Le Regroupement des traversiers CSN annonce des journées de grève à la mi-août

QUÉBEC, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats de trois traversiers affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) prévoient exercer deux jours de grève durant la fin de semaine du 12 au 15 août. En négociation depuis un an et demi avec la Société des traversiers du Québec (STQ), des pourparlers importants se sont poursuivis dans les dernières semaines.

« Pour nous, la négociation arrive à sa phase finale, explique Émilie Bourgie-Côté, co-porte-parole du Regroupement des traversiers de la CSN et membre du Syndicat des employé (es) de la Société des traversiers Sorel/St-Ignace-de-Loyola (CSN). Nous pensons qu'une entente pourrait intervenir assez rapidement avec la partie patronale, mais celle-ci demeure complètement fermée sur des demandes syndicales simples qui visent surtout à compenser certains inconvénients dus au travail, ajoute Mme Bourgie-Côté. »

« La grève n'est pas un moyen que nous souhaitons faire, mais nous voulons conclure cette négociation rapidement. Les travailleuses et les travailleurs de la STQ sont déterminés, notamment parce qu'ils sont fiers de leur travail. Nous demandons qu'un dernier geste soit posé par l'employeur pour reconnaître ce travail important qui est fait par chacun d'eux et pour assurer une meilleure attraction de la main-d'œuvre qui n'est pas facile à recruter, clame Nicolas Bouchard aussi co-porte-parole du Regroupement et membre du Syndicat des employés de la Société des Traversiers Québec-Lévis (CSN). »

La prochaine rencontre de négociation est prévue le vendredi 30 juillet. Le regroupement des syndicats continue de penser que l'employeur a l'occasion d'éviter cette grève s'il fait le nécessaire pour répondre aux dernières revendications de négociation.

Les demandes syndicales toujours en litige concernent principalement des primes, le maintien du salaire lors de la prolongation de moins de 15 minutes d'un quart de travail, le reclassement des préposé-es aux passerelles et quais ainsi que la régularisation d'un poste pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Horaire de grève pour la fin de semaine du 13, 14 et 15 août 2021

Traverse Sorel-Tracy - Saint-Ignace -de-Loyola : du jeudi 12 août à 16 h au samedi 14 août à 15 h 59

Traverse Matane - Baie-Comeau - Godbout : du vendredi 13 août à 6 h au dimanche 15 août à 5 h 59

Le Regroupement des traversiers réunit les syndicats CSN des traverses Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout. Ces syndicats représentent près de 200 membres qui occupent principalement les emplois de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur. Ils sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe 425 syndicats, représentant environ 65 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic.

