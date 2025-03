Budget 2025-2026 : une avancée majeure pour le milieu artistique

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau Culture 360°, qui regroupe les 15 conseils régionaux de la culture du Québec, se réjouit de constater que le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est porté à 200 M$, tel que demandé par l'ensemble du milieu. Il demeure toutefois préoccupé par le financement des musées et celui des conseils régionaux de la culture pour assurer une culture accessible et vivante dans toutes les régions du Québec.

Une mobilisation historique qui porte fruit

La bonification du budget du Conseil des arts et des lettres à 200 M$, tel que revendiqué par le Front commun pour les arts dont fait partie le Réseau, témoigne d'une reconnaissance des enjeux vécus par le milieu artistique. De ce montant, la base budgétaire du CALQ est consolidée à 165 M$.

« Nous sommes heureux et fiers de constater que les revendications du milieu artistique ont réussi à se tailler une place dans le budget du Québec 2025-2026, malgré un contexte sociopolitique difficile. Nous célébrons cette victoire collective qui bénéficiera aux artistes et aux organismes artistiques de toutes les régions du Québec », soutient Julie Martineau, co-présidente du Réseau Culture 360°.

Le Réseau constate également que le budget de la SODEC lui permettra de maintenir son offre de services pour la prochaine année.

Déception et inquiétudes pour la survie des musées

La principale ombre au tableau demeure la stagnation du financement des musées qui était déjà grandement préoccupante. Plusieurs sont dans une situation critique qui pourrait entrainer des fermetures.

Financement privé : beaucoup reste à faire

Le gouvernement du Québec investit 1M$ supplémentaire dans le Fonds Avenir Mécénat Culture, mais le Réseau constate que sa stratégie de financement privé du milieu. L'enjeu de la diversification des revenus autonomes doit être davantage étudié et le gouvernement doit poser des gestes forts en ce sens, en concertation avec le milieu.

Un financement qui stagne pour les CRC

Malgré le maintien des sommes consacrées aux organismes de regroupement, le Réseau constate que le financement des conseils régionaux de la culture stagne depuis 2017. Un ajustement est essentiel afin d'éviter un effritement de l'accompagnement du milieu et de la vitalité culturelle sur l'ensemble du territoire.

SOURCE Réseau Culture 360°

Source : Myriam Lortie, Coordonnatrice des communications, [email protected]