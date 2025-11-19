Avis aux médias - Pulsar devient la voix pour informer et accompagner la clientèle du REM

BROSSARD, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Depuis le 17 novembre 2025, Pulsar assume officiellement le rôle de porte-parole auprès des médias, tout en continuant d'être la voix qui accompagne la clientèle du Réseau express métropolitain (REM).

L'objectif principal de cette responsabilité de porte-parole est d'assurer une communication claire, rapide et transparente, aussi bien pour les médias que pour la clientèle. Dans le cadre de l'ouverture de l'antenne Deux-Montagnes, notre équipe aux relations médias se déploie sur l'ensemble du réseau. Cette équipe répond désormais aux questions liées aux opérations.

Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à contacter l'équipe des relations médias de Pulsar.

Coordonnées à l'usage des médias

Courriel : [email protected]

Téléphone : (514) 209-3818

À propos de Pulsar

Pulsar est une société formée par AtkinsRéalis et Alstom. En tant qu'opérateur officiel du REM, Pulsar assure l'exploitation, la maintenance et la diffusion des informations liées au service offert aux usagers. Son mandat : garantir chaque jour la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, dont CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif.

SOURCE Pulsar – Opérations et maintenance du REM

Information aux médias: Carole Du Sault, Relations médias, [email protected], (514) 209-3818