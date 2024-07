Le 22 août, A&W Canada se mobilise au profit de SP Canada à l'occasion de sa 16e campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP

L'heure est venue d'amener votre « famille Burger » dans un restaurant A&W, où chacun et chacune pourront savourer un Teen Burger™ et appuyer ainsi la recherche sur la SP

VANCOUVER, BC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Le 22 août, la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP fait son retour pour une 16e année consécutive - occasion pour les gens de notre pays de soutenir les Canadiennes et Canadiens qui sont touchés par la sclérose en plaques (SP). Cette journée-là, pour chaque Teen Burger™ vendu au Canada, A&W fera don de 2 $ à SP Canada.

Rendez-vous A&W 2024 pour stopper la SP (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

Cette année, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a lieu le 22 août, mais il est possible de faire bouger les choses dès maintenant! À compter d'aujourd'hui, vous pouvez arrondir le montant de tout achat dans un restaurant A&W ou effectuer un don en ligne à rendezvoussp.ca, à l'aide de l'appli A&W, ou en ajoutant l'option de don à votre panier lorsque vous commandez du A&W sur des applications de livraison comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes.

Depuis sa création, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis d'amasser plus de 20 millions de dollars au profit des personnes qui sont aux prises avec la SP ou qui doivent composer avec cette maladie. Les fonds ainsi collectés aident SP Canada à continuer d'offrir des programmes qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la SP et de financer des travaux de recherche visant à répondre aux questions les plus difficiles liées à cette maladie imprévisible.

Retombées des fonds amassés au Québec

Les fonds amassés jusqu'à présent dans le cadre du Rendez-vous A&W pour stopper la SP ont contribué entre autres à la mise en place au Québec de trois études financées actuellement par SP Canada et intitulées comme suit :

Incidence des chromosomes sexuels sur la pathogénicité des cellules T de type Th17 . Il s'agit d'une étude visant à faire la lumière sur l'influence du genre sur l'incidence et la progression de la SP et à faciliter ainsi la mise au point de nouveaux traitements.

. Il s'agit d'une étude visant à faire la lumière sur l'influence du genre sur l'incidence et la progression de la SP et à faciliter ainsi la mise au point de nouveaux traitements. Agir sur le microbiote intestinal grâce à une intervention axée sur l'alimentation en vue de réguler les processus neuro-inflammatoires et dégénératifs dans le contexte de la SP . Cette étude pourrait mener à l'élaboration d'une intervention axée sur l'alimentation susceptible d'atténuer l'inflammation et les manifestations de la SP.

. Cette étude pourrait mener à l'élaboration d'une intervention axée sur l'alimentation susceptible d'atténuer l'inflammation et les manifestations de la SP. Étude des mécanismes moléculaires favorisant la remyélinisation. Les scientifiques qui mènent cette étude ont pour objectif de mieux comprendre le processus de remyélinisation en vue de trouver des moyens de favoriser celui-ci.

« Les fonds amassés grâce à la générosité des Québécoises et des Québécois nous permettent d'offrir des services essentiels aux personnes atteintes de SP et à leurs proches à l'échelle de la province. Comme chaque année, nous avons hâte d'aller à la rencontre des membres de notre collectivité qui se rendent dans des restaurants A&W pour appuyer notre cause », commente Diego Mena Martínez, directeur général de Sclérose en plaques Canada - Division du Québec.

Selon les données issues du système de santé québécois, on estime à plus de 22 000 le nombre de personnes qui vivent avec la sclérose en plaques au Québec.

À propos de la SP, maladie à forte prévalence

La SP est une maladie neurologique qui cible le système nerveux central, lequel comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés du monde et, au pays, une personne sur 400 est atteinte de cette maladie. À l'heure actuelle, plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la SP. Chaque jour, en moyenne, 12 personnes reçoivent un diagnostic de SP au pays, ce qui signifie qu'un diagnostic de SP est posé toutes les deux heures.

La SP est considérée comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive.

Partout au Canada, la SP influe non seulement sur le quotidien des personnes qui en sont atteintes, mais aussi sur celui de leur famille et de leurs aidants et aidantes, des professionnels et professionnelles de la santé, et des équipes de recherche. Cependant, les gens de notre pays ont le pouvoir de changer le cours des choses. En travaillant ensemble, les Canadiens et Canadiennes peuvent avoir une incidence favorable quant aux mesures de soutien, aux ressources, aux traitements et aux médicaments destinés aux personnes atteintes de SP.

Changer des vies, un burger à la fois

Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a généré jusqu'ici des recettes qui ont eu des retombées positives sur le quotidien d'innombrables personnes atteintes de SP, permettant notamment une amélioration de la qualité de vie de ces dernières.

« Je n'avais que 11 ans lorsque j'ai éprouvé les premiers symptômes de la SP, mais ce n'est que bien plus tard que j'ai reçu un diagnostic officiel. Je savais qu'un réseau de soutien jouerait un rôle essentiel dans mon parcours avec la SP. Or, c'est exactement ce que j'ai trouvé auprès de SP Canada, et bien plus encore », témoigne Lizelle Mendoza, ambassadrice de SP Canada. « Je participe au Rendez-vous A&W pour stopper la SP depuis 2012, car j'ai vu de mes propres yeux dans quelle mesure les fonds recueillis permettent d'améliorer la vie des personnes devant composer avec la SP. »

« Depuis 16 ans, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP consolide l'espoir en un avenir meilleur pour les personnes touchées par la SP. Ce programme a une incidence profonde sur la collectivité de la SP. C'est pourquoi, le 22 août, j'invite l'ensemble des Canadiens et Canadiennes à se joindre à nous afin de changer le cours des choses », déclare Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de SP Canada. « L'incroyable somme de 20 millions de dollars amassée depuis la création de la campagne a eu un effet direct sur la prestation de programmes communautaires partout au pays, s'est traduite par la multiplication des activités axées sur la défense des droits et des intérêts en lien avec des questions importantes comme l'accès au traitement et aux soins, et a permis la réalisation de travaux de recherche synonymes de résultats de santé améliorés chez les personnes qui vivent avec cette maladie imprévisible qu'est la SP. »

Amenez votre propre famille Burger

Appel à tous les parents, ados, grands-parents, amis, ainsi qu'à tous ceux et celles qui font partie de la famille - traditionnelle ou de cœur! Cette année, A&W vous demande d'inviter chaque membre de votre « famille Burger » à venir déguster un Teen Burger™ à l'occasion du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, le 22 août. Voilà enfin un choix de menu qui mettra d'accord TOUS les membres de la famille!

« Ces 16 dernières années, la créativité, la passion et le dévouement de nos incroyables franchisés et franchisées, de leurs gérants et gérantes et de leur personnel ont permis de recueillir des fonds et de sensibiliser le public à la SP en vue d'un avenir meilleur pour les personnes touchées par cette maladie », affirme Susan Senecal, présidente-directrice générale de A&W Canada. « J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à se joindre à la lutte contre la SP en se rendant dans un restaurant A&W près de chez eux à l'occasion du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, le 22 août, et en dégustant un Teen Burger™ en soutien à SP Canada. »

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, ainsi que la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes convaincus qu'il est crucial d'aider nos clients à réaliser de petites actions simples dans l'intérêt de la population et de la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf entièrement nourri à l'herbe, d'offrir des emballages réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les Canadiennes et Canadiens atteints de sclérose en plaques, nous nous employons sans relâche à exercer une influence positive dans toutes les collectivités du Canada où nous nous trouvons. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre dans plus de 1 000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca.

À propos de SP Canada

À SP Canada, la vision qui nous inspire est celle d'un monde sans sclérose en plaques. Nous concentrons tous nos efforts sur la prestation de services de soutien, la défense des droits et des intérêts, ainsi que la recherche dont les retombées auront une incidence positive sur la vie des personnes atteintes de SP ou ayant à composer, d'une manière ou d'une autre, avec cette maladie. Depuis plus de 75 ans, notre organisme constitue pour la collectivité de la SP une source fiable de programmes, de ressources et de services destinés à aider les gens touchés par la SP dans leur cheminement aux côtés de cette maladie. Nous préconisons la mise en œuvre de politiques et de systèmes améliorés grâce auxquels les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP pourront bénéficier d'un meilleur soutien. Nous investissons dans des travaux de recherche susceptibles de changer des vies - axés sur l'amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l'enrayement de la progression de la SP, ainsi que la prévention de cette maladie. Pour obtenir plus d'information, visitez le spcanada.ca.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez SP Canada sur X ou Instagram , ou abonnez-vous à sa page Facebook.

Susan Senecal, Pamela Valentine et Diego Mena Martínez seront disponibles pour des entrevues du 22 juillet au 22 août.

SOURCE A&W Food Services of Canada Inc.

Pour obtenir plus de renseignements ou programmer une entrevue, veuillez communiquer avec : Rébecca Mercier, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], C. : 514-754-1870