Le Réseau Culture 360° se joint au Front commun pour les arts

Les régions préoccupées par le financement du CALQ

LONGUEUIL, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Les 15 conseils régionaux de la culture du Québec (CRC) regroupés au sein du Réseau Culture 360° joignent leurs voix au Front commun pour les arts afin de réclamer la bonification du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à 200 M$. Le soutien aux arts et à la création est un enjeu crucial pour la vitalité de toutes les régions.

Par son appui aux artistes professionnel•les et aux organismes artistiques partout au Québec via l'ensemble de ses programmes, le CALQ joue un rôle primordial dans la création et la diffusion en-dehors des grands centres.

Les organismes artistiques du territoire à bout de souffle

Une récente consultation a permis aux CRC de mesurer les répercussions de la stagnation du financement du CALQ dans les régions, notamment via le Soutien à la mission. Sous l'effet de l'inflation, les organismes artistiques peinent à poursuivre leur mission et doivent réduire leurs activités, en plus de devoir couper dans le cachet des artistes, le tout combiné à une détérioration des conditions de travail.

Des partenariats essentiels à la vitalité des régions

Chaque région du Québec bénéficie d'un soutien financier du milieu artistique issu d'une collaboration entre les instances municipales et le CALQ. Ces programmes de partenariat territoriaux ont fortement contribué à développer des communautés créatives partout au Québec. La bonification du budget du CALQ est nécessaire pour assurer le maintien et le développement de cet outil essentiel.

« Le Réseau Culture 360° souhaite envoyer un signal clair que le CALQ doit avoir la capacité de soutenir le milieu artistique de toutes les régions du Québec », soutient Julie Martineau, co-présidente du Réseau Culture 360o.

Rappel des demandes du Front commun pour les arts :

Porter à 200 millions $ les crédits permanents du CALQ ;

Consolider le budget du CALQ en rendant ses crédits permanents ;

Systématiser l'indexation des programmes.

À propos du Réseau Culture 360°

Le Réseau regroupe 15 conseils régionaux de la culture (CRC). La mission du Réseau Culture 360° est de concerter et de représenter les CRC pour favoriser la vitalité culturelle des territoires du Québec. Il représente plus de 4 500 artistes, artisan•es, écrivain•nes et organismes artistiques.

SOURCE Réseau Culture 360°

Myriam Lortie, Coordonnatrice des communications, Réseau Culture 360°, [email protected], reseauculture360.ca