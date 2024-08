Points saillants du premier semestre de 2024 :

L'actif net se chiffre à 255,8 G$.

Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur 6 et 12 mois est de 4,2 %.

D'excellents rendements à long terme ont été obtenus, soit de 7,3 % sur 10 ans et de 9,3 % depuis la création du régime.

Entièrement capitalisé pour une 11 e année consécutive et les répondants du régime ont annoncé qu'ils déposeront une évaluation actuarielle auprès des autorités de réglementation.

TORONTO, le 13 août 2024 /CNW/ - Le conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui un rendement semestriel net total de 4,2 %, soit un revenu de placement net de 10,8 G$. Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an était également de 4,2 %. L'actif net se chiffre à 255,8 G$, en hausse de 8,3 G$ par rapport à la fin de l'année dernière (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2024 et sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire).

« Nos résultats pour le premier semestre de 2024 reflètent notre capacité à produire des rendements positifs au sein de nos équipes des placements malgré les différentes conditions du marché, et à maintenir un niveau de capitalisation adéquat pour nos participants, a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction.

Puisque le passif du régime s'étend sur plusieurs décennies, les résultats à long terme sont particulièrement importants. Depuis sa création en 1990, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,3 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 6,7 % et à 7,3 %, respectivement.

Le tableau ci-dessous présente la composition du portefeuille du RREO par catégorie d'actifs pour la période en cours et la fin de l'exercice précédent.

Répartition détaillée de l'actif



Au 30 juin 2024 Au 31 décembre 2023 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 37,2 15 % 25,4 10 % Titres de sociétés fermées 58,5 23 % 58,5 24 % Croissance audacieuse 8,1 3 % 7,5 3 %

103,8 41 % 91,4 37 % Titres à revenu fixe







Obligations 85,2 33 % 85,9 35 % Titres à taux réels 9,7 4 % 9,9 4 %

94,9 37 % 95,8 39 % Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 29,1 11 % 22,2 9 % Ressources naturelles 12,2 5 % 11,4 5 % Protection contre l'inflation 12,2 5 % 11,8 5 %

53,5 21 % 45,4 19 % Actifs réels







Biens immobiliers 30,0 12 % 28,2 12 % Infrastructures 41,7 16 % 39,2 16 %

71,7 28 % 67,4 28 %









Titres de créance 34,8 14 % 38,6 16 % Stratégies de rendement absolu 20,5 8 % 19,5 8 % Capitalisation et autres1 (125,4) (49) % (114,2) (47) % Placements nets2 253,8 100 % 243,9 100 %













_______________________________________ 1 Comprend la capitalisation des placements (les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité) et les stratégies de gestion spécifique du risque de change pour l'ensemble de la caisse. 2 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 255,8 G$ au 30 juin 2024 (247,5 G$ au 31 décembre 2023) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 2 G$ au 30 juin 2024 (3,6 G$ au 31 décembre 2023).

État de la capitalisation

Au 1er janvier 2024, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent préliminaire de 19,1 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Le 23 juillet 2024, les répondants du régime, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario ont annoncé publiquement que l'évaluation actuarielle serait déposée auprès des autorités de réglementation. Les corépondants ont décidé de classer l'excédent comme une réserve pour éventualités.

Nouvelles de l'entreprise

Tracy Abel , chef des opérations, a annoncé qu'elle prendra sa retraite à la fin de 2024.

a annoncé qu'elle prendra sa retraite à la fin de 2024. Voici les nouveaux dirigeants sélectionnés : Nous annonçons aujourd'hui la nomination de Mabel Wong , à titre de directrice financière . Mme Wong occupait le poste de directrice financière intérimaire depuis avril, après le départ de Tim Deacon . Bernard Grzinic a été nommé premier directeur général, Marchés financiers , où il orientera la prise active de risques dans les catégories des titres de créance et de placements axés sur le rendement absolu du RREO. Steve Saldanha a été nommé premier directeur général, Gestion globale de la caisse , responsable de l'élaboration de la composition globale du portefeuille, de la gestion des activités de négociation et de l'intégration de la constitution de portefeuilles aux capacités de gestion de trésorerie et de capitalisation. Robert Sturgeon a été promu au poste de directeur supérieur, Stratégie de placement mondiale , où il a pour mandat d'évaluer l'environnement d'affaires mondial, d'élaborer des mesures stratégiques aux nouveaux thèmes mondiaux et de favoriser des relations stratégiques pour le RREO.



Faits saillants des transactions

Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active. Au cours du premier semestre de 2024, la caisse a continué de diversifier ses placements au Canada et à l'échelle mondiale.

Voici les points saillants sur les placements de cette période :

Actions

La Banque Fairstone du Canada , une société de portefeuille du RREO, et Home Trust Company fusionneront leurs activités, ce qui leur permettra de devenir le principal prêteur non traditionnel au Canada , grâce à sa vaste présence au Canada , au service de plus de deux millions de clients et compte plus de 250 succursales d'un océan à l'autre.

une société de portefeuille du RREO, et Home Trust Company fusionneront leurs activités, ce qui leur permettra de devenir le principal prêteur non traditionnel au , grâce à sa vaste présence au , au service de plus de deux millions de clients et compte plus de 250 succursales d'un océan à l'autre. Participation minoritaire substantielle dans Kogta Financial (Inde) Limited , une société de financement non bancaire à croissance rapide axée sur le commerce de détail qui se spécialise dans le financement des prêts automobiles et de MPME (micro, petites et moyennes entreprises) en Inde.

, une société de financement non bancaire à croissance rapide axée sur le commerce de détail qui se spécialise dans le financement des prêts automobiles et de MPME (micro, petites et moyennes entreprises) en Inde. Nous avons conclu la vente de Shearer's Foods, un important fabricant en sous-traitance et fournisseur de produits de marque de distributeur de l'industrie nord-américaine des grignotines en Amérique du Nord, et la vente partielle de SeaCube Container Leasing Ltd., l'une des plus importantes sociétés de location-exploitation de conteneurs intermodaux au monde.

Infrastructures et ressources naturelles

Réalisation d'un troisième placement dans le National Highways Infra Trust (NHIT) . NHIT est une fiducie de placement en infrastructure (FPInf), dont le répondant est la National Highways Authority of India , l'agence nodale d'aménagement d'autoroutes nationales du gouvernement de l'Inde.

. NHIT est une fiducie de placement en infrastructure (FPInf), dont le répondant est la National Highways Authority of , l'agence nodale d'aménagement d'autoroutes nationales du gouvernement de l'Inde. Corépondant d'une FPInf appelée Sustainable Energy Infra Trust (SEIT) avec le Mahindra Group. SEIT est la plus importante FPInf du secteur des énergies renouvelables en Inde et est cotée à la Bourse nationale de l'Inde.

Biens immobiliers

En partenariat avec notre coentreprise Boreal IM, nous avons réalisé un placement dans une propriété logistique en Allemagne, d'une superficie de 37 000 m 2, et nous avons signé quatre ententes d'actifs logistiques en Allemagne et en France , totalisant près de 200 000 m 2. De plus, nous avons achevé la construction d'un actif logistique en Espagne, d'une superficie de 54 000 m 2, et commencé la construction d'un actif logistique en Allemagne, d'une superficie de 23 000 m 2.

Croissance audacieuse RREO

Nous avons codirigé un cycle de financement de SmartHR , une plateforme de ressources humaines en nuage de premier plan au Japon.

, une plateforme de ressources humaines en nuage de premier plan au Japon. Nous avons participé à un placement dans DeepL , une importante société d'intelligence artificielle spécialisée dans le domaine langagier dont la plateforme offre des solutions de traduction et de rédaction de premier plan basées sur l'IA pour les entreprises à l'échelle mondiale.

, une importante société d'intelligence artificielle spécialisée dans le domaine langagier dont la plateforme offre des solutions de traduction et de rédaction de premier plan basées sur l'IA pour les entreprises à l'échelle mondiale. Nous avons investi dans Perfios , la principale société du secteur des SaaS B2B de l'Inde au service du secteur des services financiers dans 15 pays, habilitant ainsi 900 institutions financières.

, la principale société du secteur des SaaS B2B de l'Inde au service du secteur des services financiers dans 15 pays, habilitant ainsi 900 institutions financières. Nous avons mené le cycle de financement d'Instagrid, un important fournisseur de systèmes de batteries portables de haute performance.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 255,8 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2024. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 340 000 participants actifs et retraités.

Le RREO embauche plus de 450 professionnels des placements qui travaillent depuis d'importants centres financiers du monde entier et apportent une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs d'activité. Le régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net annuel de l'ensemble de la caisse de 9,3 % depuis sa création en 1990. Au RREO, nous n'investissons pas seulement pour obtenir un rendement, nous voulons aussi façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez https://otpp.com/fr-ca/ et suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO. Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires. Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.

