.

Nouvelles de l'entreprise

À la fin de l'exercice, nous avons annoncé la nomination de Stephen McLennan et de Gillian Brown , deux cadres de longue date du RREO, à titre de chefs des placements, où ils seront respectivement responsables de la constitution de portefeuilles et de la production d'alpha. Gillian Brown a été nommée chef des placements, Placements publics et privés, et Stephen McLennan , chef des placements, Répartition de l'actif.

et de , deux cadres de longue date du RREO, à titre de chefs des placements, où ils seront respectivement responsables de la constitution de portefeuilles et de la production d'alpha. a été nommée chef des placements, Placements publics et privés, et , chef des placements, Répartition de l'actif. Toujours à la fin de l'exercice, nous avons annoncé la nomination de Jonathan Hausman au poste de chef de la stratégie, un poste de stratégie interentreprises nouvellement créé. M. Hausman s'est joint au RREO en 2004 et dirige la Stratégie de placement mondiale depuis 2017.

au poste de chef de la stratégie, un poste de stratégie interentreprises nouvellement créé. M. Hausman s'est joint au RREO en dirige la Stratégie de placement mondiale depuis 2017. Pierre Cherki a été nommé au poste de premier directeur général, Biens immobiliers, un nouveau poste de direction des placements qui supervise l'équipe interne des placements immobiliers nouvellement mise sur pied.

a été nommé au poste de premier directeur général, Biens immobiliers, un nouveau poste de direction des placements qui supervise l'équipe interne des placements immobiliers nouvellement mise sur pied. Avec Cadillac Fairview (CF), nous avons annoncé l'évolution de notre modèle d'exploitation des biens immobiliers qui entraînera la mise sur pied d'un groupe interne responsable des actifs immobiliers au RREO. Ce changement vient harmoniser notre approche en matière de placements immobiliers avec celle d'autres groupes d'actifs, où les capacités de placement sont intégrées au sein du RREO pour favoriser l'échange d'information, l'approvisionnement conjoint et les pratiques exemplaires dans toutes les régions. À l'avenir, le RREO se concentrera sur les placements immobiliers et la gestion de portefeuille à l'échelle mondiale, tandis que CF mettra l'accent sur la croissance, la diversification et la densification de son portefeuille immobilier au Canada .

(CF), nous avons annoncé l'évolution de notre modèle d'exploitation des biens immobiliers qui entraînera la mise sur pied d'un groupe interne responsable des actifs immobiliers au RREO. Ce changement vient harmoniser notre approche en matière de placements immobiliers avec celle d'autres groupes d'actifs, où les capacités de placement sont intégrées au sein du RREO pour favoriser l'échange d'information, l'approvisionnement conjoint et les pratiques exemplaires dans toutes les régions. À l'avenir, le RREO se concentrera sur les placements immobiliers et la gestion de portefeuille à l'échelle mondiale, tandis que CF mettra l'accent sur la croissance, la diversification et la densification de son portefeuille immobilier au . Bruce Crane a été nommé premier directeur général, Asie-Pacifique. M. Crane s'est joint au RREO en 2020 et a récemment dirigé l'équipe des infrastructures et des ressources naturelles pour l'Asie-Pacifique.

Ambition en matière de climat

Dans le cadre de son cheminement vers la carboneutralité pour ses activités de placement d'ici 2050, le RREO a établi des cibles provisoires inégalées dans le secteur afin de réduire le volume d'émissions de carbone du portefeuille10 de 45 % d'ici 2025 et de 67 % d'ici 2030, par rapport au niveau de référence de 2019. À la fin de 2023, le RREO avait réduit de 39 % le volume des émissions de carbone de son portefeuille par rapport au niveau de référence de 2019 et de 10 % par rapport à 2022. Cette réduction est principalement attribuable à une augmentation de la valeur marchande des actifs et à une diminution des émissions absolues qui créent l'empreinte carbone du portefeuille.

En 2023, l'Ontario Teachers' Finance Trust (OTFT), une filiale en propriété exclusive du RREO, a émis sa quatrième obligation verte, dont le produit, d'une valeur de 1 milliard de dollars, est investi dans des sociétés ou des actifs qui favorisent la transition vers la carboneutralité, réduisent les émissions et bâtissent une économie durable. Le produit net tiré des obligations vertes de l'OTFT est entièrement affecté aux actifs verts admissibles de notre portefeuille.

Frais de placement

Le RREO s'engage à assurer la rentabilité et lie les frais au processus de création de valeur des placements. Le total des frais de placement, y compris les frais d'administration, les coûts de transaction et les frais de gestion externe, a atteint 1 855 millions de dollars en 2023 (0,75 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen), comparativement à 1 886 millions (0,78 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen) en 2022. Cette baisse des frais de placement par rapport à l'exercice précédent est en grande partie attribuable aux transactions moins nombreuses en raison du ralentissement des fusions et acquisitions au cours de l'exercice, ce qui a été contrebalancé en partie par une légère augmentation des frais d'administration.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 247,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2023. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 340 000 participants actifs et retraités.

Le RREO embauche plus de 450 professionnels des placements qui travaillent depuis d'importants centres financiers du monde entier et apportent une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs d'activité. Le régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net annuel de l'ensemble de la caisse de 9,3 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn.

____________________________ 10 Pour en savoir plus sur nos méthodes, veuillez consulter la page 151 de notre rapport annuel.

Énoncés prospectifs

Le présent rapport annuel contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO. Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires. Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.

Avertissement

En ce qui concerne notre stratégie multidimensionnelle en matière de climat, nous avons pris certains engagements et établi des objectifs et des cibles (les « cibles »). Pour établir nos cibles, nous nous sommes appuyés sur diverses lois, lignes directrices, taxonomies, méthodes, cadres, pratiques du marché et autres normes (collectivement les « normes ») et avons fait des hypothèses et des estimations de bonne foi dans l'établissement de ces cibles. Étant donné la nature complexe et évolutive de la réponse mondiale aux changements climatiques, ces normes pourraient changer au fil du temps, et nos hypothèses et estimations pourraient se révéler erronées ou inexactes pour des raisons impossibles à prévoir ou à prédire.

Pour surveiller nos progrès vers l'atteinte de nos cibles et en rendre compte, nous nous appuyons sur les données obtenues des sociétés de notre portefeuille et d'autres tiers. Nous croyons que ces sources sont fiables, mais nous n'avons cependant pas vérifié ces données de façon indépendante ni évalué les hypothèses sous-jacentes à ces données. De ce fait, il nous est impossible d'en garantir l'exactitude ou l'exhaustivité. Nous tentons également d'améliorer l'exactitude des données au moyen d'un processus d'assurance limitée indépendant. La qualité ou l'utilité des données peut varier avec le temps, à mesure que les normes évoluent. Ces facteurs pourraient avoir une incidence sur nos cibles et notre capacité à les atteindre.

