Le Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2019 de BMO Groupe financier est maintenant en ligne

MONTRÉAL et CHICAGO, le 17 déc. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a publié son Rapport de durabilité pour l'année 2019. Le rapport peut être téléchargé à l'adresse https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/.

Le Rapport de durabilité de 2019 définit les questions environnementales, sociales et de gouvernance axées sur les enjeux ciblés par nos parties prenantes comme ayant le plus d'incidence sur la durabilité de BMO. Le rapport comprend également la Déclaration annuelle de la Banque de Montréal et de ses filiales applicables : la Société hypothécaire Banque de Montréal, BMO Société d'assurance-vie et BMO Compagnie d'assurance-vie.

« Notre raison d'être est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Simon Fish, conseiller général, BMO Groupe financier et président du Conseil de la durabilité de BMO. Notre engagement à produire un changement positif pour nos clients, nos employés et les communautés que nous servons sous-tend notre engagement de longue date envers la durabilité. Qu'il soit question de droits de la personne, de changements climatiques ou de finance durable, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et les occasions que nous avons devant nous sont de plus en plus complexes et interreliés. C'est pourquoi nous réitérons notre engagement à mettre l'accent sur la durabilité et à faire face à ces changements avec nos parties prenantes. »

Activités de durabilité soulignées dans le Rapport de durabilité de 2019 :

Nous nous sommes engagés à mobiliser 400 milliards de dollars pour le financement durable, notamment en orientant 250 milliards de dollars d'investissements de clients vers des résultats durables, et en mettant 150 milliards de dollars de capitaux à disposition pour soutenir les entreprises en quête de résultats durables.

Nous avons établi un programme d'obligations durables pour soutenir notre engagement en matière de finance durable.

Nous avons participé à des opérations de prise ferme d'obligations durables de 9,4 milliards de dollars américains et à des opérations de financement par actions et par emprunt de 7,9 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie renouvelable, et fourni des engagements de prêts de 4,2 milliards de dollars à des entités et à des projets d'énergie renouvelable.

Nous avons versé 67,2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance enregistrés et à des organismes à but non lucratif au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. Nous avons amélioré nos informations sur les risques et les occasions liés au climat, afin d'aligner nos informations sur les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques.

Nous avons ajouté une nouvelle information conforme aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

En 2019, les déclarations de BMO en matière de durabilité ont contribué au positionnement de l'organisation dans de nombreux classements, notamment :

le palmarès des sociétés les plus éthiques au monde en 2019 de l'Ethisphere Institute MD ;

; l'Indice de développement durable Dow Jones Amérique du Nord (2019) pour la 15 e année d'affilée;

année d'affilée; l'Indice Bloomberg d'égalité des sexes (2019) pour la quatrième année de suite;

le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2019 de Corporate Knights;

de 2019 de Corporate Knights; les classements Meilleurs employeurs pour la diversité (États-Unis) et Meilleurs employeurs pour les femmes (États- Unis) de Forbes pour 2019.

