Rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an de 9,4 %.

Excellents rendements pour les actions de sociétés ouvertes, les titres de Croissance audacieuse, les titres de créance et les placements sensibles à l'inflation.

Rendement inférieur à celui de l'indice de référence, qui s'est établi à 12,9 % pour 2024, entraînant une plus-value négative de 7,6 G$.

Rendement net total de la caisse annualisé de 7,4 % sur 10 ans et rendement de 9,3 % depuis la création du régime.

Maintien d'un solide excédent de capitalisation préliminaire de 29,1 G$ et régime entièrement capitalisé pour une 12 e année consécutive.

année consécutive. Atteinte un an plus tôt de notre cible provisoire de réduction des émissions de notre portefeuille pour 2025 par rapport au niveau de référence de 2019.

TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net total de la caisse sur un an de 9,4 % pour l'exercice se terminant le 31 décembre 20241, comparativement à un rendement de 1,9 % en 2023. L'actif net a augmenté, passant de 247,5 G$ en 2023 à 266,3 G$ en 2024. Les revenus de placement de 23,7 G$ et les cotisations des participants et des employeurs de 4,3 G$ pour l'exercice ont été en partie contrebalancés par les prestations versées de 8,1 G$ et les frais d'administration de 1,0 G$.

Le régime est entièrement capitalisé au 1er janvier 2025, affichant un excédent de capitalisation préliminaire de 29,1 G$. Il s'agit de la 12e année consécutive où le RREO est entièrement capitalisé (c'est-à-dire que l'actif du régime excède le passif futur), ce qui met en évidence sa santé financière et sa stabilité à long terme.

« Nos équipes ont travaillé de façon méthodique pour créer de la valeur dans le portefeuille en 2024, ce qui s'est traduit par un rendement de 9,4 %, soit un résultat largement supérieur à celui de 2023 et plus conforme à nos rendements à long terme. L'ensemble des catégories du régime ont contribué au rendement, la catégorie Croissance audacieuse, les titres de créance, les placements sensibles à l'inflation et des placements en actions de sociétés ouvertes ayant apporté des contributions remarquables. La résilience de notre portefeuille, combinée à notre approche proactive de création de valeur, nous a bien positionnés dans un climat économique imprévisible, a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. Notre portefeuille de placements est bien placé pour générer d'excellents rendements ajustés au risque pour le régime en 2025 et nous permettre de remplir nos obligations à long terme envers les participants que nous servons. »

Les résultats sont inférieurs de 3,5 % au rendement de 12,9 % de l'indice de référence, ce qui correspond à une plus-value négative de 7,6 G$2. Ce rendement inférieur est principalement attribuable aux placements dans des sociétés fermées et des biens immobiliers, qui accusent un retard par rapport à leurs indices de référence respectifs.

__________________________________ 1 Tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2024 et sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Effet de change sur les rendements

En 2024, la caisse a connu un gain de change de 6,9 G$, les actifs libellés en devises ayant pris de la valeur lorsqu'ils ont été convertis en dollars canadiens. Ce gain était principalement attribuable à l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. L'exposition nette de la caisse au dollar américain est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est pour toute autre devise.

Rendement des placements

Puisque le passif du régime s'étend sur plusieurs décennies, les résultats à long terme sont particulièrement importants. Le RREO a enregistré un rendement net annualisé de l'ensemble de la caisse de 9,3 % depuis sa création en 1990 et un rendement net annualisé de l'ensemble de la caisse de 6,9 % et de 7,4 % sur 5 ans et sur 10 ans, respectivement.

Période 1 an 5 ans 10 ans Depuis la création Rendement net total de la caisse 9,4 % 6,9 % 7,4 % 9,3 %

Le tableau ci-dessous présente le rendement des placements du RREO et des indices de référence connexes par catégorie d'actifs pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.

__________________________________ 2 La plus-value correspond au montant du rendement supérieur (inférieur) aux indices de référence, après déduction des frais de gestion, des coûts de transaction et des frais d'administration imputés aux programmes de gestion active (comprend les primes annuelles, mais non les incitatifs à long terme).

Rendement du portefeuille par catégorie d'actifs (chiffres au 31 décembre)



2024 2023 Rendements de la caisse (%)3 Valeurs

réelles Indice de

référence Valeurs

réelles Indice de

référence Actions







Titres de sociétés ouvertes 23,2 25,8 19,5 19,7 Titres de sociétés fermées 11,7 23,7 3,6 16,3 Croissance audacieuse 25,8 29,2 (0,7) 12,8

16,7 24,8 7,2 16,9









Titres à revenu fixe 4,8 4,8 4,3 4,3









Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 25,2 25,2 0,0 0,0 Ressources naturelles 13,3 15,0 0,2 3,3 Protection contre l'inflation 9,8 9,8 (3,0) (3,0)

18,6 19,1 (0,8) (0,0) Actifs réels







Biens immobiliers (0,7) 5,0 (5,9) 2,0 Infrastructures 9,1 8,5 (2,8) 7,6

4,9 7,0 (4,1) 5,3









Titres de créance 17,2 16,8 9,1 9,6 Rendement net de l'ensemble de la caisse 9,4 12,9 1,9 8,7

_______________________________ 3 Le rendement net de l'ensemble de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d'administration des placements. Les rendements par catégorie d'actifs sont calculés avant déduction des frais d'administration des placements.

Le tableau ci-dessous présente la composition du portefeuille du RREO par catégorie d'actifs pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.

Composition détaillée du portefeuille (tous les chiffres au 31 décembre)



2024 2023 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 37,4 14 % 25,4 10 % Titres de sociétés fermées 60,4 23 % 58,5 24 % Croissance audacieuse 10,4 4 % 7,5 3 %

108,2 41 % 91,4 37 %









Titres à revenu fixe4 78,0 30 % 94,9 39 %









Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 28,9 11 % 22,2 9 % Ressources naturelles 12,5 5 % 11,4 5 % Protection contre l'inflation 12,6 5 % 11,8 5 %

54,0 21 % 45,4 19 % Actifs réels







Biens immobiliers 29,4 11 % 28,2 12 % Infrastructures 43,2 17 % 39,2 16 %

72,6 28 % 67,4 28 %









Titres de créance5 37,2 14 % 39,5 16 % Stratégies de rendement absolu 24,0 9 % 19,5 8 % Capitalisation et autres5 (113,1) (43 %) (114,2) (47 %) Placements nets6 260,9 100 % 243,9 100 %

____________________________ 4 En 2024, des placements de 10,1 G$ auparavant compris dans la catégorie des titres à taux réels ont été intégrés à des stratégies de placement des titres à revenu fixe (9,2 G$) et des titres de créance (0,9 G$). La comparaison avec la période précédente a été mise à jour selon la présentation de l'année en cours. 5 Comprend la capitalisation des placements (les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité) et les stratégies de gestion spécifique du risque de change pour l'ensemble de la caisse. 6 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 266,3 G$ au 31 décembre 2024 (2023 : 247,5 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 5,4 G$ (2023 : 3,6 G$).

Faits saillants sur les placements

Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre d'une combinaison de stratégies de gestion active et de gestion passive partout dans le monde.

Voici quelques faits saillants concernant les transactions en 2024 :

Par l'intermédiaire de notre coentreprise Boreal IM, nous avons élargi notre portefeuille logistique de biens immobiliers en Europe avec l'acquisition de huit actifs logistiques entièrement loués en France et de trois entrepôts en Allemagne.





avec l'acquisition de huit actifs logistiques entièrement loués en et de trois entrepôts en Allemagne. Nous avons signé une entente visant la vente de notre participation dans Connexa, le plus important réseau mobile de Nouvelle-Zélande.





Notre société de portefeuille, la Banque Fairstone du Canada , a fusionné avec Home Trust Company pour devenir l'un des plus importants prêteurs non traditionnels au Canada .





, a fusionné avec Home Trust Company pour devenir l'un des plus importants prêteurs non traditionnels au . Nous avons mené un tour de financement de série C d'une valeur de 95 millions de dollars pour Instagrid, un fournisseur européen de systèmes de batteries portables de haute performance.





Nous avons conclu une entente visant l'acquisition d'une participation sous contrôle conjoint dans Max Matthiessen , une importante société-conseil en services financiers auprès de caisses de retraite, de compagnies d'assurance et de sociétés de gestion de patrimoine situées dans les pays nordiques.





, une importante société-conseil en services financiers auprès de caisses de retraite, de compagnies d'assurance et de sociétés de gestion de patrimoine situées dans les pays nordiques. Nous avons signé une entente en vue d'investir dans Omega Healthcare, un important fournisseur de solutions technologiques en matière de gestion des soins de santé.





Nous avons conclu la vente de Shearer's Foods, un important fabricant en sous-traitance et fournisseur de produits de marque de distributeur de l'industrie nord-américaine des grignotines.





Nous avons codirigé un tour de financement de 140 millions de dollars pour SmartHR, une plateforme de ressources humaines en nuage de premier plan au Japon.

Nouvelles de l'entreprise

En 2024, nous avons annoncé les nominations suivantes au sein de la direction : Mabel Wong a été nommée directrice financière. Stephen McLennan et Gillian Brown ont été nommés chefs des placements. Jonathan Hausman a été nommé chef de la stratégie. Nick Jansa s'est joint à l'équipe de direction à titre de premier directeur général, Europe , Moyen-Orient et Afrique.





Nous avons élargi l'équipe de la haute direction des placements, notamment en désignant Bernard Grzinic à titre de premier directeur général, Marchés financiers, Steve Saldanha à titre de premier directeur général, Gestion globale de la caisse et Robert Sturgeon à titre de directeur supérieur, Stratégie de placement mondiale.





à titre de premier directeur général, Marchés financiers, à titre de premier directeur général, Gestion globale de la caisse et à titre de directeur supérieur, Stratégie de placement mondiale. Kevin Kerr a été nommé premier directeur général du Service des solutions de portefeuille, un nouveau groupe dont l'objectif est d'améliorer les efforts de création de valeur au sein de notre portefeuille.





a été nommé premier directeur général du Service des solutions de portefeuille, un nouveau groupe dont l'objectif est d'améliorer les efforts de création de valeur au sein de notre portefeuille. Tracy Abel , chef des opérations, a pris une retraite bien méritée à la fin de 2024, après 37 années au sein de l'organisation.





, chef des opérations, a pris une retraite bien méritée à la fin de 2024, après 37 années au sein de l'organisation. Nous avons pris la décision qu'à la fin de l'exercice, nous optimiserons notre présence dans la région de l'Asie-Pacifique, et nous nous concentrerons sur les activités de nos bureaux de Singapour et de Mumbai. Par conséquent, nous avons pris la décision de fermer notre bureau de Hong Kong. Nous avons établi ce bureau en 2013, le tout premier dans la région. Depuis, nous avons ouvert d'autres bureaux régionaux à Singapour et à Mumbai , où des équipes sur place travaillent dans différentes catégories d'actifs et dans divers marchés. Nous croyons que les activités actuellement entreprises à Hong Kong pourront dorénavant être assurées à partir de Singapour.

Ambition en matière de climat

À la fin de 2024, le RREO a atteint sa cible provisoire pour 2025, qui était de réduire de 45 % le volume des émissions de son portefeuille par rapport au niveau de référence de 2019. L'organisation a plutôt réduit de 49 % les émissions au cours de cette période et a atteint l'objectif un an plus tôt que prévu.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 266,3 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2024. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d'actifs afin d'assurer la sécurité financière à la retraite à 343 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez https://www.otpp.com/fr-ca/ et suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prévisionnels

Le présent rapport annuel contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO.

Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires.

Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.

Avertissement

La lutte contre les changements climatiques et l'atteinte de la carboneutralité nécessiteront des efforts à l'échelle mondiale de la part des gouvernements, des entreprises et de la société civile. Nous nous efforçons de contribuer à cet effort grâce à notre stratégie multidimensionnelle en matière de climat. En ce qui concerne cette stratégie, nous avons pris certains engagements et établi des objectifs et des cibles (les « cibles »). Pour établir nos cibles, nous nous sommes appuyés sur plusieurs lois, lignes directrices, taxonomies, méthodologies, cadres, pratiques du marché et autres normes (collectivement, les « normes »). Étant donné la nature complexe et évolutive de la réponse mondiale aux changements climatiques, ces normes pourraient changer au fil du temps. Des modifications importantes apportées à des normes pourraient nous obliger à revoir nos cibles ou nos progrès vers l'atteinte de celles-ci tout en contribuant toujours à l'effort mondial pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons fait des hypothèses et des estimations de bonne foi dans l'établissement de ces cibles. Bien que, selon nous, ces hypothèses et estimations soient raisonnables, elles pourraient se révéler erronées ou inexactes pour des raisons impossibles à prévoir ou à prédire. Elles concernent notamment la croissance, les perspectives, notre stratégie d'entreprise, la capacité des sociétés de notre portefeuille à apporter des changements, la faisabilité de scénarios tiers en matière de décarbonisation et de transition énergétique, le développement et la disponibilité des technologies à faibles émissions de carbone, les tendances économiques et politiques, la participation des parties prenantes, l'évolution des régimes juridiques et les politiques de lutte contre les changements climatiques. Si l'une de ces hypothèses s'avère erronée ou inexacte, nous pourrions être incapables d'atteindre nos cibles et pourrions avoir besoin de les revoir.

Pour surveiller nos progrès vers l'atteinte de nos cibles et en rendre compte, nous nous appuyons sur les données obtenues des sociétés de notre portefeuille et d'autres tiers. Nous croyons que ces sources sont fiables, mais nous n'avons cependant pas vérifié ces données de façon indépendante ni évalué les hypothèses sous-jacentes à ces données. De ce fait, il nous est impossible d'en garantir l'exactitude ou l'exhaustivité. Nous tentons également d'améliorer l'exactitude des données au moyen d'un processus d'assurance limitée indépendant. La qualité ou l'utilité des données peut varier avec le temps, à mesure que les normes évoluent. Ces facteurs pourraient avoir une incidence sur nos cibles et notre capacité à les atteindre.

