MONTRÉAL et CHICAGO, le 18 déc. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a publié son Rapport de durabilité pour 2020. Le rapport peut être téléchargé à l'adresse https://notre-impact.bmo.com/rapports/.

Le Rapport de durabilité 2020 définit les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en mettant l'accent sur les enjeux ciblés par nos parties prenantes comme ayant le plus d'incidence sur la durabilité de BMO. Le rapport comprend également la Déclaration annuelle de la Banque de Montréal et de ses filiales applicables : la Société hypothécaire Banque de Montréal, BMO Société d'assurance-vie et BMO Compagnie d'assurance-vie.

« Nous sommes très heureux de présenter notre 13e Rapport de durabilité à nos parties prenantes, s'est réjoui Simon Fish, conseiller général et président du Conseil de la durabilité de BMO. Notre Banque est déterminée à relever les défis les plus urgents d'aujourd'hui et à créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. Pour ce faire, nous adoptons des approches de pointe dans des domaines clés tels que la finance durable, les changements climatiques, les droits de la personne, la diversité, l'équité et l'inclusion. »

Faits saillants du Rapport de durabilité 2020 :

Réponse de BMO à la pandémie de COVID-19, y compris la manière dont nous soutenons nos employés, nos clients et les collectivités pendant la crise.

Manière dont nous concrétisons notre raison d'être, notamment en faisant rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de nos engagements audacieux et en présentant la stratégie et les objectifs de l'initiative L'inclusion sans obstacles 2025.

Progrès accomplis dans la réalisation de notre engagement à mobiliser 400 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025. Dépassement de notre objectif d'harmoniser 250 milliards de dollars d'investissements de clients à des objectifs de durabilité et atteinte de 71 pour cent de notre engagement à mobiliser 150 milliards de dollars en capitaux pour les entreprises en quête de résultats durables.

Amélioration de la divulgation de notre approche de la gestion des risques environnementaux et sociaux, y compris de l'octroi de crédit responsable et de l'approvisionnement durable.

Rapport climatique 2020 de BMO -- Gestion des risques et des occasions liés au climat en conformité avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, y compris les détails des travaux d'analyse de scénarios climatiques achevés en 2020. En 2020, notre crédit octroyé à des éléments d'actif liés au carbone représentait 3,0 pour cent de notre portefeuille de crédit total.

En 2020, nous avons établi et atteint l'objectif de faire correspondre 100 pour cent de notre consommation d'électricité à l'échelle mondiale avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, notamment en investissant dans des certificats d'énergie renouvelable qui permettront la production de plus de 400 000 MWh d'électricité renouvelable.

Notre premier Rapport sur les effets des obligations durables avec des informations sur la répartition du produit des émissions et des descriptions quantitatives et qualitatives des impacts positifs résultant de l'obligation durable que nous avons émise en octobre 2019.

Une évaluation actualisée de l'importance relative de la durabilité, réalisée à l'aide d'une plateforme d'intelligence artificielle et de mégadonnées.

Nouvelles informations conformes aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

En 2020, les déclarations de BMO en matière de durabilité ont contribué au positionnement de l'organisation dans de nombreux classements, notamment :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 entreprises les plus gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social

dans la liste 2020 du des 100 entreprises les plus gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable

Banque nord-américaine la mieux placée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2020

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere MD Institute

Institute Indice d'égalité des sexes de Bloomberg (2020) pour la quatrième année d'affilée

Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020

pour 2020 Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224

Liens connexes

www.bmo.com