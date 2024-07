JERICHO, N.Y., le 1er juill. 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held, qui célébrera fièrement 50 ans de transformation, annonce que le travail de plusieurs de ses experts et l'expertise de l'entreprise a été reconnu dans le Chambers and Partners' Annual Guides : Crisis & Risk Management and Litigation Support firms.

Le rapport de Chambers and Partners récompense J.S. Held et ses experts à plusieurs égards

L'équipe Enquêtes mondiales de J.S. Held est une fois de plus reconnue pour son expertise en matière de risque politique, de contrôle en matière de diligence raisonnable, et de suivi et de recouvrement des actifs. Nouveauté en 2024, l'équipe Enquêtes mondiales, de concert avec l'équipe Santé et sécurité environnementales, est reconnue parmi les principaux experts mondiaux en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. De plus, le travail des experts de l'équipe des Enquêtes mondiales au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique a été reconnu dans le domaine des renseignements commerciaux et des enquêtes.

J.S. Held est fière de partager les honneurs reçus pour l'expertise de l'équipe et par les experts à titre individuel, lesquels se sont vus attribués les meilleurs classements de Chambers and Partners dans les domaines suivants :

Suivi et recouvrement des actifs - Mondial | Tranche 1

Peter Pender-Cudlip, expert, Enquêtes mondiales et renseignement et directeur général principal au sein des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held. Peter conseille ses clients sur le suivi des actifs commerciaux et souverains, les enquêtes complexes sur les fraudes et un large éventail de litiges transfrontaliers et d'arbitrages.

« [Peter]… comprend ce qui est important pour les clients de premier ordre et est en mesure d'obtenir avec son équipe des renseignements utiles et utilisables. Il est formidable de travailler avec Peter, et il obtient des résultats. »

Ashley Messick, experte, Suivi et recouvrement des actifs mondiaux et directrice générale principale au sein des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held. Ashley dirige l'équipe de conseils de J.S.Held en matière de dette souveraine et possède une vaste expérience de conseils sur les différends souverains et commerciaux, le recouvrement d'actifs et l'application de la loi. Elle a dirigé des enquêtes très médiatisées impliquant des débiteurs originaires d'Afrique, d'Amérique latine et de Russie/d'Asie centrale. Elle a repéré des actifs et recueilli des renseignements dans certains des marchés frontaliers les plus difficiles du monde, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, au Moyen-Orient et en Russie.

« Ashley Messick a un portefeuille incroyable de contacts, elle est axée sur les résultats et elle est extrêmement créative et subtile dans sa recherche d'actifs. Elle élabore des stratégies qui cadrent avec l'application de la loi et elle est capable de coordonner des équipes opérant partout dans le monde. »

Risque politique - mondial | Tranche 1

Livia Paggi, est experte en risques politiques, ESG et en veille stratégique et directrice générale au sein des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held. Elle conseille des clients multinationaux sur la façon de faire des affaires avec succès dans certains des marchés les plus difficiles au monde. Au cours de la dernière décennie, Livia a développé une expertise en Russie et dans l'ensemble de la région eurasienne.

« J'ai travaillé avec Livia et elle est brillante. Elle est dynamique et réactive. »

Philip Worman, expert en risques politiques mondiaux, veille stratégique et enquêtes et directeur général principal au sein des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held. Philip conseille ses clients sur la façon de faire des affaires dans les marchés émergents et frontaliers et possède une expertise particulière en matière de politique de sanctions et d'atténuation des risques.

« Philip Worman est exceptionnel à tous les égards; [il] possède une expérience sur le terrain et une véritable couverture internationale. »

Diligence raisonnable en matière d'enquête - Mondial | Tranche 3

Chambers et Partners reconnaissent l'expertise de J.S. Held dans ce domaine et fait remarquer : « Held offre aux clients une diligence raisonnable en matière d'enquête, en plus de son vaste soutien en matière de litiges, de suivi et de recouvrement des actifs et de ses techniques relatives au risque politique. Ses clients sont des entités souveraines, des sociétés, des institutions financières, des fonds de pension, des fonds de capital-investissement et des fonds de couverture, des cabinets d'avocats et des particuliers à valeur nette élevée. »

Environnement, société et gouvernance - Mondial | Tranche 3

Chambers, qui reconnaît l'expertise de J.S. Held dans ce domaine, explique que « J.S. Held conseille les multinationales sur les questions ESG partout dans le monde, en utilisant à la fois son expertise en matière de risques politiques et ses enquêtes et ses pratiques de diligence raisonnable pour aider à fournir des conseils sur les risques liés aux facteurs ESG et les obligations de divulgation. J.S. Held a récemment fait l'acquisition de la société de conseil Africa Matters, renforçant ainsi ses capacités en matière de travail sur les questions ESG en Afrique. »

Veille stratégique et enquêtes - Asie-Pacifique | Tranche 2

Bruno Vickers est expert, Enquêtes mondiales et veille stratégique et directeur général au sein des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held. Bruno possède de l'expertise dans la localisation et le recouvrement d'actifs dans le cadre de différends transfrontaliers. Au cours de la dernière décennie, il a représenté des clients dans de nombreuses procédures judiciaires importantes, y compris celles entendues par les tribunaux locaux ainsi que dans des centres d'arbitrage internationaux comme Londres, Genève, Dubaï, Hong Kong et Singapour.

« Bruno est très impressionnant. Il dirige une équipe compétente et ses clients l'aiment vraiment. »

Veille stratégique et enquêtes - Royaume-Uni | Tranche 3

Sebastian Neave est expert, Enquêtes mondiales et veille stratégique et directeur général au sein des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held. Sebastian conseille ses clients sur les différends complexes, les litiges transfrontaliers et les demandes d'arbitrage. Sebastian a développé une expertise spécifique dans les conflits liés à la Russie et à la Communauté des États indépendants (CEI), travaillant sur des questions très médiatisées de la région. Il possède une vaste expérience de la collecte de preuves à l'appui de stratégies de recouvrement contre un ensemble diversifié d'États et de parties commerciales détenues par des États.

« Sébastien est exceptionnel, les frontières ne semblent pas exister pour lui.»

Les commentaires des clients et des pairs qui reconnaissent le travail de J.S. Held sont tout aussi importants que le classement général et celui des experts :

« J.S. Held a la capacité incroyable d'adapter ses produits de recherche et de travail aux particularités de ses clients respectifs dans de nombreuses industries. »

« Il ne fait aucun doute qu'ils sont exceptionnels ».

« Ils ont une équipe très expérimentée dans divers domaines d'expertise et juridictions. »

« L'équipe est incroyablement compétente et réactive.»

« Ce qui démarque J.S. Held, c'est sa capacité de recherche, son entrepreneuriat et sa réactivité. »

« Comparé à d'autres traceurs d'actifs, le travail de J.S. Held était de loin le plus complet et le plus précis.»

« … le travail de renseignement est leur spécialité, les clients les aiment et, en fin de compte, ils trouvent les actifs recherchés. »

« Ils comprennent les questions complexes et délicates et possèdent l'expertise nécessaire pour les traiter efficacement.»

« Les [experts] de J.S. Held sont professionnels, réceptifs et ont la capacité inégalée d'obtenir des renseignements. Ils nous fournissent parfois un soutien 24 heures sur 24. »

« Je tiens à souligner leur capacité à s'attaquer à des questions complexes avec brio et expertise. »

Appelé à commenter la reconnaissance obtenue par J.S Held de la part de Chambers and Partners, Greg Esslinger, vice-président directeur et responsable des techniques d'enquête à l'échelle mondiale de J.S. Held, a déclaré : « l'équipe Enquêtes mondiales de J.S. Held compte en son sein des innovateurs stratégiques, des collaborateurs intégrés et des leaders d'opinion reconnus qui ont créé ensemble le cabinet d'enquête de prochaine génération - une équipe multidisciplinaire ayant une portée mondiale et une solide compétence culturelle. » M. Esslinger a ajouté : « La véritable valeur ajoutée du travail d'enquête de J.S. Held est sa capacité d'utiliser des sources humaines pour combler les lacunes en matière d'information, corroborer les données et générer de nouvelles pistes. En tant qu'entreprise, nous avons une vaste expérience de l'identification et de l'approche de sources précises avec une connaissance directe d'actifs souverains, d'entreprise ou de particuliers pour développer des renseignements exploitables. »

L'équipe internationale de criminalistique utilise une technologie de pointe pour relever des défis complexes en matière de données. Les experts tirent parti de multiples partenaires technologiques avec une vision claire de l'intégration appropriée de l'IA générative et des outils connexes. L'application comprend la collecte de données, la gestion de sources de données disparates, la traduction de documents en langue étrangère et le traitement de l'information à partir d'outils de communication et de collaboration hors-canal émergents. Le résultat : les clients de J.S. Held peuvent se concentrer sur la stratégie et savoir que la technologie est de leur côté.

Pour en savoir plus sur les experts dévoués et à l'esprit d'entrepreneuriat qui aident à transformer J.S. Held, découvrez notre histoire, et soulignez avec nous ce jalon important, notre 50e anniversaire et nos célébrations au jsheld.com.

