LONGUEUIL, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») est heureuse de publier son rapport ESG 2023 qui décrit l'engagement d'Innergex à améliorer sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») tout en continuant à croître de manière responsable en tant que producteur d'énergie 100 % renouvelable de premier plan. Le rapport de cette année marque une étape importante dans notre engagement en faveur de la transparence, de la durabilité et de la responsabilité d'entreprise, en mettant en avant des indicateurs de mesure plus étendus, une divulgation d'information améliorée et une intégration plus approfondie des principes ESG dans nos pratiques d'affaires.

« Notre performance ESG est un pilier de notre stratégie d'entreprise, et nous sommes fiers de l'impact positif de notre production d'énergie 100 % renouvelable qui permet d'éviter des émissions de carbone », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Chez Innergex, nous sommes non seulement engagés dans la durabilité environnementale, mais aussi dans la création d'un milieu de travail équitable, sécuritaire et inclusif. Nous continuons à renforcer nos relations avec les communautés locales par le biais de partenariats, soutien financier à des initiatives locales, ainsi qu'avec des dons, commandites et bénévolat. Depuis plus de trois décennies, Innergex produit les résultats dont notre monde a un urgent besoin. Ensemble, nous faisons tourner le monde proprement, tous les jours. Nous poursuivrons notre démarche de créer le monde meilleur de demain, parce que le moment d'agir pour avoir un impact durable, c'est maintenant. »

La publication du rapport ESG 2023 souligne la volonté d'Innergex de favoriser un impact environnemental et social positif tout en offrant une valeur à long terme pour les actionnaires. Innergex reconnaît que la transparence, la reddition de comptes et la comparabilité sont primordiales pour donner aux parties prenantes les moyens de prendre des décisions éclairées. C'est pourquoi les engagements en matière de développement durable et les informations qu'Innergex publie sont guidés par les objectifs de développement durable des Nations Unies (« ODD »), le Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») et le Carbon Disclosure Project (« CDP »). En novembre 2022, Innergex a également publié son premier rapport d'évaluation sur le climat fondé sur les recommandations formulées dans le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »). L'engagement d'Innergex à améliorer sa performance ESG lui a valu de figurer à la première position sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights, de figurer sur la liste Women Lead Here du magazine Report on Business et d'obtenir la certification Parité Bronze de La Gouvernance au Féminin.

Les principaux faits saillants du rapport ESG 2023 sont :

Cadre de la Global Reporting Initiative (GRI) : Adoption du cadre GRI pour garantir une divulgation d'informations cohérente et crédible, qui soit comparable au fil du temps et par rapport à d'autres organisations.

Formation des employé•e•s plus soutenue : Augmentation importante de l'investissement dans la formation permettant aux membres de l'équipe d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires dont ils ont besoin pour prospérer dans un environnement d'affaires qui évolue rapidement.

Des avantages communautaires accrus : La responsabilité sociale a été étendue au-delà des activités d'exploitation grâce à des contributions plus importantes au développement des communautés.

Programme de bénévolat d'entreprise : Lancement d'un programme de bénévolat d'entreprise afin d'offrir aux employé•e•s des congés payés pour s'engager dans des initiatives de bénévolat enrichissantes et redonner à la communauté.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui lui a valu d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 600 MW (puissance installée brute de 4 234 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 41centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 10 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 728 MW (puissance installée brute de 826 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 295 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 071 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

