Teddy, l'ourson bien-aimé de Walmart Canada est de retour

Walmart Canada est le principal supporteur et partenaire corporatif de l'année du réseau Children's Miracle Network

MISSISSAUGA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du mouvement Mardi je donne, le réseau Children's Miracle Network et Walmart Canada a donné le coup d'envoi de sa campagne annuelle Créez des p'tits miracles pour soutenir les enfants, les familles et les hôpitaux pour enfants du Canada.

« Walmart Canada est le partenaire principal du réseau Children's Miracle Network depuis de nombreuses années et est extraordinaire à bien des égards. Elle continue de trouver des occasions novatrices de faire participer activement les associés et les clients de Walmart, afin de recueillir des fonds pour les fondations d'hôpitaux pour enfants partout au Canada. Walmart fait vraiment une différence à l'échelle locale et nationale », a déclaré Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada. « Grâce à leurs efforts, les hôpitaux pour enfants du Canada reçoivent des fonds essentiels pour soutenir la recherche, les soins et les environnements de guérison pour les enfants et leurs familles dans leurs communautés. Au nom de l'ensemble de notre réseau d'hôpitaux pour enfants, nous leur disons merci de contribuer à répandre la joie en cette période de fêtes. »

Teddy* l'ourson bien-aimé de Walmart Canada est de retour pour la saison des Fêtes 2021. Teddy n'est pas seulement un ours en peluche, c'est aussi un super héros. Pour chaque ourson Walmart acheté avant le 31 décembre, Walmart redonne 2 $** au réseau Children's Miracle Network pour aider les enfants traités dans les hôpitaux pour enfants au Canada. Les clients de Walmart peuvent également soutenir l'hôpital pour enfants de leur région en faisant un don à la caisse ou en ligne à Walmart.ca.

Walmart est partenaire du réseau Children's Miracle Network depuis plus de 27 ans et a recueilli et donné plus de 175 millions de dollars à ce jour pour soutenir 14 hôpitaux pour enfants au Canada, ce qui fait de Walmart le plus grand donateur du secteur privé aux fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada.

Walmart Canada est également le partenaire corporatif canadien de l'année 2021 du réseau Children's Miracle Network pour son partenariat stratégique et son engagement.

« Walmart Canada est profondément engagée envers les familles dans le besoin et son partenariat avec le Réseau Children's Miracle Network pour transformer la vie des enfants et de leurs familles au Canada par le biais de leurs hôpitaux pour enfants locaux », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, ressources humaines et affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Notre objectif, avec nos associés et nos clients attentionnés, est d'aider à rendre possible d'étonnantes avancées dans le domaine de la santé pour offrir des soins de santé encore plus incroyables aux enfants des communautés d'un océan à l'autre. »

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca , facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada .

À propos du réseau Children's Miracle Network

Le réseau Children's Miracle Network® recueille des fonds et sensibilise les gens à l'existence de 170 hôpitaux membres, dont 14 au Canada. Les dons restent dans la communauté pour financer des traitements et des services de santé critiques, acheter de l'équipement médical pédiatrique et soutenir la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent notre mission qui consiste à sauver et à améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez pour en savoir plus sur notre cause. Au Canada, le réseau Children's Miracle Network est géré et exploité par les Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada®.

* Numéro d'article 30166980/72561/2/1182683

** Don maximal jusqu'à concurrence de 200 000 $

SOURCE Children''s Miracle Network

Renseignements: Felicia Fefer, affaires de la Compagnie, Walmart Canada, [email protected]; Pour plus de renseignements : Angel Massey-Singh, affaires de la Compagnie, Children's Miracle Network, [email protected]