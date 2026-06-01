AVIS AUX MÉDIAS - Plus de 50 % des routes québécoises sont en mauvais état : un nouveau regroupement présente des solutions pour freiner la détérioration du réseau

Des représentants de l'industrie, des experts universitaires, des associations économiques et des usagers interpellent les partis politiques à l'approche des élections

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Alors que plus de la moitié des routes québécoises sont en mauvais état et que le déficit de maintien des infrastructures routières approche les 30 milliards de dollars, le Regroupement pour de meilleures routes au Québec dévoilera mardi cinq recommandations concrètes pour mieux entretenir le réseau routier et réduire la facture pour les contribuables.

Réunissant des entreprises, des experts universitaires, des représentants des usagers de la route et des acteurs économiques, le Regroupement estime que le Québec doit abandonner une logique de reconstruction coûteuse en fin de vie des chaussées et miser davantage sur l'entretien préventif, l'innovation et le recyclage des matériaux.

À quelques mois des prochaines élections générales, le Regroupement lancera également un appel à l'ensemble des partis politiques afin qu'ils présentent leurs solutions pour freiner la détérioration du réseau routier québécois.

Quoi : Point de presse - Lancement du Regroupement pour de meilleures routes au Québec

Quand : Mardi 2 juin 2026, 10 h 30

Où : Espace vert au coin des rues Saint-André et Viger Est, à Montréal

(à proximité de l'autoroute Ville-Marie / A-720)

Possibilités d'entrevues :

Caroline Amireault, directrice générale, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Marc Joncas, président, Eurovia Québec

Éric Lachance-Tremblay, professeur en génie de la construction, École de technologie supérieure (ETS)

SVP confirmer votre présence à [email protected]

SOURCE Regroupement pour de meilleures routes au Québec

Contact média : Gabrielle Proulx, Directrice, Médias et affaires publiques, NATIONAL, Cell. : 514-668-5013, [email protected]