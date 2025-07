La chaîne de burgers A&W Canada, fière d'être la propriété d'intérêts canadiens, se mobilise de nouveau au profit de SP Canada, avec la participation de l'auteure-compositrice-interprète Jess Moskaluke, lauréate de plusieurs prix JUNO et CCMA

VANCOUVER, BC, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Le 21 août, A&W Canada invite les Canadiennes et Canadiens à se rallier à une cause qui touche de nombreuses personnes au pays, dans le cadre de la 17e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP -- une campagne annuelle de financement en soutien aux Canadiennes et Canadiens qui vivent avec la sclérose en plaques (SP). Ce jour-là, pour chaque Teen BurgerMC vendu, A&W versera 2 $ à SP Canada. Depuis sa création en 2008, cette campagne a permis d'amasser plus de 21,7 millions de dollars pour soutenir la recherche sur la SP ainsi que les programmes et les services destinés aux personnes touchées par cette maladie.

Entreprise entièrement canadienne et première chaîne de burgers à avoir vu le jour au pays en 1956, A&W est fière de ses racines et de son engagement envers les causes que les Canadiennes et Canadiens ont à cœur. Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés au monde et compte certains des meilleurs chercheurs dans ce domaine.

Dès aujourd'hui, il est possible de faire un don à SP Canada en arrondissant le montant de tout achat effectué dans un restaurant A&W, en faisant un don en restaurant en ligne sur rendezvoussp.ca , dans l'application A&W ou encore en choisissant l'option de don lors du processus de commande Uber Eats.

« En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous sommes déterminés à appuyer les causes importantes pour les gens d'ici, souligne Susan Senecal, présidente-directrice générale d'A&W Canada. Chaque année, nos franchisés et franchisées redoublent d'efforts dans leur collectivité à l'occasion du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, grâce à des activités de financement comme des tirages, des expositions de voitures anciennes ou encore des prestations musicales. Nous avons hâte de retrouver les Canadiennes et Canadiens le 21 août pour soutenir la cause, un burger à la fois. »

Un mouvement national pour stopper « la maladie du Canada »

La SP est une maladie neurologique qui touche le système nerveux central, soit le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la SP, et environ 12 nouveaux diagnostics sont posés chaque jour. Selon les données issues du système de santé québécois, on estime à plus de 22 000 le nombre de personnes qui vivent avec la sclérose en plaques au Québec.

« La solidarité des Québécoises et des Québécois permet à SP Canada d'offrir des services concrets aux personnes touchées par la maladie, partout dans la province. Chaque année, c'est un moment fort d'aller à la rencontre de celles et ceux qui choisissent de faire leur part en visitant un restaurant A&W pour soutenir notre cause », souligne Diego Mena Martínez, directeur général de SP Canada - Division du Québec.

Les dons recueillis dans le cadre de cette campagne permettent à SP Canada de poursuivre sa mission : offrir des programmes qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la SP, et financer des travaux de recherche qui visent à répondre aux questions les plus pressantes sur cette maladie.

« Depuis le tout début, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a réellement changé des vies partout au pays, déclare la Dre Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de SP Canada. Chaque personne vivant avec la SP inspire notre mission, et c'est grâce à des partenariats extraordinaires comme celui que nous avons avec A&W que notre impact est décuplé. Les sommes recueillies ne financent pas seulement la recherche : elles ouvrent la voie à des percées, bonifient l'accès aux programmes de soutien et de mieux-être, et renforcent notre pouvoir d'agir pour réclamer de véritables changements. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur pour toutes les personnes touchées par la SP. »

La musique au service de la cause

Cette année, A&W collabore avec Jess Moskaluke , auteure-compositrice-interprète de musique country, lauréate de plusieurs prix JUNO et CCMA, et artiste de renom sur la scène internationale. Elle entretient un lien personnel avec la SP.

« Mon père faisait partie des 90 000 Canadiens vivant avec la SP, alors ma famille et moi comprenons très bien les répercussions de cette maladie, explique Jess Moskaluke. J'ai toujours eu à cœur d'encourager les entreprises d'ici. En collaborant avec A&W et SP Canada dans le cadre du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, je peux soutenir une entreprise canadienne que j'adore tout en utilisant ma voix pour sensibiliser la population et amasser des fonds pour toutes les personnes concernées par la SP. »

Une rencontre à Saskatoon

En amont du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, A&W et Jess Moskaluke tiendront un événement public gratuit le jeudi 7 août dans un restaurant A&W de Saskatoon - lieu de naissance de la campagne et province natale de l'artiste.

Quand : le jeudi 7 août, de 11 h à 13 h

le jeudi 7 août, de 11 h à 13 h Où : Restaurant A&W, 2512 8e Rue Est, Saskatoon ( Saskatchewan ) S7H 0V6

Restaurant A&W, 2512 8e Rue Est, ( ) S7H 0V6 Détails : les gens pourront rencontrer Jess Moskaluke , prendre des photos, recevoir un autographe, acheter des Teen BurgersMC et courir la chance de gagner des billets pour son spectacle à venir à Saskatoon dans le cadre de sa tournée « Life For Me ». Des représentants et représentantes de SP Canada seront sur place pour fournir de l'information sur la SP et recueillir des dons.

Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP est une occasion privilégiée de tisser des liens entre les gens, et illustre concrètement le pouvoir de la solidarité. Que ce soit en se rendant en personne au restaurant, en commandant via une appli de livraison, en donnant en ligne ou en participant à la rencontre avec Jess Moskaluke, chacun et chacune peut poser un geste concret le 21 août pour aider à stopper la SP, un burger à la fois.

À propos de A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise 100 % canadienne, exploitée par des intérêts d'ici, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. Nous croyons qu'il est possible de faire une différence en posant de petits gestes simples pour les gens et pour la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf 100 % nourri à l'herbe, de promouvoir les contenants réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques, nous nous efforçons de générer des retombées positives dans toutes les collectivités du Canada où nous sommes présents. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons la population d'un océan à l'autre dans plus de 1 070 restaurants, dont plus de 190 au Québec. Pour en savoir plus, visitez le site aw.ca .

À propos de SP Canada

À SP Canada, la vision qui nous inspire est celle d'un monde sans sclérose en plaques. Nous concentrons tous nos efforts sur la prestation de services de soutien, la défense des droits et des intérêts, ainsi que la recherche dont les retombées auront une incidence positive sur la vie des personnes atteintes de SP ou ayant à composer, d'une manière ou d'une autre, avec cette maladie. Depuis plus de 75 ans, notre organisme constitue pour la collectivité de la SP une source fiable de programmes, de ressources et de services destinés à aider les gens touchés par la SP dans leur cheminement aux côtés de cette maladie. Nous préconisons la mise en œuvre de politiques et de systèmes améliorés grâce auxquels les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP pourront bénéficier d'un meilleur soutien. Nous investissons dans des travaux de recherche susceptibles de changer des vies - axés sur l'amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l'enrayement de la progression de la SP, ainsi que la prévention de cette maladie. Pour obtenir plus d'information, visitez le spcanada.ca .

À propos de la sclérose en plaques (SP)

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. En moyenne, 12 Canadiennes et Canadiens reçoivent un diagnostic chaque jour. La SP est une maladie neurologique qui touche le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La plupart des diagnostics sont posés entre 20 et 49 ans. Il s'agit d'un processus pathologique continu qui évolue en plusieurs phases au fil du temps, chaque personne l'expérimentant de manière unique, avec des symptômes, une gravité et une réponse au traitement variables. La nature imprévisible, épisodique et progressive de la SP rend difficile le maintien d'une bonne qualité de vie.

À propos de Jess Moskaluke

Artiste de renommée internationale, Jess Moskaluke continue de repousser les frontières de la musique country grâce à sa voix puissante, ses refrains accrocheurs teintés de pop et son audace à mélanger les genres. Son plus récent simple, « I Ain't Country », s'inscrit dans la foulée de « Life For Me » et marque un nouveau chapitre dans son évolution artistique. Pionnière de la scène country canadienne, elle a été la première artiste féminine depuis Shania Twain à obtenir une certification platine au Canada avec « Cheap Wine and Cigarettes ». Elle cumule depuis plusieurs certifications or et succès en tête de palmarès, dont son premier numéro 1, « Country Girls ».

Lauréate d'un prix JUNO en 2017 et de nombreuses distinctions CCMA, Moskaluke s'est produite partout dans le monde, du Royaume-Uni à l'Australie, où elle a d'ailleurs signé son premier numéro 1 avec « Go Get Er ». Son album The Demos (2021) et son extrait phare « Mapdot » l'ont menée à sa toute première tournée nationale. Elle sera de retour sur la route à l'automne 2025 pour la tournée Life For Me. En dehors de la scène, elle milite pour des causes sociales et agit comme mentore auprès de la relève. Elle soutient SP Canada et a fondé le Jess Moskaluke Youth Award pour encourager les jeunes talents en Saskatchewan.

