« En raison de la guerre, de la pandémie et des difficultés économiques qui créent un terrain fertile au mensonge et à l'incertitude, nous sommes fiers que tant de sites réaffirment leur engagement envers le public, a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et cheffe de la direction du Trust Project. Ces organisations prennent les questions de responsabilisation très au sérieux. Elles ont travaillé fort pour assurer l'intégrité, l'honnêteté et l'inclusion dans leurs pratiques quotidiennes. »

Les médias locaux et ethniques jouent un rôle essentiel de partenaires de confiance en matière d'information auprès de leurs communautés. Les huit indicateurs de la marque Trust Indicators™ (indicateurs de confiance) permettent de se démarquer clairement des sites payants et très partisans qui déforment les faits pour servir leurs intérêts.

Avec ce groupe, les indicateurs de confiance seront présentés pour la première fois sur un site d'actualités axé sur les Amérindiens et dans des bulletins d'information fiables misant sur la rigueur du journalisme. Forum Communications, une entreprise familiale de médias et de technologie en activité depuis 1878, présente pour la première fois au public les indicateurs de confiance sur 20 sites d'actualité cette semaine. Le Trust Project accueille :

Agweek (Forum Communications Company) : un site consacré aux actualités, aux informations et aux tendances agricoles, aux enjeux et aux informations détaillées sur les cultures au Dakota du Nord, au Minnesota et au Dakota du Sud.

Alexandria Echo Press (forum) : présente des reportages primés par des journalistes communautaires dans le seul journal local du comté de Douglas, au Minnesota.

The Bemidji Pioneer (forum) : la source de confiance pour les actualités locales, les sports, le tourisme, la météo et plus encore, soutenue par le travail des journalistes communautaires du centre-nord du Minnesota.

Brainerd Dispatch (forum) : offre des actualités locales, des nouvelles sportives, la météo et des aventures en plein air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le comté de Crow Wing, au Minnesota et au-delà.

Buffalo Fire : publié par l'Indigenous Media Freedom Alliance et basé sur la réserve indienne de Fort Berthold dans le Dakota du Nord. La publication est consacrée aux actualités autochtones régionales, indépendamment du financement et de l'influence des conseils tribaux.

Capital Daily : un quotidien indépendant qui présente des actualités et des analyses d'explication et d'enquête aux lecteurs de Victoria, en Colombie-Britannique, par l'entremise de son site Web et de son bulletin d'information.

The Dickinson Press (forum) : dessert le sud-ouest du Dakota du Nord et présente les dernières actualités locales sur les sports, l'énergie et le tourisme.

DL-Online (forum) : diffuse des actualités communautaires en tant que section en ligne du Detroit Lakes Tribune, qui offre des nouvelles sur la région des lacs du Minnesota depuis plus de 150 ans.

The Jamestown Sun (forum) : offre une couverture médiatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des actualités locales, des sports, de l'agriculture et du tourisme dans le comté de Stutsman et dans tout le centre-sud du Dakota du Nord.

Duluth News Tribune (forum) : couvre les actualités locales pour les communautés du nord-est du Minnesota et du nord-ouest du Wisconsin depuis plus de 150 ans.

The Examiner News : publie des journaux communautaires primés, un site Web d'actualités locales et un bulletin de contenu dans les comtés de Westchester et de Putnam, à New York.

Le Globe (forum) : poursuit sa tradition de plus de 150 ans de reportages sur les actualités locales, les sports, les préoccupations en matière de sécurité et les mises à jour commerciales de neuf comtés du sud-ouest du Minnesota.

Grand Forks Herald (forum) : diffuse les dernières actualités locales dans une grande partie du nord-est du Dakota du Nord et du nord-ouest du Minnesota.

Inforum (forum) : offre une couverture d'actualités locales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le sud-est du Dakota du Nord et le nord-ouest du Minnesota, en combinant le pouvoir des reportages de The Forum et de WDAY-TV.

Mitchell Republic (forum) : est composé d'une équipe de journalistes dévoués qui offre des actualités locales et des perspectives opportunes dans le comté de Davison, au Dakota du Sud, et dans les communautés environnantes.

Montana Free Press : fournit un journalisme de service public approfondi portant sur la gouvernance et la politique de l'État, et mettant en lumière les enjeux liés à l'économie, à l'environnement, à l'énergie, aux soins de santé et à la justice sociale.

Park Rapids Enterprise (forum) : offre aux résidents et aux visiteurs de la région de Park Rapids, au Minnesota, des actualités locales portant sur la météo et le tourisme ainsi que des reportages d'aventure en plein air depuis plus de 140 ans.

Perham Focus (forum) : couvre l'actualité locale, le tourisme dans la région, les affaires et plus encore. Il s'agit de la plus ancienne source médiatique dans le comté d'Otter Tail, au Minnesota.

Pine and Lakes Echo Journal (forum) : présente les plus récentes actualités locales, préparées par des journalistes communautaires. Offert dans une grande partie du comté de Crow Wing, au Minnesota.

Pine Journal (forum) : offre des actualités et des mises à jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le comté de Carlton, au Minnesota. Propose des actualités locales fiables, des renseignements commerciaux, une couverture sportive et plus encore.

Post Bulletin (forum) : diffuse des actualités locales primées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Rochester, au Minnesota, et dans tout le sud-est du Minnesota grâce au travail de son équipe de journalistes communautaires.

SoCoNews.org : propriété de l'organisme à but non lucratif Sonoma County Local News Initiative en Californie. Né de la fusion de quatre journaux locaux, dont trois ont été fondés il y a plus de 130 ans.

Superior Telegram (forum) : diffuse des actualités locales, des mises à jour sur les affaires et une couverture des loisirs dans le comté de Douglas ainsi que dans tout le nord-ouest du Wisconsin.

Wadena Pioneer Journal (forum) : offre en tout temps une couverture médiatique sur les sports, les affaires et la sécurité dans les comtés d'Otter Tail et de Wadena, dans le centre du Minnesota.

West Central Tribune (forum) : est doté d'une équipe de journalistes primés, est une source fiable couvrant les plus récentes actualités locales des sept comtés du centre du Minnesota.

Le logo de la Marque de confiance indique qu'un site d'actualités a mis en œuvre les huit indicateurs de confiance et a pris des engagements précis en matière de transparence, d'impartialité et d'exactitude. Les indicateurs de confiance aident les gens à sonder facilement la crédibilité et l'intégrité des actualités, tout en peaufinant les algorithmes. Ils sont de plus en plus utilisés comme outils de formation à la compréhension de l'actualité et d'évaluation externe de la validité des sites d'actualités.

Le Trust Project est une organisation à but non lucratif régie par l'alinéa 501(c )3 financée par Craig Newmark Philanthropies, Google et Democracy Fund. Les politiques du Trust Project et les indicateurs de confiance sont élaborés et appliqués indépendamment des sources de financement du projet.

Pour en savoir plus, visitez le site thetrustproject.org .

