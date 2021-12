Le retour graduel des employés de la fonction publique en milieu de travail est suspendu et le télétravail à temps plein s'applique de nouveau

QUÉBEC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce que, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique et des recommandations de la Santé publique, le plan de retour graduel dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique est immédiatement mis en suspens, et ce, jusqu'à ce que la situation épidémiologique permette sa reprise. De plus, le télétravail à temps plein s'appliquera pour le personnel concerné de la fonction publique jusqu'à la recommandation du contraire.

Rappelons que le télétravail s'inscrit dans les efforts visant à lutter contre la pandémie de la COVID-19. Au retour de la période des fêtes, la situation sera réévaluée.

Citation :

« Étant donné l'évolution rapide de la situation épidémiologique, le gouvernement a le devoir d'agir de manière prudente et responsable. C'est pourquoi nous allons mettre sur pause le plan de retour dans les milieux de travail. La santé et la sécurité du personnel demeurent prioritaires en toutes circonstances, et le télétravail a fait ses preuves en tant que solution de gestion efficace à ce problème particulier. Je remercie l'ensemble des employées et des employés de la fonction publique pour leur précieuse collaboration ainsi que pour leur remarquable travail depuis le début de la pandémie. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 418 670-5939; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]