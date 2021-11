Le refus du Maine au passage des lignes d'Hydro-Québec est un échec pour François Legault

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le résultat du référendum tenu dans l'État du Maine représente un retentissant échec pour François Legault qui prétend vouloir faire du Québec, la batterie verte de l'est de l'Amérique du Nord, estime Pierre Arcand, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles.

Alors que le gouvernement assurait les Québécois que l'entente avec le Massachusetts était un dossier réglé, force est de constater qu'il a échoué et nous laisse dans l'inconnu quant à l'avenir de ce dossier, s'inquiète le député de Mont-Royal-Outremont.

Le gouvernement savait depuis 3 ans que des résidents du Maine s'opposaient à la construction de la ligne de transport, mais il a attendu à la onzième heure pour chercher à les convaincre. Le résultat ne surprendra personne.

À la lumière de cet échec, il est de plus en plus difficile de faire confiance à ce gouvernement qui claironne depuis des semaines qu'il a signé le plus important contrat de vente d'hydro-électricité de notre histoire avec l'État de New York. Encore faudra-t-il qu'il le rende à terme.

« C'est un échec! En plus de voir leur facture d'électricité exploser, cette nouvelle est inquiétante pour les Québécois qui constatent que le projet de batterie verte a de sérieux revers. »

-Pierre Arcand, député de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 418 877-4991, [email protected]