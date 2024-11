MISSISSAUGA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Children's Miracle Network et Walmart Canada sont heureux d'annoncer le lancement de la campagne « Créez des p'tits miracles » 2024 qui soutient les hôpitaux pour enfants du Canada, lesquels reçoivent plus de trois millions de visites chaque année.

Les clients sont invités à faire un don à la caisse ou en ligne à Walmart.ca du 14 novembre au 24 décembre. Dans le cadre du mouvement « Mardi je donne », le 3 décembre, Walmart Canada remettra 1 $ * aux fondations des hôpitaux pour enfants du Canada par l'intermédiaire du Children's Miracle Network pour chaque jouet vendu, et ce, afin de s'assurer que les enfants et leurs familles reçoivent les meilleurs traitements.

Rencontrez Justine

Justine est l'ambassadrice d'Opération Enfant Soleil pour la campagne de cette année.

Justine est une jeune fille résiliente, qui adore danser et dessiner. Elle est née prématurément et a dû être hospitalisée durant plus de 90 jours au département de néonatalogie du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. Elle a été traitée pour des poumons sous-développés, de l'hypertension artérielle et une insuffisance cardiaque. Dès la naissance de Justine, ses parents ne savaient pas si elle allait survivre. Elle a dû être intubée pour respirer dès sa naissance et ensuite être sous oxygène en continu durant la première année de sa vie et nourrie par un tube passant par le nez. À l'âge de trois ans, elle avait déjà subi quatre opérations chirurgicales majeures et été hospitalisée à de nombreuses reprises. Malgré son parcours médical compliqué, Justine se développe bien et est suivie régulièrement par ses spécialistes. Justine a une personnalité unique et elle rayonne avec son esprit ambitieux.

Au Québec, les fonds reçus de Walmart Canada dans le cadre de la campagne « Créez des p'tits miracles » sont donnés à Opération Enfant Soleil pour aider les enfants comme Justine.



Apprenez-en plus sur l'histoire de Justine ici.

Mardi je donne

Un engagement qui continue pour soutenir la santé des enfants

Depuis 1994, Walmart Canada et ses clients ont amassé plus de 215 millions de dollars pour les fondations d'hôpitaux locaux par l'entremise du Children's Miracle Network. Les fonds recueillis soutiennent la recherche et la découverte révolutionnaires, les innovations qui peuvent sauver des vie et la création d'espaces de guérison qui rendent l'expérience hospitalière moins accablante pour les familles. Chaque dollar amassé dans le cadre de la campagne « Créez des p'tits miracles » reste dans la collectivité afin de financer les besoins critiques dans chaque hôpital.

« Au cours des 30 dernières années, Walmart Canada, ses associés et ses clients ont aidé à transformer les soins de santé pédiatriques au Canada grâce à leur soutien inébranlable, » dit Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Notre partenariat aide à assurer que les hôpitaux pour enfants ont les ressources vitales nécessaires pour offrir aux enfants les meilleures chances de profiter d'une vie saine et épanouissante. »

« Nous sommes heureux de célébrer trois décennies de miracles, » dit Rob Nicol, vice-président, communications et affaires de la Compagnie, Walmart Canada. « Nos associés passionnés et nos fidèles clients ont été une force motrice pour soutenir le Children's Miracle Network et le travail incroyable du réseau pour veiller à la santé des enfants. Notre campagne « Créez des p'tits miracles » sert à perpétuer cette merveilleuse tradition et à aider à changer concrètement les choses dans la vie de familles canadiennes à l'échelle du pays.

*Dans le cadre du « Mardi je donne » du 3 décembre 2024, Walmart Canada fera un don de 1 dollar pour chaque jouet vendu en succursale et en ligne, à concurrence de 200 000 dollars. Ces fonds seront remis au Children's Miracle Network.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé plus de 750 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X et Instagram de Walmart.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle NetworkMD amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de soutenir les traitements et les services essentiels, l'achat d'équipement médical et la recherche pédiatrique. Les divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent notre mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web du Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de la cause. Au Canada, Children's Miracle Network est géré par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

