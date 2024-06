Le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec deviennent

actionnaires de l'entreprise spécialisée en logiciels de mesure 3D

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Pour appuyer la croissance d'InnovMetric, fondée à Québec en 1994, le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ-Québec deviennent actionnaires de l'entreprise grâce à un investissement de 45 millions de dollars.

Les cofondateurs d'InnovMetric, Marc Soucy, Ph.D., et Esther Bouliane (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ) InnovMetric est spécialisée dans la conception de logiciels de mesure 3D. Ses solutions logicielles sont au cœur de la vérification de la conformité des pièces fabriquées, permettant ainsi un assemblage parfait et une réduction significative des pièces rejetées ainsi que des délais de mise en marché des produits. (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

InnovMetric est spécialisée dans la conception de logiciels de mesure 3D. Ses solutions logicielles sont au cœur de la vérification de la conformité des pièces fabriquées, permettant ainsi un assemblage parfait et une réduction significative des pièces rejetées ainsi que des délais de mise en marché des produits. Que ce soit pour des voitures, des appareils électroménagers ou des téléphones intelligents, les solutions PolyWorks® d'InnovMetric sont des incontournables pour de nombreux objets du quotidien.

S'étant forgée une réputation d'excellence auprès de chacun des 100 plus grands fabricants mondiaux, l'entreprise de Québec est présente dans 18 pays et compte plus de 650 employés et 23 000 clients.

« Cette annonce avec le réseau du Fonds de solidarité FTQ nous permet de s'associer avec un partenaire financier solide qui va nous accompagner dans notre prochaine phase de croissance. Cette croissance sera portée par nos solutions de transformation numérique pour les processus de mesure 3D qui permettent à nos clients de prendre de meilleures décisions quant au cycle de vie de leurs produits, de favoriser une plus grande collaboration et d'augmenter ultimement leur profitabilité », a déclaré Marc Soucy, président et cofondateur d'InnovMetric.

« Québec compte aujourd'hui un chef de file mondial des logiciels grâce à l'expertise en mesure 3D développée par InnovMetric au cours des 30 dernières années. Nous sommes fiers d'appuyer la croissance de cette entreprise ayant les plus grands manufacturiers mondiaux parmi ses clients. La culture d'innovation de Marc Soucy et de toute l'équipe d'InnovMetric rayonne donc partout dans le monde », a poursuivi Saloua Benkhouya, vice-présidente aux placements privés et aux investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« Le bureau de Québec des Fonds régionaux de solidarité FTQ est une porte d'entrée à l'ensemble du réseau du Fonds pour les entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale à la recherche d'accompagnement et de financement. Nous sommes fiers de nous associer avec nos collègues du Fonds pour appuyer la croissance d'InnovMetric qui marque cette année son 30e anniversaire de fondation à Québec », a conclu pour sa part Frédéric Bernard, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour Québec.

Deloitte Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier exclusif et a facilité le processus de financement de manière harmonieuse.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'InnovMetric

Chef de file reconnu dans le domaine des logiciels de mesure 3D, InnovMetric est une multinationale de Québec qui célèbre ses 30 ans en 2024. Son écosystème numérique universel, PolyWorks, a révolutionné l'industrie. Il permet aux entreprises manufacturières d'accélérer la conception, le développement et le contrôle de la qualité de leurs produits en identifiant rapidement des pistes de solutions aux défis de fabrication.

Le groupe InnovMetric conjugue avec succès une croissance constante et sa philosophie de multinationale à échelle humaine. L'entreprise compte aujourd'hui 650 employés répartis dans 18 pays. Elle offre ses services dans 43 langues à plus de 23 000 clients dans 100 pays. Elle se distingue par ses partenariats prestigieux, dont celui avec la Fédération internationale automobile (FIA) pour l'inspection des véhicules de formule 1 avant les courses. Elle accompagne les 100 plus grandes entreprises manufacturières du monde dans la transformation numérique de leurs processus de métrologie ainsi que les plus grands constructeurs automobiles mondiaux.

Pour en savoir plus, visitez innovmetric.com, ou suivez-nous sur LinkedIn.

