NEWMARKET, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - L'investissement dans la santé de la population canadienne est essentiel pour renforcer le Canada. Au cours de sa première année d'existence, le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) a permis d'améliorer considérablement l'accès aux soins dentaires abordables. Plus de 3,4 millions de Canadiennes et de Canadiens ont été admis au Régime, et 1,7 million d'entre eux ont déjà reçu des soins.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Santé, accompagnée de l'honorable Ali Ehsassi, ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que toutes les autres personnes admissibles au Canada (âgées de 18 à 64 ans) pourront présenter une demande d'adhésion au RCSD en mai 2025, et leur couverture pourrait débuter dès le 1er juin 2025.

Les demandes seront acceptées par groupe d'âge :

1 er mai : 55 à 64 ans

mai : 55 à 64 ans 15 mai : 18 à 34 ans

29 mai : 35 à 54 ans

Pour être admissibles au RCSD, les demandeurs doivent répondre aux exigences suivantes :

Ne pas avoir accès à une assurance dentaire.

Avoir produit leur déclaration de revenus individuelle pour 2024 au Canada (et celle de leur époux ou conjoint de fait, le cas échéant).

(et celle de leur époux ou conjoint de fait, le cas échéant). Avoir un revenu familial net ajusté inférieur à 90 000 $.

Être résident canadien aux fins de l'impôt.

Comme pour les cohortes précédentes, les Canadiennes et les Canadiens admissibles pourront présenter leur demande en ligne, par téléphone ou en se rendant dans un centre Service Canada.

Lancement du processus de renouvellement

Dès mars 2025, les membres actuels du RCSD doivent agir pour renouveler leur couverture. Les membres du RCSD doivent avoir produit leur déclaration de revenus de 2024 et reçu leur avis de cotisation de 2024 de l'Agence du revenu du Canada avant de demander le renouvellement à canada.ca/dentaire, dans Mon dossier Service Canada (MDSC), ou par téléphone.

Les membres du RCSD doivent soumettre leur demande de renouvellement avant le 1er juin 2025 s'ils veulent bénéficier d'une couverture continue. La couverture des personnes qui ne renouvèlent pas leur adhésion au Régime prendra fin le 30 juin 2025. Les soins buccodentaires reçus pendant une interruption de couverture ne pourront pas être remboursés.

Pour plus d'informations, visitez le site Canada.ca/dentaire.

« L'élargissement du Régime canadien de soins dentaires à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens admissibles est un grand pas en avant pour l'amélioration de la santé et du mieux-être de millions de personnes dans tout le pays. L'accès à des soins dentaires abordables est essentiel pour toute la population, car il permet d'améliorer les résultats en matière de santé, d'éliminer les obstacles aux soins et d'alléger la pression sur notre système de santé. Cette prochaine étape est possible uniquement grâce à la participation et au soutien continus des fournisseurs de soins buccodentaires du pays. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Santé

« Avec le lancement de cette nouvelle cohorte du Régime canadien de soins dentaires, tous les adultes admissibles pourront faire une demande, permettant à un plus grand nombre de Canadiens de consulter un dentiste et de recevoir les soins de santé buccodentaire dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il s'agit d'un programme transformateur qui fait une différence pour les gens à travers tout le pays. Nous pouvons tous célébrer cette étape importante et anticiper le fait que près de 9 millions de Canadiens obtiendront désormais le sourire qu'ils méritent. »

L'honorable Ali Ehsassi

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les soins dentaires sont des soins de santé, et en élargissant le Régime canadien de soins dentaires pour que plus de Canadiennes et de Canadiens y aient accès, nous offrons cette couverture précieuse à des millions de personnes partout au pays. Cette mesure permet aux familles d'économiser de l'argent, améliore les résultats en matière de santé et permet à davantage de personnes de bénéficier plus facilement des soins buccodentaires qu'elles méritent. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre de l'Emploi et des familles

« Depuis trop longtemps, partout au Canada, des gens sont privés de soins buccodentaires essentiels en raison d'obstacles financiers. Le Régime a non seulement amélioré des vies, mais il a aussi rétabli la santé, en redonnant espoir et soulagement à ceux qui ont lutté pendant des années, voire des décennies, pour obtenir des soins dentaires essentiels. Il s'agit d'un rappel concret à quel point l'accès aux soins de santé contribue à améliorer la santé et la qualité de vie. »

Tony Van Bynen

Député de Newmarket--Aurora

Ce dernier groupe de Canadiennes et de Canadiens prochainement admissibles au RCSD commencera à accéder aux soins dès le 1 er juin 2025. La date de début de la couverture pour l'accès aux soins buccodentaires variera en fonction de la date à laquelle les personnes admissibles présentent leur demande, de la date à laquelle la demande est reçue, et de la date à laquelle l'inscription se termine.

juin 2025. La date de début de la couverture pour l'accès aux soins buccodentaires variera en fonction de la date à laquelle les personnes admissibles présentent leur demande, de la date à laquelle la demande est reçue, et de la date à laquelle l'inscription se termine. Selon les estimations, jusqu'à 4,5 millions de Canadiennes et de Canadiens non assurés âgés de 18 à 64 ans s'ajouteront aux millions de personnes âgées, d'enfants et d'adultes titulaires d'un Certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées valide, qui ont déjà droit à des services de soins buccodentaires abordables dans le cadre du RCSD.

À ce jour, près de 98 % des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires actifs au Canada , y compris ceux des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

, y compris ceux des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD. Autant les personnes qui souhaitent renouveler leur admissibilité que celles qui s'inscrivent pour la première fois au RCSD recevront des lettres et des rappels du gouvernement du Canada afin de les aider dans cette démarche.

