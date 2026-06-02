Des entreprises, experts, chercheurs et acteurs économiques proposent de miser entre autres sur l'entretien préventif pour freiner la détérioration du réseau routier québécois

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le Regroupement pour de meilleures routes au Québec, un groupe composé d'entreprises qui construisent et entretiennent les routes du Québec, des associations de professionnels en infrastructures, des représentants des usagers, des associations économiques et des experts universitaires, propose des solutions pour freiner la détérioration du réseau routier québécois. Le Regroupement recommande ainsi de revoir en profondeur la façon d'entretenir les infrastructures routières afin de privilégier des interventions plus durables, plus innovantes et moins coûteuses pour les contribuables.

Alors que plus de 50% des routes sont en mauvais état et que le déficit de maintien des actifs routiers avoisine maintenant les 30 milliards de dollars, le Regroupement estime que le Québec doit changer de modèle et intervenir plus tôt pour éviter que les routes se détériorent jusqu'au point de nécessiter des reconstructions majeures beaucoup plus dispendieuses.

« Le Québec reconstruit trop souvent ses routes lorsqu'il est déjà trop tard. Tant que l'on continuera à privilégier les interventions majeures et les reconstructions d'urgence plutôt que l'entretien préventif, le déficit de maintien d'actifs va continuer d'augmenter et les coûts vont grimper pour les contribuables », affirme Me Caroline Amireault, directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ).

Le Regroupement soutient que le Québec dispose déjà de plusieurs solutions concrètes pour prolonger la durée de vie des chaussées, réduire les coûts des travaux et limiter les impacts environnementaux, mais que celles-ci demeurent sous-utilisées.

Cinq recommandations pour de meilleures routes au Québec



Le Regroupement recommande d'agir sur cinq fronts prioritaires :

Protéger les budgets d'entretien préventif et créer un fonds de prévoyance dédié au maintien du réseau;

Accélérer l'intégration de technologies et de matériaux innovants;

Augmenter le recyclage des matériaux routiers;

Uniformiser les normes et pratiques à l'échelle du Québec;

Renforcer les transferts d'expertise entre le gouvernement, l'industrie et les universités.

« Un entretien préventif réalisé au bon moment coûte une fraction du prix d'une reconstruction complète. Plus on tarde à intervenir, plus la facture augmente pour les contribuables. Le Québec doit sortir d'une logique de réaction et adopter une véritable culture de prévention », souligne Marc Joncas, président d'Eurovia Québec.

Pour les membres du Regroupement, l'innovation et le transfert des connaissances devront également jouer un rôle central dans l'amélioration de l'état du réseau routier québécois. « Le Québec possède une expertise de calibre mondial en génie routier et en innovation des matériaux. Plusieurs technologies permettant de prolonger significativement la durée de vie des routes existent déjà et sont utilisées ailleurs en Amérique du Nord. L'enjeu maintenant est d'accélérer leur intégration à grande échelle », ajoute Éric Lachance-Tremblay, ingénieur et professeur au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure.

À l'approche des prochaines élections, le Regroupement lance un appel à l'ensemble des partis politiques. Les constats sont connus. Les solutions existent. Les Québécois sont en droit de savoir comment ceux qui aspirent à les gouverner comptent freiner la détérioration de notre réseau routier et réduire le déficit d'entretien qui continue de s'accumuler année après année. Nous espérons pouvoir rencontrer les différents partis dans les prochaines semaines et que nos propositions puissent les inspirer.

À propos du Regroupement pour de meilleures routes au Québec

Le Regroupement pour de meilleures routes au Québec rassemble des organisations issues de l'industrie, de la recherche, du milieu économique et de la sécurité routière afin de promouvoir des solutions concrètes, durables et innovantes pour améliorer l'état du réseau routier québécois.

Le Regroupement est composé de :

Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec

Bitume Québec

CAA-Québec

Colas Québec

Conseil du patronat du Québec

Éric Lachance-Tremblay, professeur en génie de la construction, École de technologie supérieure

Eurovia Québec

Inter-Cité Construction

SOURCE Regroupement pour de meilleures routes au Québec

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