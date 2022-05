Le rapport annuel intégré de Co-operators met en évidence sa solidité financière et son engagement continu à l'égard du développement durable

Tout au long du rapport, la mission de la coopérative d'assurance et de services financiers - assurer la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes et de leurs collectivités - est mise de l'avant comme la force motrice de ses résultats stratégiques.

« Face à l'évolution rapide des risques, nous nous efforçons d'améliorer le bien-être financier global de notre clientèle et de renforcer la résilience des collectivités canadiennes, a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. Notre engagement fondamental à l'égard de notre mission nous motive à proposer des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos membres et de notre clientèle, tout en contribuant à bâtir un avenir meilleur et plus durable pour toute la population canadienne. »

Fort d'un résultat net après impôts de 475 millions de dollars en 2021, le Groupe Co-operators limitée a considérablement renforcé sa solidité financière, ce qui lui permettra de remplir sa mission tout en créant une valeur financière, environnementale et sociale pour les parties prenantes sur le long terme.

« Notre situation de trésorerie demeure vitale alors que nous abordons une autre année d'incertitude économique, a déclaré Karen Higgins, cheffe des finances de Co-operators. Pour l'avenir, nous continuerons de faire face à des défis constants, notamment la volatilité des marchés et la menace d'un nombre croissant d'événements climatiques. Nous restons fidèles à notre mission, qui est d'offrir la sécurité financière à la population canadienne, et nous nous engageons à optimiser nos résultats financiers afin de pouvoir continuer de le faire dans les années à venir. »

Faits saillants du rapport annuel intégré 2021

Des résultats financiers stables et solides

475 millions $ de résultat net après impôt

14,2 % en rendement des capitaux propres attribuables aux membres

22,6 % du chiffre d'affaires provenant de produits et services durables

Protéger la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes et de leurs collectivités

1,89 milliard $ en indemnités et prestations versées à la clientèle

Près de 670 000 ménages couverts par Eau multirisque, le seul produit d'assurance inondation au Canada qui offre une protection aux personnes les plus à risque d'inondation, y compris contre les ondes de tempête

qui offre une protection aux personnes les plus à risque d'inondation, y compris contre les ondes de tempête 2,31 milliards $ d'actifs en gestion de patrimoine au détail sous gestion

2,64 milliards $ en investissements d'impact qui ont des retombées environnementales et sociales positives, soit 21,2 % du total des actifs investis

Bâtir des collectivités résilientes

4,1 % du bénéfice avant impôt donné à des organismes caritatifs et sans but lucratif, soit 8,3 millions $

757 000 $ versés dans le cadre des Fonds communautaires de Co-operators pour aider les jeunes marginalisés et les personnes ayant des problèmes de santé mentale

1,6 million $ investis dans les coopératives canadiennes

Soutenir notre personnel

Employeur de choix Kincentric au Canada pour la 18 e année, dans le quartile supérieur à 80 %.

pour la 18 année, dans le quartile supérieur à 80 %. 80 % : indice de santé mentale des employés

Note globale de 83 % pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité.

Engagement à l'égard des solutions climatiques

Équivalent carboneutre à 100 %

Objectif zéro émissions nettes dans nos activités et placements d'ici 2040 et 2050, respectivement

2050, respectivement 1,96 milliard $ investis dans des projets ou initiatives pour soutenir des solutions climatiques

Nos investissements d'impact ont appuyé des projets qui ont permis de produire 237 MWh d'énergie renouvelable, assez pour approvisionner 9 millions de maisons pendant un an*.

* Les impacts ne sont pas uniquement attribuables à nos investissements; il s'agit des résultats totaux des projets dans lesquels nous investissons. En raison des périodes de déclaration, ces chiffres se rapportent à l'exercice financier 2020.

Gouvernance coopérative

36 % de femmes au sein du conseil d'administration de 22 membres, avec un objectif de 50 % d'ici la fin de 2025

Notre conseil d'administration contribue à un avenir résilient aux changements climatiques grâce à notre politique de développement durable mise à jour, aux consultations sur les objectifs zéro émissions nettes et d'investissement pour la lutte contre les changements climatiques, et à nos efforts visant à renforcer la mobilisation de la clientèle et des membres à l'égard du développement durable, des investissements d'impact et des mesures climatiques.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 62,6 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

