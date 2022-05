La bannière Point S poursuivra son expansion canadienne

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Unimax Ltée (« Unimax »), l'un des leaders de la distribution de pneus automobiles au pays et gestionnaire de différentes bannières dont celle de Point S Canada, poursuit son développement avec l'ajout d'un nouvel actionnaire stratégique : Banque Nationale Placements PrivésMC (« BNPP »). Le Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C., dont BNPP est le gestionnaire, et un véhicule d'investissement ayant comme commanditaires des investisseurs privés qui sont clients du groupe de la Banque Nationale effectuent l'acquisition d'une participation représentant 30 % du capital social de la société. Ce partenariat avec BNPP a permis l'acquisition par Unimax de 100 % des actions de Distribution Stox Inc., le distributeur des produits d'Unimax.

L'entreprise de Boucherville, au Québec, dont les revenus atteignent près de 600 millions de dollars, compte un réseau de plus de 875 points de vente licenciés, dont la bannière reconnue mondialement Point S qui connait une croissance rapide au pays. Unimax présente un bilan financier solide, ce qui lui permet de poursuivre son plan de croissance accéléré par le biais notamment d'acquisitions dans le marché canadien. L'entreprise compte la part de marché la plus importante au Québec dans son secteur et figure parmi les grands chefs de file canadiens.

« Grâce à l'engagement de ses 450 employés, de ses marchands indépendants et d'une soixantaine d'actionnaires, Unimax connaît une croissance soutenue de ses affaires, année après année. Je suis heureux de diriger Unimax depuis le mois de mars dernier et de poursuivre le travail entrepris par mon prédécesseur, Bruno Leclair, et l'équipe solide qui nous a menés où nous sommes aujourd'hui. Bruno et moi poursuivrons notre travail ensemble jusqu'à sa retraite le 31 mai prochain. L'appui d'un partenaire comme Banque Nationale Placements Privés nous permettra de tirer parti des opportunités de croissance à travers le Canada », a déclaré Jean Novak, président et chef de la direction de Unimax. Bruno Leclair pour sa part siègera au conseil d'administration afin d'assurer la continuité.

Unimax compte plus de 22 entrepôts ayant une capacité totale de près de 2 millions de pneus. L'entreprise entretient des relations directes avec les grands manufacturiers de pneus, ce qui permet à ses différents partenaires d'affaires de bénéficier des avantages découlant des achats groupés. Unimax dessert au-delà de 5 000 clients tels que des détaillants indépendants, des concessionnaires automobiles et des commerçants en ligne. Les tendances à long terme touchant l'industrie, comme l'électrification du parc de véhicules, agissent à titre de catalyseurs de croissance.

« Le groupe de la Banque Nationale est fier d'appuyer le plan de croissance de Unimax, une entreprise qui rayonne dans nos différentes régions et qui contribue à leur vitalité. Unimax est un succès d'affaires indéniable qui est appelé à se poursuivre, grâce entre autres à l'énergie déployée par les employés, les actionnaires et les partenaires du groupe. Ceux-ci sont tous fortement mobilisés envers Unimax et sa promesse de qualité et de rigueur rencontrant les plus hautes normes d'expérience client. Ils pourront également compter sur notre appui comme grand partenaire et s'appuyer sur notre compréhension du marché canadien pour desservir davantage de communautés », a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

À propos de Unimax

Fondée en 1979 et établie à Boucherville, au Québec, Unimax est un chef de file dans l'industrie canadienne du pneu automobile. L'entreprise est un grossiste, distributeur et représentant d'un réseau de détail offrant ses produits aux détaillants indépendants et garages à travers le Canada. Unimax possède les droits au Canada de Point S, une bannière de renommée internationale, et détient un portefeuille exclusif de 5 bannières complémentaires, totalisant un réseau de plus de 875 points de vente. Les bannières Point S, Otobox, V1, Méga Pneus et Pneus Prestige, lui assurent une présence importante dans différentes régions au Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 367 milliards de dollars au 31 janvier 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 27 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Banque Nationale Placements Privés

Banque Nationale Investissements Inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme. Banque Nationale Placements Privés est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

