Le réseau des cégeps appuie la lutte contre le racisme systémique et la discrimination envers les Premiers Peuples

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la réunion du Conseil des directions générales, hier après-midi, les directrices générales et les directeurs généraux des 48 cégeps du Québec ont adopté à l'unanimité une résolution pour appuyer la lutte contre le racisme systémique et la discrimination envers les Premiers Peuples. À travers cette résolution, les cégeps, qui adhèrent depuis leur création aux valeurs d'accessibilité, d'ouverture et d'inclusion, souhaitent également soutenir les efforts concertés favorisant les rapprochements entre la population québécoise et les Premiers Peuples tout en encourageant une meilleure connaissance des cultures et des réalités de ces derniers.

« Le nombre d'activités d'accueil et d'inclusion, de programmes adaptés et de formations qui sont offerts aux personnes étudiantes issues des Premiers Peuples est en croissance dans les établissements de notre réseau. La promotion du vivre ensemble, le respect et la tolérance sont des valeurs intrinsèques du milieu de vie que constituent les cégeps, un milieu de vie au sein duquel devront toujours pouvoir s'épanouir les représentantes et les représentants des Premiers Peuples. C'est cette volonté ferme des cégeps, de même que les récents événements en lien avec le décès de Madame Joyce Echaquan, qui nous amènent aujourd'hui à réaffirmer l'appui du réseau collégial public à la lutte contre le racisme systémique et la discrimination envers les Premiers Peuples », a indiqué M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Alors qu'aucune véritable suite n'a encore été donnée aux recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec déposé en 2019, les cégeps se préoccupent constamment de la réussite et de la persévérance de leurs étudiantes et étudiants, et de manière inclusive, des personnes étudiantes issues des Premiers Peuples. En plus d'offrir des activités, des programmes et des formations aux personnes étudiantes issues des Premiers Peuples, les cégeps participent aux travaux du Comité sur la réussite des étudiants autochtones au collégial (CRÉAC), de même qu'aux différentes initiatives de leurs partenaires en matière de lutte contre le racisme systémique et la discrimination envers les Premiers Peuples.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337; cellulaire : 514 239-2088

Liens connexes

http://www.fedecegeps.qc.ca/