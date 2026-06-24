Le resserrement du marché canadien du capital de risque pèse sur les entreprises en démarrage

De nouvelles données de RBCx révèlent que les fondateurs d'entreprises en démarrage ont attiré 40 % moins de capitaux au premier trimestre de 2026, alors que leurs besoins de financement sont demeurés stables.

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - De nouvelles données de RBCx révèlent que l'écosystème canadien des entreprises en démarrage est soumis à des pressions croissantes, tant le nombre d'entreprises obtenant du financement par capital de risque que les montants recueillis ayant reculé de 40 % d'une année à l'autre au premier trimestre de 2026.

Ces constats font suite au rapport Capital sous pression de RBCx, selon lequel le marché canadien du capital de risque est devenu de plus en plus concentré, ce qui réduit les capitaux accessibles aux entreprises en démarrage par rapport à ce que laissaient présager les données historiques.

Principaux constats :

Au premier trimestre de 2026, 40 % moins de fondateurs d'entreprises en phase de démarrage ont obtenu du financement qu'au premier trimestre de 2025.

Les sociétés de capital de risque émergentes ont mobilisé 2,8 milliards de dollars, soit 36 % de moins que les niveaux anticipés*.

Cinq fonds bien établis ont représenté 80 % du total des capitaux recueillis en 2025.

Abstraction faite de ces cinq fonds, les sommes recueillies par l'ensemble des autres fonds ont chuté d'environ 90 % depuis 2021.

Les fondateurs d'entreprises en démarrage obtiennent 40 % moins de financement

RBCx a suivi les activités de financement de plus de 700 entreprises canadiennes aux stades de préamorçage et d'amorçage sur une période de deux ans. Les données révèlent une baisse soutenue du nombre d'entreprises obtenant du financement depuis le début de 2025 : ce nombre a diminué de 31 % au premier trimestre de 2026 par rapport au quatrième trimestre de 2025, et de 40 % par rapport au premier trimestre de 2025.

Malgré la diminution continue du nombre d'entreprises obtenant du financement, la taille moyenne des rondes de financement de démarrage est demeurée stable, à environ 3 millions de dollars, tout au long de 2025 et au premier trimestre de 2026. Ces résultats laissent entendre que les besoins de financement des entreprises en démarrage n'ont pas changé, alors même qu'un nombre moins élevé de fondateurs accèdent au marché. Bien que les outils d'intelligence artificielle soient présentés comme un moyen de réduire les coûts d'exploitation de certaines entreprises en démarrage, les secteurs des technologies de pointe, en particulier les technologies propres et les sciences de la vie, demeurent fortement tributaires du capital de risque.

« Le capital de risque joue un rôle essentiel aux premiers stades de développement, particulièrement pour les entreprises des secteurs des technologies propres et des sciences de la vie, qui doivent engager d'importantes dépenses initiales en recherche et développement. En l'absence de capitaux disponibles, le bassin d'innovation se rétrécit », a déclaré Tony Barkett, chef, Opérations bancaires. RBCx demeure résolue à soutenir les entreprises aux premiers stades de développement.

Notre équipe, composée en grande partie d'anciens fondateurs, offre des solutions financières adaptées et met les entrepreneurs en relation directe avec des investisseurs en capital de risque, afin de les aider à stimuler leur croissance à chaque étape de leur parcours, particulièrement lorsque les conditions de financement sont difficiles. »

Les sociétés de capital de risque émergentes ont recueilli 36 % moins de capitaux que prévu en 2025

Les sociétés de capital de risque émergentes sont, elles aussi, confrontées à un déficit de capitaux. Une analyse complémentaire des données ayant servi à l'élaboration du rapport Capital sous pression 2025 de RBCx, fondée sur les tendances historiques en matière de financement, fait ressortir un constat préoccupant :

Les sociétés de capital de risque émergentes devaient recueillir environ 4,3 milliards de dollars au cours des trois dernières années*.

Les sommes effectivement recueillies se sont élevées à environ 2,8 milliards de dollars, soit près de 36 % de moins que prévu.

En 2025, les cinq plus importants fonds de capital de risque ont accaparé près de 80 % du total des capitaux recueillis, comparativement à des parts de 46 % et de 67 % en 2023 et en 2024, respectivement.

Depuis 2021, les sommes recueillies par les cinq plus importants fonds ont diminué de 50 %, alors que celles recueillies par le reste du marché ont chuté de 90 %.

Bien que les activités de financement aient ralenti de façon générale, le recul a été beaucoup plus marqué à l'extérieur des cinq plus grands fonds de capital de risque. Les sommes recueillies par les cinq principaux fonds sont passées de 3,5 milliards de dollars en 2021 à 1,7 milliard de dollars en 2025, soit une baisse d'environ 50 %. Tous les autres fonds réunis ont vu les capitaux recueillis passer de 4,5 milliards de dollars à 444 millions de dollars au cours de la même période, ce qui représente un recul de près de 90 %.

Comme la majorité des fonds de capital de risque, particulièrement les sociétés de capital de risque émergentes, recueillent beaucoup moins de capitaux qu'au cours des années précédentes, l'écosystème technologique connaîtra une transformation structurelle. Historiquement, les sociétés de capital de risque émergentes ont été les plus enclines à soutenir les entreprises en démarrage en assumant les risques plus élevés associés aux investissements susceptibles de transformer des idées novatrices en entreprises d'envergure. Avec la diminution des capitaux à leur disposition, les entrepreneurs qui en sont à leur première entreprise disposent de moins d'options pour obtenir du financement.

« Les sociétés de capital de risque émergentes constituent le moteur de l'innovation aux premiers stades de développement au Canada. Elles sont prêtes à prendre davantage de risques en soutenant des entrepreneurs qui lancent leur première entreprise et qui s'attaquent à des problèmes dont le potentiel n'a pas encore été pleinement reconnu par le marché, a déclaré Matt Roberts, premier directeur général, Couverture, Capital-risque. Cette diversité dans la tolérance au risque est essentielle au dynamisme d'un écosystème sain. Lorsque les sociétés de capital de risque émergentes n'ont pas accès aux capitaux dont elles ont besoin, le problème ne se limite pas au financement : c'est l'innovation qui est en jeu. »

Le présent bulletin vise uniquement à offrir des renseignements généraux et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude, et ils ne devraient pas être considérés comme constituant une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer.

* À propos des données

Ces constats reposent sur les données exclusives de RBCx, qui combinent une analyse des tendances historiques du financement par capital de risque au Canada sur plusieurs années et une étude primaire menée auprès de plus de 700 entreprises canadiennes aux stades de préamorçage et d'amorçage entre le troisième trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2026. Les valeurs attendues sont calculées à partir de la part moyenne historique des capitaux recueillis annuellement par les sociétés de capital de risque émergentes, selon des sources de données publiques et des renseignements communiqués de façon confidentielle remontant à 2014. Tous les chiffres sont approximatifs et reflètent les données disponibles au premier semestre de 2026. Ces données sont fournies à titre informatif seulement et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en placement.

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À propos de RBCx

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SOURCE RBCx