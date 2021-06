Le Regroupement des traversiers CSN annonce ses premières journées de grève!

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des traversiers affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) sera en grève la fin de semaine du 2 juillet.

« Cela fait un an et demi que la négociation dure et, malgré cela, nous sommes toujours en attente d'une proposition salariale de la part de la Société des traversiers du Québec. Les membres ne se sentent pas pris au sérieux et ne se sentent pas considérés par leur employeur. Nous avons des salaires plus bas que ce qu'on voit dans le reste de la fonction publique et qui ne sont pas en phase avec les tâches que nous effectuons au quotidien. La grève n'est pas un moyen que nous souhaitons faire, mais il faut bien que la négociation avance! », disent d'une même voix Patrick Saint-Laurent et Émilie Bourgie-Côté, tous deux porte-parole du Regroupement des traversiers CSN.

« Les solutions sont là et nous sommes disponibles pour négocier autant qu'il le faudra pour en arriver à une entente satisfaisante. Les membres sont déterminés, parce qu'ils sont fiers de leur travail et qu'ils estiment que celui-ci doit être reconnu à sa juste valeur », reprennent-ils.

« Le gouvernement doit cesser de prendre les travailleuses et les travailleurs des traversiers pour acquis. De nettes améliorations sont nécessaires au niveau des conditions de travail et des salaires et cela relève d'une double responsabilité, celle de la Société des traversiers du Québec et celle du Secrétariat du Conseil du trésor. Ils doivent prendre acte des problèmes d'attraction et de rétention du personnel et faire les efforts nécessaires pour régler cette importante problématique », rajoute Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN).

Horaire de grève pour la fin de semaine des 2, 3 et 4 juillet

Traverse Sorel-Tracy : du 2 juillet à 16 h jusqu'au 3 juillet à 16 h

: du 2 juillet à 16 h jusqu'au 3 juillet à 16 h Traverse Matane - Godbout - Baie-Comeau : du 2 juillet à 8 h jusqu'au 3 juillet à 8 h

- - : du 2 juillet à 8 h jusqu'au 3 juillet à 8 h Traverse Québec-Lévis : le 3 juillet de 12 h 30 à 20 h 30

Profil du Regroupement des traversiers de la FEESP-CSN

Le Regroupement des traversiers réunit les syndicats CSN des traverses Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout. Ces syndicats représentent près de 200 membres qui occupent principalement les emplois de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur. Ils sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe 425 syndicats, représentant environ 65 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic.

SOURCE CSN

Renseignements: Daniel Pierre-Roy, Communications - Secteur public CSN, Cellulaire : 514 588-6516

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/