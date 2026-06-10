Le RIRP finance 11 projets dans le cadre du concours « Accélérer l'innovation dans le domaine des technologies propres »

CALGARY, AB, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) va financer 11 nouveaux projets novateurs dans le cadre du concours « Accélérer l'innovation dans le domaine des technologies propres ».

Les lauréats du concours ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux mené par un organisme tiers et coordonné par le MaRS Discovery District, comprenant notamment l'examen d'un jury externe. Cette initiative est financée par le Fonds de réponse stratégique.

Tous les projets sélectionnés ont atteint un niveau de maturité technologique avancé. Le président du RIRP, Scott Volk, a déclaré que ce nouveau financement accélérera leur déploiement commercial, ce qui aura des retombées positives sur les plans économique, environnemental et social.

« Le RIRP est heureux de soutenir ce large éventail de projets, qui couvrent nos sept domaines thématiques, notamment la réduction des émissions de méthane, le développement de technologies de l'eau et la remise en état des terres et des sites de forage », a déclaré M. Volk. « Ces innovations allient opportunités économiques et avantages environnementaux et publics, et témoignent d'une collaboration significative entre les innovateurs et l'industrie. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a déclaré : « Les innovateurs canadiens sont au cœur de notre plan visant à bâtir une économie résiliente et durable. En soutenant la commercialisation de technologies propres de pointe, nous veillons à ce que les entreprises canadiennes soient compétitives dans un avenir à carboneutre. Félicitations à tous les bénéficiaires. Votre travail est à l'origine de changements significatifs pour les communautés et nos industries. »

Les projets suivants ont été sélectionnés :

H2nanO : 450 000 $ | Dessalement des eaux produites et de la saumure par valorisation énergétique sur site. La technologie de H2nanO transforme la distillation, une méthode éprouvée, en une solution économe en énergie, modulaire et rentable pour le traitement et la réutilisation de la saumure à forte salinité.

La technologie de H2nanO transforme la distillation, une méthode éprouvée, en une solution économe en énergie, modulaire et rentable pour le traitement et la réutilisation de la saumure à forte salinité. OptiSeis Solutions Ltd : 495 945 $ | Validation d'EcoSeis 2.0. EcoSeis est une technologie d'imagerie souterraine qui utilise des algorithmes propriétaires pour placer les sources et les capteurs selon un schéma optimisé qui réduit l'empreinte environnementale des projets d'acquisition de données sismiques.

EcoSeis est une technologie d'imagerie souterraine qui utilise des algorithmes propriétaires pour placer les sources et les capteurs selon un schéma optimisé qui réduit l'empreinte environnementale des projets d'acquisition de données sismiques. Scovan Inc : 2 000 000 $ | Validation de la technologie HipVap améliorée en vue de sa commercialisation. HipVap est un générateur de vapeur à combustion indirecte (IFSG) à haute pression qui convertit l'eau de production non traitée, à température et pression élevées, en vapeur de haute qualité, évitant ainsi le recours aux systèmes conventionnels de traitement de l'eau de production.

HipVap est un générateur de vapeur à combustion indirecte (IFSG) à haute pression qui convertit l'eau de production non traitée, à température et pression élevées, en vapeur de haute qualité, évitant ainsi le recours aux systèmes conventionnels de traitement de l'eau de production. VL Energy Ltd : 1 955 000 $ | Validation commerciale de l'optimisation numérique du méthane multi-opérateurs en Alberta. La solution de VL Energy, la plateforme d'optimisation numérique du méthane multi-opérateurs, est une plateforme de surveillance et d'optimisation des performances basée sur l'IA pour les installations pétrolières et gazières qui modélise en continu les émissions, le rendement énergétique et l'état des équipements à l'aide des données de processus existantes.

La solution de VL Energy, la plateforme d'optimisation numérique du méthane multi-opérateurs, est une plateforme de surveillance et d'optimisation des performances basée sur l'IA pour les installations pétrolières et gazières qui modélise en continu les émissions, le rendement énergétique et l'état des équipements à l'aide des données de processus existantes. Ionada Canada Corporation : 1 000 000 $ | Captage du carbone par HFMC. Ionada a développé un système de captage du carbone compact et modulaire basé sur la technologie des contacteurs à membrane à fibres creuses (HFMC).

Ionada a développé un système de captage du carbone compact et modulaire basé sur la technologie des contacteurs à membrane à fibres creuses (HFMC). CarbonAi Inc : 807 780 $ | Déploiement du dMRV pour le SCVF avec atténuation des émissions de méthane. Le système MRV numérique (dMRV) de CarbonAi suit les émissions de méthane afin que les entreprises puissent les réduire plus efficacement, grâce à un enregistrement immuable et transparent de toutes les mesures et de tous les calculs.

Le système MRV numérique (dMRV) de CarbonAi suit les émissions de méthane afin que les entreprises puissent les réduire plus efficacement, grâce à un enregistrement immuable et transparent de toutes les mesures et de tous les calculs. Akine Well Optimization Services Inc : 817 000 $ | RAVEN.007 IIoT : intelligence de la périphérie au cloud pour des opérations en amont autonomes à faibles émissions. RAVEN.007 est un système d'automatisation numérique prêt à être commercialisé qui modernise les sites de puits de pétrole conventionnels existants grâce à une intelligence en temps réel et un contrôle autonome.

RAVEN.007 est un système d'automatisation numérique prêt à être commercialisé qui modernise les sites de puits de pétrole conventionnels existants grâce à une intelligence en temps réel et un contrôle autonome. Acceleware Ltd : 2 000 000 $ | RF XL v2 - Extraction de pétrole lourd. RF XL 2.0 est une technologie de récupération assistée du pétrole entièrement électrique, conçue pour produire de manière économique des ressources en pétrole lourd qui ne sont pas viables avec les méthodes conventionnelles, tout en réduisant considérablement l'empreinte environnementale.

RF XL 2.0 est une technologie de récupération assistée du pétrole entièrement électrique, conçue pour produire de manière économique des ressources en pétrole lourd qui ne sont pas viables avec les méthodes conventionnelles, tout en réduisant considérablement l'empreinte environnementale. MLCAN Ltd : 500 000 $ | Débitmètre multiphase basé sur l'IA. MLCAN développe un débitmètre intelligent alimenté par l'IA qui mesure en temps réel la production de pétrole, de gaz et d'eau à la tête de puits sans recourir aux séparateurs d'essai traditionnels, remédiant ainsi aux limites des essais de puits coûteux, lents et peu fréquents.

MLCAN développe un débitmètre intelligent alimenté par l'IA qui mesure en temps réel la production de pétrole, de gaz et d'eau à la tête de puits sans recourir aux séparateurs d'essai traditionnels, remédiant ainsi aux limites des essais de puits coûteux, lents et peu fréquents. Patience Enterprises Group Inc : 755 000 $ | Micro-raffinerie intégrée pour la valorisation du gaz naturel associé. Ce projet propose une unité de micro-raffinerie (MRU) compacte, montée sur remorque, qui convertit le gaz naturel brûlé en torche en carburants liquides à plus forte valeur ajoutée à l'aide de l'oxydation partielle catalytique et de la synthèse Fischer-Tropsch, tout en se connectant directement aux infrastructures existantes pour minimiser les coûts.

Ce projet propose une unité de micro-raffinerie (MRU) compacte, montée sur remorque, qui convertit le gaz naturel brûlé en torche en carburants liquides à plus forte valeur ajoutée à l'aide de l'oxydation partielle catalytique et de la synthèse Fischer-Tropsch, tout en se connectant directement aux infrastructures existantes pour minimiser les coûts. BioOilSolv Inc : 1 800 000 $ | Utilisation de biosolvants avancés pour améliorer les performances du SAGD assisté par solvant. BioOilSolv a mis au point un solvant dérivé de la biomasse afin d'améliorer l'efficacité du drainage par gravité assisté par vapeur (SAGD) en le co-injectant avec de la vapeur pour améliorer l'écoulement du bitume.

À propos du RIRP :

Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien qui rassemble l'industrie, les entrepreneurs, les investisseurs, le milieu universitaire, les gouvernements et bien d'autres acteurs autour d'un objectif commun : développer, commercialiser et favoriser l'adoption de solutions technologiques propres pour le secteur pétrolier et gazier et d'autres industries où la réduction des émissions est difficile. Le travail collaboratif de nos membres stimule la compétitivité énergétique du Canada, tandis que nous innovons pour trouver de nouvelles façons d'améliorer la performance environnementale.

SOURCE Clean Resource Innovation Network

Pour en savoir plus, veuillez contacter : Amber Hark, Directrice, Relations avec les parties prenantes et communications, [email protected]