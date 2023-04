TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le Global Risk Institute (Institut du risque mondial [GRI]) publient aujourd'hui un rapport conjoint sur les implications éthiques, juridiques et financières de l'intelligence artificielle (IA) pour les institutions financières.

Le partenariat entre le BSIF et le GRI a donné naissance au Forum sur l'intelligence artificielle dans le secteur des services financiers (FIASSF) qui a réuni différents experts du secteur financier, de l'administration et du milieu universitaire au Canada autour de la question de l'application de l'IA. La numérisation rapide des services financiers et l'utilisation croissante de l'IA dans ce secteur ont mis en évidence la nécessité de faire évoluer les cadres actuels de gestion des risques liés à l'IA pour qu'ils demeurent pertinents, tournés vers l'avenir et adaptés aux besoins du secteur. L'utilisation des technologies de l'IA ne cessant d'évoluer, il est devenu nécessaire de définir des principes directeurs. Les discussions qui ont eu lieu lors du FIASSF ont ensuite conduit à l'élaboration des principes EDGE, soit l'explicabilité, les données, la gouvernance et l'éthique :

L' explicabilité permet aux clients et aux parties prenantes de comprendre comment un modèle d'IA arrive aux résultats produits.

permet aux clients et aux parties prenantes de comprendre comment un modèle d'IA arrive aux résultats produits. Les données utilisées par l'IA permettent aux institutions financières de proposer des produits et services ciblés et personnalisés à leurs clients ou aux parties prenantes. Elles permettent également d'améliorer la détection des fraudes, l'analyse et la gestion des risques, la prise de décisions, en plus de stimuler l'efficacité opérationnelle.

utilisées par l'IA permettent aux institutions financières de proposer des produits et services ciblés et personnalisés à leurs clients ou aux parties prenantes. Elles permettent également d'améliorer la détection des fraudes, l'analyse et la gestion des risques, la prise de décisions, en plus de stimuler l'efficacité opérationnelle. La gouvernance garantit l'existence d'un cadre qui sert de fondation à la culture de responsabilisation à l'égard de l'utilisation de l'IA dans une organisation.

garantit l'existence d'un cadre qui sert de fondation à la culture de responsabilisation à l'égard de l'utilisation de l'IA dans une organisation. L'éthique encourage les institutions financières à prendre en compte les retombées sociétales plus larges de leurs systèmes d'IA.

« Les récentes avancées dans le domaine de l'apprentissage automatique représentent une grande occasion pour les institutions financières. Toutefois, il est essentiel de trouver un équilibre entre réglementation et innovation. S'il est important de veiller à ce que les institutions financières demeurent concurrentielles en tirant parti de ces innovations de manière responsable, il faut garder à l'esprit que la stabilité financière de notre système et son équité à l'égard de ceux qui l'utilisent sont aussi des éléments primordiaux. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

« Les applications d'IA ne vont cesser de se développer et de prendre de l'ampleur. Il est nécessaire de prendre des mesures pour pouvoir continuer à profiter des avantages de l'IA tout en prévenant et en atténuant les risques. Il est essentiel d'adopter une approche solide de la gestion des risques pour maintenir la confiance du public dans le secteur des services financiers canadien et dans l'utilisation qu'il fait de l'IA. »

- Sonia Baxendale, présidente et cheffe de la direction, GRI

Le BSIF et le GRI ont réuni un groupe de leaders d'opinion dans le domaine de l'IA pour créer le Forum sur l'intelligence artificielle dans le secteur des services financiers : Perspective canadienne sur une utilisation responsable de l'IA. Des experts du secteur, de l'administration et du milieu universitaire se sont rassemblés pour faire avancer la conversation sur les mesures de protection appropriées et la gestion des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique au sein des institutions financières.

Les conclusions de ces importantes conversations ont été résumées dans un rapport et constitueront une ressource essentielle pour le secteur financier canadien qui pourra ainsi déterminer comment tirer parti de la technologie de l'IA de manière responsable.

Le BSIF : Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales (IFF) et quelque 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

Le GRI : Le Global Risk Institute in Financial Services (GRI) (en anglais seulement) est un organisme de premier plan qui définit le leadership éclairé en matière de gestion des risques dans le secteur des services financiers. Nous réunissons des leaders du secteur financier, du milieu universitaire et de l'administration afin d'obtenir des informations concrètes sur les risques à l'échelle mondiale. Nous sommes un partenariat entre le secteur public et le secteur privé à but non lucratif composé de 45 membres issus de l'administration et du monde de l'entreprise dans divers domaines comme la gestion d'actifs, le secteur bancaire, les coopératives de crédit, l'assurance et la gestion des régimes de retraite. Notre objectif est d'être une ressource essentielle pour l'administration et le secteur financier afin de l'aider à atténuer les risques et à s'y adapter, dans le but d'assurer la stabilité de l'écosystème financier.

