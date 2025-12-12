CALGARY, AB, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) est fier de lancer le concours « Accélérer l'innovation dans le domaine des technologies propres », en coordination avec MaRS Discovery District et avec le soutien du Fonds de réponse stratégique du Canada.

Ce concours pancanadien doté d'un budget de 12 millions de dollars offre jusqu'à 2 millions de dollars par projet gagnant pour les technologies à un stade avancé (NMT 6-9) qui apportent des avantages environnementaux et économiques mesurables dans le secteur pétrolier et gazier du pays et dans d'autres industries où les émissions sont difficiles à réduire.

« Le Canada est bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans le développement et l'adoption de solutions de technologies propres qui renforcent notre industrie pétrolière et gazière, notre économie et notre performance environnementale », a déclaré Scott Volk, président du RIRP.

« Le concours Accélérer l'innovation dans le domaine des technologies propres soutient les technologies à un stade avancé qui sont prêtes à être déployées à grande échelle, en favorisant la collaboration entre l'industrie et les innovateurs afin d'obtenir des résultats mesurables. Ensemble, nous créons les conditions nécessaires pour que les technologies canadiennes réussissent au pays et soient compétitives à l'échelle mondiale. »

Le concours est financé par le Fonds de réponse stratégique du Canada. On peut trouver le portail de candidature en cliquant ici.

Pour être admissibles au financement, les projets doivent correspondre à au moins un des thèmes technologiques du RIRP :

Carburants plus propres

Technologies numériques pour le pétrole et le gaz

Captage du carbone et produits à valeur ajoutée

Extraction novatrice d'hydrocarbures

Assainissement novateur des terrains et des sites de forage

Surveillance, quantification et réduction du méthane

Développement de technologies liées à l'eau

La bourse du RIRP couvrira jusqu'à 50 % des coûts admissibles du projet selon un modèle de remboursement. Les projets doivent inclure un partenaire industriel qui fournit un soutien financier.

Les candidats doivent également répondre aux critères suivants :

Le candidat principal doit être une entité canadienne et le projet doit être réalisé au Canada.

Le projet doit être achevé avant le 30 septembre 2027.

Les technologies ayant des applications intersectorielles sont privilégiées.

Les résultats potentiels du projet comprennent la performance environnementale, le développement de la propriété intellectuelle et la création d'emplois qualifiés.

« Le Canada possède une expertise de classe mondiale en matière d'énergie et d'innovation, mais le rythme de développement des projets reste un défi », a déclaré Glen McCrimmon, directeur des opérations du RIRP.

« En exigeant qu'un partenaire industriel soit admissible, ce concours garantit que les projets de technologies propres à un stade avancé sont fondés sur la demande réelle et bénéficient d'un soutien pour progresser plus rapidement. Cette approche accélère l'adoption, renforce la collaboration et positionne les technologies canadiennes de manière à offrir des avantages environnementaux et économiques mesurables. »

MaRS Discovery District a été sélectionné comme coordinateur du concours à la suite d'un processus d'appel d'offres.

« MaRS est fier de collaborer avec le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) pour lancer ce concours national », a déclaré Tyler Hamilton, directeur principal du climat chez MaRS Discovery District.

« Forts de notre expérience dans l'organisation de concours nationaux d'innovation et dans l'accompagnement des entreprises canadiennes de technologies propres en leur fournissant les conseils, les capitaux, les clients et les marchés dont elles ont besoin pour se développer, nous sommes ravis de contribuer à identifier et à accélérer les solutions de technologies propres en phase avancée qui permettent de réduire de manière mesurable les émissions dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie au Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a déclaré :

« Le secteur pétrolier et gazier reste essentiel à l'avenir économique du Canada, et l'innovation est essentielle pour renforcer notre compétitivité mondiale. Grâce aux investissements du Fonds de réponse stratégique, le concours de financement « Accélérer l'innovation dans les technologies propres » du RIRP permettra de faire progresser les technologies qui réduisent les émissions et créent de nouvelles opportunités pour les travailleurs canadiens. »

À propos du RIRP:

Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien qui rassemble des représentants de l'industrie, des entrepreneurs, des investisseurs, des universitaires, des gouvernements et de nombreux autres acteurs autour d'un objectif commun : développer, commercialiser et favoriser l'adoption de solutions technologiques propres pour le secteur pétrolier et gazier et d'autres industries où les réductions d'émissions sont difficiles à réaliser. La collaboration de nos membres stimule la compétitivité énergétique du Canada, car nous innovons pour trouver de nouvelles façons d'améliorer la performance environnementale.

À propos de MaRS:

MaRS Discovery District est un organisme caritatif et le plus grand centre d'innovation urbaine d'Amérique du Nord, qui se consacre à aider les entreprises technologiques canadiennes à réussir. Axé sur le climat, les sciences de la santé et d'autres technologies émergentes, MaRS soutient les entreprises en démarrage qui s'attaquent à certains des problèmes les plus urgents au monde. MaRS dispose de plus de 1,5 million de pieds carrés d'espaces de bureaux, de laboratoires, de salles de réunion et d'événements à la pointe de la technologie dans le centre-ville de Toronto, répartis sur deux sites : le MaRS Centre et le MaRS Waterfront. Depuis 2010, MaRS a aidé des entreprises à générer 11,5 milliards de dollars de revenus cumulés, à lever 19 milliards de dollars de fonds et à créer et maintenir plus de 33 000 emplois. La plateforme MaRS comprend également MaRS IAF, l'un des principaux fonds de capital-risque canadiens spécialisés dans les entreprises en phase de démarrage. Grâce à ses installations de classe mondiale, ses programmes stratégiques et ses partenariats, MaRS accélère l'adoption de technologies canadiennes révolutionnaires et renforce un écosystème d'innovation compétitif à l'échelle mondiale.

À propos du Fonds d'intervention stratégique:

Le Fonds de réponse stratégique (FRS) aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à être compétitives dans une économie mondiale en mutation. Le FRS soutient des projets transformateurs à grande échelle qui renforcent la résilience économique, consolident les chaînes d'approvisionnement et protègent les emplois de qualité dans des secteurs clés. S'appuyant sur le succès de l'ancien Fonds d'innovation stratégique (FIS), le FRS poursuit non seulement les engagements existants, mais élargit également son soutien aux industries touchées par les perturbations commerciales et les défis tarifaires.

