Élections fédérales 2025 - Des engagements prometteurs pour protéger la culture

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Réseau Culture 360°, qui regroupe les 15 conseils régionaux de la culture du Québec, se réjouit des priorités avancées lors du débat sur la culture organisé hier à Montréal à l'occasion des élections fédérales. Le Réseau retient plus particulièrement les engagements qui portent sur l'amélioration du filet social des artistes, l'augmentation des budgets consacrés au soutien du milieu et de celui de Radio-Canada. Le Réseau déplore toutefois l'absence du Parti Conservateur et du Parti vert.

Un meilleur filet social pour les artistes

Le Réseau Culture 360° est enthousiaste de constater que les trois candidats présents se sont engagés à une réforme du régime d'assurance-emploi lors du prochain mandat afin de rendre éligibles les artistes et les travailleur•euses culturel•les.

« Développer un filet social pour les artistes est une priorité pour notre réseau. L'accessibilité à ce programme serait une grande avancée pour les artistes dans toutes les régions du Québec », se réjouit Julie Martineau, co-présidente du Réseau Culture 360°.

Bonification pour le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien

Steven Guilbault, du Parti libéral du Canada, s'est notamment engagé à travailler à une augmentation du budget du Conseil des arts du Canada de 140 M$ et à une augmentation de 140 M$ des différents programmes de Patrimoine canadien. Marwan El Attar, candidat pour le Nouveau Parti démocratique, a suggéré d'augmenter le budget consacré aux arts à 1 % du budget fédéral, tel que réclamé par de nombreux intervenant•es culturel•les. Martin Champoux du Bloc Québécois a également fait des propositions pour un meilleur financement du secteur.

« Dans un contexte d'importante incertitude économique, qui survient alors que le milieu culturel était déjà confronté à de nombreux défis, ces mesures permettraient de consolider un secteur qui en a grandement besoin », soutient Emmanuelle Hébert, co-présidente du Réseau Culture 360°.

L'importance du diffuseur public

Les trois partis politiques présents affirment leur engagement à hausser le budget de Radio-Canada. Pour le Réseau, il s'agit d'un investissement essentiel pour assurer une présence médiatique adéquate partout au Québec.

L'événement était organisé par la CDEC, le Réseau Culture 360°, Culture Montréal et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal. Le débat peut être visionné sur la chaîne CPAC en rediffusion.

